https://ukraina.ru/20240517/1055127800.html

"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой

"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой - 17.05.2024 Украина.ру

"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой

Боевики националистического батальона "Правый сектор"* были задействованы в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на авдеевском направлении. Об этом РИА Новости рассказал житель недавно освобождённого села Семеновки

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:08

харьков

донецкая народная республика

михаил онуфриенко

ян гагин

всу

фронт

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По его словам, националисты не участвовали с остальными в боевых действиях, а наблюдали и контролировали ВСУ, чтобы те не сбежали с позиций."Я слышал, как "Правый сектор" нацгвардии сказал: "Будете отступать - мы вас завалим", - рассказал Сергей. Боевики говорили, что у бойцов дороги назад нет, только вперед, "или вас застрелят русские, или застрелим мы", - вспоминает сельчанин.В ходе разговора мужчина отметил, что нацгвардейцы отходили из Семеновки в Новоселовку. К слову, сейчас в этом населенном пункте дислоцируется большое количество украинских боевиков, утверждает Сергей.В начале апреля в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Прежде всего, дисклокацию боевиков в этом городе Гагин связывает с тем, что противник планирует “бороться с так называемым пророссийским подпольем”, однако некоторые эксперты полагают, что нацбаты намерены сдерживать бегущих с позиций вэсэушников.“На фронте мы нечасто встречаем боевиков “Азова”*. У них более специальная функция: они в первую очередь каратели, те самые полицаи, которые были в Великую Отечественную войну, точно такие же: с большими полномочиями, с практической лицензией на убийство. Так что, скорее всего, они призваны для борьбы с инакомыслием”, - отметил советник главы ДНР.О зверских учинениях азовцев было рассказано немало историй. Например, тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами нацбатальона “Азов”: на блокпостах боевики настойчиво разворачивали авто тех, кто пытался выехать из города, а случае отказа, они расстреливали людей в упор.Кстати, на днях Киев ввел в харьковской области план-перехват в связи с массовым бегством боевиков ВСУ с фронта: на дорогах размещены усиленные блокпосты с "вооруженными людьми без опознавательных знаков". Как утверждает подполье, ими являются сотрудники Службы безопасности Украины.Как заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, киевский режим будет защищаться до последнего: будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум, а мобилизовать будут всех от мала до велика.Как в дальнейшем будут развиваться боевые действия и какой план планирует реализовать Запад, читайте в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске* - Запрещенная в России террористическая организация

харьков

донецкая народная республика

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харьков, донецкая народная республика, михаил онуфриенко, ян гагин, всу, фронт