https://ukraina.ru/20240517/1055116638.html

Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска

Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска - 17.05.2024 Украина.ру

Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска

Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-17T05:40

2024-05-17T05:40

2024-05-17T05:40

новости

харьков

россия

украина

сергей полетаев

сво

наступление

вс рф

всу

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052003966_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_0a3e977ebe5c2afff845eb8d409d9ef5.jpg

Если российские военные нынешними силами смогут взять Харьков, это будет "чудо из чудес". Чудеса на войне случаются, но я предлагаю в них не верить, рассказал эксперт.В нынешних условиях серьезным успехом можно считать выход за Липцы и за Волчанск. Если получится преодолеть линию обороны за этими населенными пунктами, войска выйдут на оперативный простор и вплотную подойдут к Харькову, добавил он.Если войска подойдут вплотную к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит ВСУ держать длинную линию фронта, а не эти два небольших вклинения возле Липцев и Волчанска, отметил специалист.А если противник будет держать длинный фронт и судорожно копать тут укрепления, он не будет этим заниматься где-то на другом участке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм

https://ukraina.ru/20240516/1055100108.html

харьков

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, россия, украина, сергей полетаев , сво, наступление, вс рф, всу, оборона