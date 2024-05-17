Гори, гори ясно, чтобы не погасло: Украину бьют изнутри ее же оружием - 17.05.2024 Украина.ру
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло: Украину бьют изнутри ее же оружием
Гори, гори ясно, чтобы не погасло: Украину бьют изнутри ее же оружием - 17.05.2024 Украина.ру
Гори, гори ясно, чтобы не погасло: Украину бьют изнутри ее же оружием
На украинских железных дорогах участились случаи поджогов релейных шкафов. СБУ считает, что эти инциденты являются диверсиями. О последнем таком случае стало известно 17 мая
2024-05-17T12:34
2024-05-17T13:03
эксклюзив
украина
поджог
железная дорога
укрзализныця
диверсия
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Поджоги под Одессой и ЧеркассамиСогласно железнодорожному оператору "Укрзализныця", очередной поджог произошел в Одесской области. По данным источника издания "Страна.ua", это случилось недалеко от станции Одесса-Пересыпь.Сообщается, что поджог не повлиял на движение поездов, само устройство также осталось в рабочем состоянии.Огонь заметила дежурная по станции, ей удалось потушить возгорание при помощи огнетушителя в момент, когда по путям проезжал товарный состав.Это второй такой случай за последние дни в этом регионе. Девятого мая издание "Думская" сообщило о поджоге семи резервных аккумуляторов для резервного питания железнодорожных светофоров внутри батарейного шкафа в районе улицы Жолио-Кюри. Движение на этом участке не прерывалось.Спустя четыре дня на перегоне Лещиновка - Яроватка в Черкасской области произошел поджог релейного шкафа. Пожар был потушен силами железнодорожников. Отмечалось, что Службой безопасности Украины по данному факту было заведено уголовное дело о диверсии.На следующий день под Черкассами был зафиксирован еще один такой случай, причем в районе той же Лещиновки. Все происходило по аналогичному сценарию, огонь потушили, на движение поездов это никак не повлияло.Провокация спецслужб?Детали расследований по данным эпизодам пока не разглашаются. Неизвестными также остаются личности поджигателей и их мотивы.Примечательно, что два случая поджога произошли именно в Черкасской области. В конце марта этого года пресс-служба Нацполиции сообщила о задержании 22-летнего молодого человека, который якобы облил комплекс сигнальной установки легковоспламеняющейся жидкостью и поджог его. Произошло это тоже в районе Черкасс.По информации правоохранителей, он якобы сделал это за денежное вознаграждение в размере 9 тыс. гривен (20,7 тыс. рублей), заказ поступил к нему от неизвестного через "Телеграм". На поджигателя завели уголовное дело об умышленной порче чужого имущества путем поджога, ему грозит до 10 лет заключения.Подробнее о партизанском движении на Украине читайте в материале издания Украина.ру Украина партизанская: сопротивление изнутри. Не исключено, что все эти поджоги в Черкасской области – самодеятельность местной СБУ, которая сама организовывает "диверсии", а потом отправляет в центр отчеты о поимке очередных "агентов врага".Тем не менее серия поджогов в Одессе может поставить эту версию под сомнение – это уже гораздо больший размах, что позволяет осторожно предположить, что Украина наконец-то созрела для диверсий на ее территории.Поджигания в РоссииПоджоги релейных шкафов на железной дороге резко участились в России вскоре после начала спецоперации на Украине. Украинские спецслужбы через мессенджеры и соцсети вербуют для этого молодежь (иногда даже школьников), которые за небольшие деньги готовы совершить такую диверсию.Одна из причин популярности именно такого рода преступления – его доступность. Для поджога не нужно каких-то специальных знаний или навыков, достаточно просто разжиться горючей жидкостью.Счет таких случаев в РФ за последнее время идет на десятки практически по всей стране. Цель подобных поджогов – дезорганизация движения по железной дороге. В подавляющем большинстве случаев такие диверсии не имеют каких-либо серьезных последствий для инфраструктуры и движения транспорта, чего не скажешь про судьбы поджигателей.В ноябре прошлого года в одном из судов Санкт-Петербурга впервые в современной истории этого города рассматривалось дело по статье о госизмене. Подсудимый – 18-летний местный житель, который поджег релейный шкаф по заданию неизвестного. Ему обещали за это 10 тыс. рублей. Молодого человека поймали вскоре после совершения преступления.По оценкам РЖД, ущерб от его неумелого поджога составил всего 1,5 тыс. рублей, однако приговором суда ему назначили 8 лет колонии: подсудимый признал, что совершал свои действия с целью подрыва экономической безопасности РФ и ее обороноспособности.Почему это важноПоджоги релейных шкафов не первые признаки силового сопротивления режиму Владимира Зеленского.В середине февраля этого года недалеко от села Серебрия в Могилев-Подольском районе Винницкой области раздался взрыв. В результате ЧП с рельсов сошел эшелон, перевозивший боеприпасы. Состав шел со стороны Румынии и перевозил ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.По информации телеграм-каналов, за этим событием могут стоять некие партизаны, которые таким образом сорвали поставки боеприпасов для ВСУ на фронт.Еще один эпизод, авторство которого может принадлежать силам сопротивления, произошел в том же месяце под Одессой. Там взорвали автомобиль, в котором находился националист, член "Правого сектора"* и т. н. Украинской добровольческой армии Альберт Кручинин и его жена, которая также активно поддерживает ультраправых.Соратники радикала обвинили в произошедшем российскую "диверсионно-разведывательную группу" и назначили награду в 10 тыс. долларов за сведения об исполнителях. При этом версия именно о диверсантах выглядит сомнительно, речь скорее может идти о сопротивлении изнутри, людях, знающих местность, маршруты объекта и способных залечь на дно в нужный момент.Очевидно, что пока все эти диверсионные действия носят эпизодический характер и не способны оказать существенного влияния на ход боевых действий. При этом не стоит и умалять их значение: это еще один маркер постепенной дестабилизации ситуации на Украине и большой урон местной пропаганде, которой все труднее списывать все происходящее на происки России.* Деятельность организации запрещена в РФ.
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Павел Котов
Павел Котов
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, поджог, железная дорога, укрзализныця, диверсия
Эксклюзив, Украина, поджог, железная дорога, Укрзализныця, диверсия

Гори, гори ясно, чтобы не погасло: Украину бьют изнутри ее же оружием

12:34 17.05.2024 (обновлено: 13:03 17.05.2024)
 
© Фото : CC0Коктейль Молотова
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : CC0
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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На украинских железных дорогах участились случаи поджогов релейных шкафов. СБУ считает, что эти инциденты являются диверсиями. О последнем таком случае стало известно 17 мая
Поджоги под Одессой и Черкассами
Согласно железнодорожному оператору "Укрзализныця", очередной поджог произошел в Одесской области. По данным источника издания "Страна.ua", это случилось недалеко от станции Одесса-Пересыпь.
Сообщается, что поджог не повлиял на движение поездов, само устройство также осталось в рабочем состоянии.
Огонь заметила дежурная по станции, ей удалось потушить возгорание при помощи огнетушителя в момент, когда по путям проезжал товарный состав.
Это второй такой случай за последние дни в этом регионе. Девятого мая издание "Думская" сообщило о поджоге семи резервных аккумуляторов для резервного питания железнодорожных светофоров внутри батарейного шкафа в районе улицы Жолио-Кюри. Движение на этом участке не прерывалось.
Спустя четыре дня на перегоне Лещиновка - Яроватка в Черкасской области произошел поджог релейного шкафа. Пожар был потушен силами железнодорожников. Отмечалось, что Службой безопасности Украины по данному факту было заведено уголовное дело о диверсии.
На следующий день под Черкассами был зафиксирован еще один такой случай, причем в районе той же Лещиновки. Все происходило по аналогичному сценарию, огонь потушили, на движение поездов это никак не повлияло.
Провокация спецслужб?
Детали расследований по данным эпизодам пока не разглашаются. Неизвестными также остаются личности поджигателей и их мотивы.
Примечательно, что два случая поджога произошли именно в Черкасской области. В конце марта этого года пресс-служба Нацполиции сообщила о задержании 22-летнего молодого человека, который якобы облил комплекс сигнальной установки легковоспламеняющейся жидкостью и поджог его. Произошло это тоже в районе Черкасс.
По информации правоохранителей, он якобы сделал это за денежное вознаграждение в размере 9 тыс. гривен (20,7 тыс. рублей), заказ поступил к нему от неизвестного через "Телеграм". На поджигателя завели уголовное дело об умышленной порче чужого имущества путем поджога, ему грозит до 10 лет заключения.
Подробнее о партизанском движении на Украине читайте в материале издания Украина.ру Украина партизанская: сопротивление изнутри.
Не исключено, что все эти поджоги в Черкасской области – самодеятельность местной СБУ, которая сама организовывает "диверсии", а потом отправляет в центр отчеты о поимке очередных "агентов врага".
Тем не менее серия поджогов в Одессе может поставить эту версию под сомнение – это уже гораздо больший размах, что позволяет осторожно предположить, что Украина наконец-то созрела для диверсий на ее территории.
Поджигания в России
Поджоги релейных шкафов на железной дороге резко участились в России вскоре после начала спецоперации на Украине. Украинские спецслужбы через мессенджеры и соцсети вербуют для этого молодежь (иногда даже школьников), которые за небольшие деньги готовы совершить такую диверсию.
Одна из причин популярности именно такого рода преступления – его доступность. Для поджога не нужно каких-то специальных знаний или навыков, достаточно просто разжиться горючей жидкостью.
Счет таких случаев в РФ за последнее время идет на десятки практически по всей стране. Цель подобных поджогов – дезорганизация движения по железной дороге. В подавляющем большинстве случаев такие диверсии не имеют каких-либо серьезных последствий для инфраструктуры и движения транспорта, чего не скажешь про судьбы поджигателей.
В ноябре прошлого года в одном из судов Санкт-Петербурга впервые в современной истории этого города рассматривалось дело по статье о госизмене. Подсудимый – 18-летний местный житель, который поджег релейный шкаф по заданию неизвестного. Ему обещали за это 10 тыс. рублей. Молодого человека поймали вскоре после совершения преступления.
По оценкам РЖД, ущерб от его неумелого поджога составил всего 1,5 тыс. рублей, однако приговором суда ему назначили 8 лет колонии: подсудимый признал, что совершал свои действия с целью подрыва экономической безопасности РФ и ее обороноспособности.
Почему это важно
Поджоги релейных шкафов не первые признаки силового сопротивления режиму Владимира Зеленского.
В середине февраля этого года недалеко от села Серебрия в Могилев-Подольском районе Винницкой области раздался взрыв. В результате ЧП с рельсов сошел эшелон, перевозивший боеприпасы. Состав шел со стороны Румынии и перевозил ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
По информации телеграм-каналов, за этим событием могут стоять некие партизаны, которые таким образом сорвали поставки боеприпасов для ВСУ на фронт.
Противопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 16:19
Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правдаВ последние дни на Украине произошло несколько резонансных событий, новости о которых сразу же оказались завуалированы словоблудием местной пропаганды. Зато в России эти сообщения прочитали с живейшим интересом: силовое сопротивление засевшему в Киеве режиму Владимира Зеленского набирает обороты
Еще один эпизод, авторство которого может принадлежать силам сопротивления, произошел в том же месяце под Одессой. Там взорвали автомобиль, в котором находился националист, член "Правого сектора"* и т. н. Украинской добровольческой армии Альберт Кручинин и его жена, которая также активно поддерживает ультраправых.
Соратники радикала обвинили в произошедшем российскую "диверсионно-разведывательную группу" и назначили награду в 10 тыс. долларов за сведения об исполнителях. При этом версия именно о диверсантах выглядит сомнительно, речь скорее может идти о сопротивлении изнутри, людях, знающих местность, маршруты объекта и способных залечь на дно в нужный момент.
Очевидно, что пока все эти диверсионные действия носят эпизодический характер и не способны оказать существенного влияния на ход боевых действий. При этом не стоит и умалять их значение: это еще один маркер постепенной дестабилизации ситуации на Украине и большой урон местной пропаганде, которой все труднее списывать все происходящее на происки России.
* Деятельность организации запрещена в РФ.
 
ЭксклюзивУкраинаподжогжелезная дорогаУкрзализныцядиверсия
 
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