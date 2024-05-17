"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой - 17.05.2024 Украина.ру
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"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой
"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой - 17.05.2024 Украина.ру
"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой
Боевики националистического батальона "Правый сектор"* были задействованы в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на авдеевском направлении. Об этом РИА Новости рассказал житель недавно освобождённого села Семеновки
2024-05-17T13:08
2024-05-17T13:08
харьков
донецкая народная республика
михаил онуфриенко
ян гагин
всу
фронт
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По его словам, националисты не участвовали с остальными в боевых действиях, а наблюдали и контролировали ВСУ, чтобы те не сбежали с позиций."Я слышал, как "Правый сектор" нацгвардии сказал: "Будете отступать - мы вас завалим", - рассказал Сергей. Боевики говорили, что у бойцов дороги назад нет, только вперед, "или вас застрелят русские, или застрелим мы", - вспоминает сельчанин.В ходе разговора мужчина отметил, что нацгвардейцы отходили из Семеновки в Новоселовку. К слову, сейчас в этом населенном пункте дислоцируется большое количество украинских боевиков, утверждает Сергей.В начале апреля в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Прежде всего, дисклокацию боевиков в этом городе Гагин связывает с тем, что противник планирует “бороться с так называемым пророссийским подпольем”, однако некоторые эксперты полагают, что нацбаты намерены сдерживать бегущих с позиций вэсэушников.“На фронте мы нечасто встречаем боевиков “Азова”*. У них более специальная функция: они в первую очередь каратели, те самые полицаи, которые были в Великую Отечественную войну, точно такие же: с большими полномочиями, с практической лицензией на убийство. Так что, скорее всего, они призваны для борьбы с инакомыслием”, - отметил советник главы ДНР.О зверских учинениях азовцев было рассказано немало историй. Например, тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами нацбатальона “Азов”: на блокпостах боевики настойчиво разворачивали авто тех, кто пытался выехать из города, а случае отказа, они расстреливали людей в упор.Кстати, на днях Киев ввел в харьковской области план-перехват в связи с массовым бегством боевиков ВСУ с фронта: на дорогах размещены усиленные блокпосты с "вооруженными людьми без опознавательных знаков". Как утверждает подполье, ими являются сотрудники Службы безопасности Украины.Как заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, киевский режим будет защищаться до последнего: будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум, а мобилизовать будут всех от мала до велика.Как в дальнейшем будут развиваться боевые действия и какой план планирует реализовать Запад, читайте в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске* - Запрещенная в России террористическая организация
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харьков, донецкая народная республика, михаил онуфриенко, ян гагин, всу, фронт
Харьков, Донецкая Народная Республика, Михаил Онуфриенко, Ян Гагин, ВСУ, фронт

"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой

13:08 17.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНародное вече организации "Правый сектор" в Киеве
Народное вече организации Правый сектор в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Боевики националистического батальона "Правый сектор"* были задействованы в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на авдеевском направлении. Об этом РИА Новости рассказал житель недавно освобождённого села Семеновки
По его словам, националисты не участвовали с остальными в боевых действиях, а наблюдали и контролировали ВСУ, чтобы те не сбежали с позиций.
"Я слышал, как "Правый сектор" нацгвардии сказал: "Будете отступать - мы вас завалим", - рассказал Сергей. Боевики говорили, что у бойцов дороги назад нет, только вперед, "или вас застрелят русские, или застрелим мы", - вспоминает сельчанин.
В ходе разговора мужчина отметил, что нацгвардейцы отходили из Семеновки в Новоселовку. К слову, сейчас в этом населенном пункте дислоцируется большое количество украинских боевиков, утверждает Сергей.
В начале апреля в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Прежде всего, дисклокацию боевиков в этом городе Гагин связывает с тем, что противник планирует “бороться с так называемым пророссийским подпольем”, однако некоторые эксперты полагают, что нацбаты намерены сдерживать бегущих с позиций вэсэушников.
“На фронте мы нечасто встречаем боевиков “Азова”*. У них более специальная функция: они в первую очередь каратели, те самые полицаи, которые были в Великую Отечественную войну, точно такие же: с большими полномочиями, с практической лицензией на убийство. Так что, скорее всего, они призваны для борьбы с инакомыслием”, - отметил советник главы ДНР.
О зверских учинениях азовцев было рассказано немало историй. Например, тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами нацбатальона “Азов”: на блокпостах боевики настойчиво разворачивали авто тех, кто пытался выехать из города, а случае отказа, они расстреливали людей в упор.
Кстати, на днях Киев ввел в харьковской области план-перехват в связи с массовым бегством боевиков ВСУ с фронта: на дорогах размещены усиленные блокпосты с "вооруженными людьми без опознавательных знаков". Как утверждает подполье, ими являются сотрудники Службы безопасности Украины.
Как заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, киевский режим будет защищаться до последнего: будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум, а мобилизовать будут всех от мала до велика.
Как в дальнейшем будут развиваться боевые действия и какой план планирует реализовать Запад, читайте в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
* - Запрещенная в России террористическая организация
 
ХарьковДонецкая Народная РеспубликаМихаил ОнуфриенкоЯн ГагинВСУфронт
 
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