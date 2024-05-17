https://ukraina.ru/20240517/1055128142.html

Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной

Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной - 17.05.2024 Украина.ру

Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир

2024-05-17T13:31

2024-05-17T13:31

2024-05-17T13:31

владимир путин

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украина

новости

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По итогам поездки в КНР он отметил, что развитие РФ и Китая должно быть конструктивным и мирным, также оно должно учитывать не только интересы двух стран, но и интересы всех участников международного общения.Он также добавил, что Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации.В целом же база для переговорного процесса есть."У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240517/1055120772.html

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владимир путин, китай, украина, новости, россия