https://ukraina.ru/20240517/1055125888.html

"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине

"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине - 17.05.2024 Украина.ру

"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал новость о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также сравнил нынешние протесты в Тбилиси с майданом в Киеве в 2014 году

2024-05-17T12:13

2024-05-17T12:13

2024-05-17T12:13

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юрий кот

украина

словакия

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покушение

православие

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00:31 - О покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо;06:02 - Протесты в Грузии и майдан на Украине: что общего и в чём отличия;11:30 - О расширении линии фронта на Украине.*в интервью упоминается запрещённое в России движение ЛГБТ

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