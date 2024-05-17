Тактический прорыв или расшатывание фронта ВСУ: эксперт о том, почему ВС РФ ударили под Харьковом
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Масштаб наступления ВС РФ на севере не столь велик, поэтому ни ВСУ, ни эксперты, ни мировое сообщество не могут ответить на вопрос, что же это такое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
По поводу наступления ВС РФ на севере Харьковской области сложилось два мнения. Одни утверждают, что это не более, чем тактический прорыв, имеющее своей целью создать буферную зону на границе с Белгородчиной. Другие считают, что события последних дней могут обрушить весь северный фланг ВСУ.
Наверное, тут нужно придерживался середины, потому что любое радикальное высказывание может поставить в неудобное положение. Как говорил Суворов, "если бы моя шляпа знала мои планы, я бы ее сжег", рассказал эксперт.
Масштаб наступления ВС РФ на севере не столь велик, поэтому ни ВСУ, ни эксперты, ни мировое сообщество не могут ответить на вопрос, что же это такое, отметил журналист.
"В пользу версии о некой буферной зоне не говорит ничего ─ по той простой причине, что каким должен быть этот буфер при наличии ракет с дальностью в 170 километров? Не будут добивать до Белгорода ─ будут добивать до Курска", - подчеркнул Измайлов.
Можно предположить, что российские военные стремятся расшатать весь монолит украинской обороны на востоке. Взяли Авдеевку, ударили по Красногоровке, наступление на Часов Яр, потом еще более внезапное наступление на Волчанск, резюмировал собеседник издания.
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