https://ukraina.ru/20240517/1055127687.html

Шмыгаль объявил о выделении $37,8 млн на ремонт двух ТЭС

Шмыгаль объявил о выделении $37,8 млн на ремонт двух ТЭС - 17.05.2024 Украина.ру

Шмыгаль объявил о выделении $37,8 млн на ремонт двух ТЭС

С учетом непростой ситуации в энергосистеме Украины, связанной с эффективными ударами ВС РФ, власти страны срочно выделили более 1,5 миллиардов гривен (37,8 миллионов долларов) на восстановление Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС на Киевщине. Об этом 17 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:10

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Трипольская ТЭС была поражена ВС РФ в начале апреля. По версии украинской стороны, станция первой испробовала на себе новейшую российскую ракету Х-69. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ТЭС уничтожена, потому что Запад помогал Израилю, а не Киеву. Объявляя о выделении дополнительных средств, Шмыгаль подчеркнул, что ремонт должен быть выполнен максимально быстро. Такой же оперативной работы власти Украины требовали при возведении фортификационных сооружений на линии боевого соприкосновения.Несмотря на то, что власти утверждают, что укрепления в Харьковской области были возведены на 100%, военнослужащие, которые находятся на данном участке фронта свидетельствуют об обратном.Как наступление российских подразделений вновь обнажило масштаб украинской коррупции читайте на "Украина.ру".

https://ukraina.ru/20240424/1054686933.html

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новости, украина, денис шмыгаль, трипольская тэс, харьковская область, россия