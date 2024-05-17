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Песков рассказал о защите Путина после покушения на Фицо
Песков рассказал о защите Путина после покушения на Фицо - 17.05.2024 Украина.ру
Песков рассказал о защите Путина после покушения на Фицо
Дополнительных мер по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не вводилось. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Life
2024-05-17T12:33
2024-05-17T12:33
2024-05-17T12:33
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"Они (меры безопасности. - Ред.) на обычном уровне, делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента", - отметил Песков.На уточняющий вопрос, делается ли что-то дополнительно, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы.Нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое.Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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роберт фицо, словакия, новости, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, мвд, нато
Роберт Фицо, Словакия, Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МВД, НАТО
Песков рассказал о защите Путина после покушения на Фицо
Дополнительных мер по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не вводилось. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Life
"Они (меры безопасности. - Ред.) на обычном уровне, делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента", - отметил Песков.
На уточняющий вопрос, делается ли что-то дополнительно, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы.
Нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое.
Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.