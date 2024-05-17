https://ukraina.ru/20240517/1055115744.html

Тактический прорыв или расшатывание фронта ВСУ: эксперт о том, почему ВС РФ ударили под Харьковом

Тактический прорыв или расшатывание фронта ВСУ: эксперт о том, почему ВС РФ ударили под Харьковом - 17.05.2024 Украина.ру

Тактический прорыв или расшатывание фронта ВСУ: эксперт о том, почему ВС РФ ударили под Харьковом

Масштаб наступления ВС РФ на севере не столь велик, поэтому ни ВСУ, ни эксперты, ни мировое сообщество не могут ответить на вопрос, что же это такое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-05-17T03:20

2024-05-17T03:20

2024-05-17T03:20

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харьковская область

олег измайлов

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вс рф

всу

авдеевка

часов яр

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По поводу наступления ВС РФ на севере Харьковской области сложилось два мнения. Одни утверждают, что это не более, чем тактический прорыв, имеющее своей целью создать буферную зону на границе с Белгородчиной. Другие считают, что события последних дней могут обрушить весь северный фланг ВСУ.Наверное, тут нужно придерживался середины, потому что любое радикальное высказывание может поставить в неудобное положение. Как говорил Суворов, "если бы моя шляпа знала мои планы, я бы ее сжег", рассказал эксперт.Масштаб наступления ВС РФ на севере не столь велик, поэтому ни ВСУ, ни эксперты, ни мировое сообщество не могут ответить на вопрос, что же это такое, отметил журналист.Можно предположить, что российские военные стремятся расшатать весь монолит украинской обороны на востоке. Взяли Авдеевку, ударили по Красногоровке, наступление на Часов Яр, потом еще более внезапное наступление на Волчанск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

https://ukraina.ru/20240516/1055100108.html

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новости, россия, харьков, харьковская область, олег измайлов, наступление, вс рф, всу, авдеевка, часов яр, оборона, сво