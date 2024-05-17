"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине - 17.05.2024 Украина.ру
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"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине
"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине - 17.05.2024 Украина.ру
"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал новость о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также сравнил нынешние протесты в Тбилиси с майданом в Киеве в 2014 году
2024-05-17T12:13
2024-05-17T12:13
видео
юрий кот
украина
словакия
грузия
роберт фицо
вооруженные силы украины
нато
покушение
православие
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00:31 - О покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо;06:02 - Протесты в Грузии и майдан на Украине: что общего и в чём отличия;11:30 - О расширении линии фронта на Украине.*в интервью упоминается запрещённое в России движение ЛГБТ
украина
словакия
грузия
малороссия
харьков
сумы
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сша
британия
великобритания
тбилиси
майдан
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видео, юрий кот, украина, словакия, грузия, роберт фицо, вооруженные силы украины, нато, покушение, православие, малороссия, сво, спецоперация, харьков, сумы, запад, сша, британия, великобритания, наступление, пво, тбилиси, майдан, оборона, протесты, иноагент, закон, всу, война, армия, эстония, литва, исландия, саломе зурабишвили, партии и движения, прибалтика, конфликт, европа, ес, видео
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"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине

12:13 17.05.2024
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал новость о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также сравнил нынешние протесты в Тбилиси с майданом в Киеве в 2014 году
00:31 - О покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо;
06:02 - Протесты в Грузии и майдан на Украине: что общего и в чём отличия;
11:30 - О расширении линии фронта на Украине.

*в интервью упоминается запрещённое в России движение ЛГБТ
 
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