Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО - 17.05.2024 Украина.ру
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Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО - 17.05.2024 Украина.ру
Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских войск на Харьковском направлении нехваткой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили журналисты "Украинской правда"
2024-05-17T12:30
2024-05-17T12:30
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"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией..." – приводят слова Зеленского.Он добавил, что украинским военнослужащим было непросто, так как западные партнёры Украины долго принимали решение о передаче нового оружия.Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, для Харькова требуется две системы ПВО.Вооруженные силы Российской Федерации начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
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новости, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вс рф, пво, зрк patriot
Новости, Украина, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВС РФ, ПВО, ЗРК Patriot

Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО

12:30 17.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв российских войск на Харьковском направлении нехваткой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили журналисты "Украинской правда"
"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией..." – приводят слова Зеленского.
Он добавил, что украинским военнослужащим было непросто, так как западные партнёры Украины долго принимали решение о передаче нового оружия.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, для Харькова требуется две системы ПВО.
Вооруженные силы Российской Федерации начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
Вчера, 16:14
Зеленский оценил Харьков в две системы PatriotУкраина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые якобы смогут помешать российскому наступлению. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC
 
НовостиУкраинаХарьковХарьковская областьВладимир ЗеленскийВС РФПВОЗРК Patriot
 
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