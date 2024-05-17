https://ukraina.ru/20240517/1055128142.html
Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной - 17.05.2024 Украина.ру
Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир
2024-05-17T13:31
2024-05-17T13:31
2024-05-17T13:31
владимир путин
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По итогам поездки в КНР он отметил, что развитие РФ и Китая должно быть конструктивным и мирным, также оно должно учитывать не только интересы двух стран, но и интересы всех участников международного общения.Он также добавил, что Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации.В целом же база для переговорного процесса есть."У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20240517/1055120772.html
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владимир путин, китай, украина, новости, россия
Владимир Путин, Китай, Украина, Новости, Россия
Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир
По итогам поездки в КНР он отметил, что развитие РФ и Китая должно быть конструктивным и мирным, также оно должно учитывать не только интересы двух стран, но и интересы всех участников международного общения.
"И конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думаю, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин.
Он также добавил, что Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации.
В целом же база для переговорного процесса есть.
"У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит", - сказал Путин.