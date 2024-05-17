https://ukraina.ru/20240517/1055126064.html
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО - 17.05.2024 Украина.ру
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских войск на Харьковском направлении нехваткой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили журналисты "Украинской правда"
2024-05-17T12:30
2024-05-17T12:30
2024-05-17T12:30
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"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией..." – приводят слова Зеленского.Он добавил, что украинским военнослужащим было непросто, так как западные партнёры Украины долго принимали решение о передаче нового оружия.Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, для Харькова требуется две системы ПВО.Вооруженные силы Российской Федерации начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
https://ukraina.ru/20240516/1055106980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вс рф, пво, зрк patriot
Новости, Украина, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВС РФ, ПВО, ЗРК Patriot
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских войск на Харьковском направлении нехваткой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили журналисты "Украинской правда"