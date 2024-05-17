Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска - 17.05.2024 Украина.ру
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Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска - 17.05.2024 Украина.ру
Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-17T05:40
2024-05-17T05:40
новости
харьков
россия
украина
сергей полетаев
сво
наступление
вс рф
всу
оборона
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Если российские военные нынешними силами смогут взять Харьков, это будет "чудо из чудес". Чудеса на войне случаются, но я предлагаю в них не верить, рассказал эксперт.В нынешних условиях серьезным успехом можно считать выход за Липцы и за Волчанск. Если получится преодолеть линию обороны за этими населенными пунктами, войска выйдут на оперативный простор и вплотную подойдут к Харькову, добавил он.Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска, отметил специалист.А если противник будет держать длинный фронт и судорожно копать тут укрепления, он не будет этим заниматься где-то на другом участке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
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новости, харьков, россия, украина, сергей полетаев , сво, наступление, вс рф, всу, оборона
Новости, Харьков, Россия, Украина, Сергей Полетаев , СВО, наступление, ВС РФ, ВСУ, оборона

Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска

05:40 17.05.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если российские военные нынешними силами смогут взять Харьков, это будет "чудо из чудес". Чудеса на войне случаются, но я предлагаю в них не верить, рассказал эксперт.
В нынешних условиях серьезным успехом можно считать выход за Липцы и за Волчанск. Если получится преодолеть линию обороны за этими населенными пунктами, войска выйдут на оперативный простор и вплотную подойдут к Харькову, добавил он.
"Украинская пропаганда сейчас паникует: "Русские рвутся к Харькову, чтобы его обстреливать". Это полная бредятина. Мы его и так обстреливаем. Но мы не терроризируем мирных жителей от бессилия, как это делает киевский режим. Мы работаем по конкретным военным целям", - подчеркнул Полетаев.
Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска, отметил специалист.
А если противник будет держать длинный фронт и судорожно копать тут укрепления, он не будет этим заниматься где-то на другом участке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вчера, 17:45
Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье США на грани гражданской войны, поэтому они активизировали четвертый рейх против России. Но мы скоро вырвем Харьков и другие русские города из лап ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
 
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