Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если российские военные нынешними силами смогут взять Харьков, это будет "чудо из чудес". Чудеса на войне случаются, но я предлагаю в них не верить, рассказал эксперт.
В нынешних условиях серьезным успехом можно считать выход за Липцы и за Волчанск. Если получится преодолеть линию обороны за этими населенными пунктами, войска выйдут на оперативный простор и вплотную подойдут к Харькову, добавил он.
"Украинская пропаганда сейчас паникует: "Русские рвутся к Харькову, чтобы его обстреливать". Это полная бредятина. Мы его и так обстреливаем. Но мы не терроризируем мирных жителей от бессилия, как это делает киевский режим. Мы работаем по конкретным военным целям", - подчеркнул Полетаев.
Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска, отметил специалист.
А если противник будет держать длинный фронт и судорожно копать тут укрепления, он не будет этим заниматься где-то на другом участке, заключил собеседник издания.
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