Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и Кавказа - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240517/1031389129.html
Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и Кавказа
Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и Кавказа - 17.05.2024 Украина.ру
Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и Кавказа
Зимой 1941-42 года Красная армия дала Третьему рейху решительный отпор, отбросив врага от Москвы и Тулы, освободив Ростов и подойдя к Харькову. Казалось — еще поднажать немного, и немец покатится обратно. Однако уже в конце августа вермахт и его союзники штурмовали Воронеж и Сталинград, а горные стрелки оседлали кавказские перевалы
2024-05-17T08:03
2024-05-17T08:03
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103138/92/1031389251_0:215:3076:1945_1920x0_80_0_0_7208a42e4b8ad0306b998a3e68c895c7.jpg
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103138/92/1031389251_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c1b8f9dd0b2158723e6906e927a6f016.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, харьков, великая отечественная война, 1942, история ссср, история украины, красная армия, вермахт
История, Харьков, Великая Отечественная война, 1942, История, история СССР, история Украины, Красная Армия, наступление, вермахт

Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и Кавказа

08:03 17.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенно-историческая реконструкция в Екатеринбурге
Военно-историческая реконструкция в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Заборин
обозреватель
Все материалы
Зимой 1941-42 года Красная армия дала Третьему рейху решительный отпор, отбросив врага от Москвы и Тулы, освободив Ростов и подойдя к Харькову. Казалось — еще поднажать немного, и немец покатится обратно. Однако уже в конце августа вермахт и его союзники штурмовали Воронеж и Сталинград, а горные стрелки оседлали кавказские перевалы

К потере огромных территорий и миллионов жизней привела ошибка советского генералитета под Харьковом, которой немцы умело воспользовались. 17 мая 1942 года вермахт нанес здесь Красной армии крупное поражение, определившее потерю огромных территорий и выход германской армии к Волге.

Августовская катастрофа началась в конце марта 1942 года, когда наступление Юго-Западного фронта (ЮЗФ) маршала Семена Тимошенко выдохлось. Советские войска, глубоко пробившие боевые порядки противника южнее Харькова, в районе городов Лозовая и Барвенково, замерли, и в таком положении началась подготовка к новому наступлению. Причем с обеих сторон сразу.

16 февраля 2021, 01:05
День в истории. 16 февраля: родился полтавчанин, который в 1941-м спас МосквуВ этот день в 1905 году на Полтавщине родился Иван Старчак. В первых числах октября 1941 года несколько сотен бойцов его отряда оказались перед наступавшим врагом единственным заслоном. За отход с него бы никто не спросил - у его людей не было оружия. Но он решил занять оборону и принять бой

Ставка планировала встречными ударами с Барвенковского выступа и севернее Харькова окружить и разгромить 6-ю армию, обороняющуюся в районе первой столицы УССР. Немцы же намеревались «срезать» под корень этот самый выступ двумя сходящимися танковыми клиньями, которые должны были замкнуть окружение в районе города Изюм. Операция носила кодовое название «Фридерикус».

Разница была в том, что для немцев, благодаря активной авиационной и агентурной разведке, советские приготовления не были тайной. А в Москве и Сватово (там располагался штаб ЮЗФ) концентрацию вражеских войск форменным образом прошляпили.

Сталин был уверен, что в весенне-летней кампании 1942 года Гитлер опять попытается захватить Москву. Генштаб и командование ЮЗФ придерживались того же мнения. На уровне армий ближе к началу наступления стали замечать приготовления противника, но то ли посчитали их недостаточными, надеясь на перевес своих сил, то ли этому не придали значения на более высоких уровнях… Сейчас уже сложно в этом разобраться.

В своих послевоенных мемуарах советские маршалы и генералы не очень охотно разбирали вопрос о том, кто виноват в случившемся.

Так, например, маршал Кирилл Москаленко, который в то время был еще генералом и командовал 38-й армией, вспоминал:

«…я приехал на командный пункт фронта, чтобы доложить о замеченных признаках уплотнения боевых порядков врага… Две недели назад, когда мы передавали 21-й армии этот участок, враг располагал здесь лишь опорными пунктами в селах. Теперь же, кроме ранее существовавших, появилось много новых… Эти наблюдения дополнили данные разведки… основные силы 71-й пехотной дивизии, совместно с 3-й и 23-й танковыми дивизиями, сосредоточились к тому времени в Харькове…. В свете всех этих выводов и предположений поутихли мои недавние восторги по поводу нашего превосходства».

бои на московском направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января 2021, 00:32
Лазарь Паперник: «Я бил из снайперской винтовки». Последний бой спецназовца НКВД родом с Западной Украины23 января 1942 года - последний день его жизни. Все товарищи или погибли, или были тяжело ранены - больше никто не стрелял. Немцы взяли руины догоравшего сарая в плотное кольцо и что-то кричали о сдаче в плен. Будет им сдача. Он взял в руки последнюю противотанковую гранату, спрятал под ватником, и встал в полный рост. Ну!.. Давайте!

Но наступление никто отменять не собирался.

12 мая, после почти часовой артиллерийской подготовки и обработки переднего края авиацией, наши войска перешли в атаку. Для немцев, которые сами готовились наступать 18 мая, этот опережающий удар оказался все же неожиданным.

На правом фланге ЮЗФ к 14 мая его дивизиям удалось продвинуться на 20-25 километров и приблизиться к Харькову. Ударная группа на левом фланге, действующая из Барвенковского выступа, преодолела 25-50 километров.

Командующий группы армий «Юг» фельдмаршал Федор фон Бок был глубоко взволнован. Он позвонил Гитлеру с предложением передать ему из 1-й танковой армии, готовящейся к удару по основанию Барвенковского выступа, несколько дивизий, чтобы парировать наступление русских. Но это означало отказаться от «Фридерикуса», поэтому предложение отклонили, решив устроить скорейшее контрнаступление там, где русские не ожидают удара.

© tvzvezda.ru
© tvzvezda.ru

Если бы в эти дни подвижная группа 6-й армии генерал-лейтенанта Авксентия Городнянского, численностью свыше 250 танков, нанесла, как и планировалось, удар в обход Харькова, скорее всего просьбу фон Бока пришлось бы Гитлеру удовлетворять. Но в советских штабах решили не торопиться, и это промедление впоследствии обернулось огромными жертвами.

Второй крупной ошибкой было бездействие соседних с ЮЗФ Брянского и Южного фронтов (ЮФ). Если бы они имитировали наступательные действия, оттягивая на себя вражеские резервы, у немцев бы не получилось перекидывать их на угрожающие участки.

партизан Василий Коробко
31 марта 2020, 15:00
Пионер, знаменосец, разведчик, диверсант. Что успел за свои 17 лет Вася КоробкоУслышав переговоры полицаев, немцы решили, что перед ними - партизаны, и открыли огонь. Тем не оставалось ничего другого, как начать стрелять в ответ. В темноте и суматохе боя Василь успешно отполз в лес. Засветло он уже был в отряде

Далеко не лучшим образом показали себя и командиры более низких уровней.

Танки необдуманно бросались в лобовые атаки на хорошо укрепленные вражеские узлы сопротивления без разведки, без подавления артиллерии противника, и несли неоправданные потери. Особенно много их осталось на минных полях.

Сын генерал-полковника Фридриха Паулюса капитан танковых войск вермахта Эрнст-Александр (искалеченный в этих боях) рассказывал отцу в письме:

«Русское командование совершенно не умеет грамотно использовать танки. Один пленный советский офицер-танкист рассказывал… Когда Тимошенко наблюдал атаку своих танков и видел, что немецкий артогонь буквально рвет их в куски, он только сказал: "Это ужасно!" Затем повернулся и покинул поле боя».

Что касается армий, державших оборону в основании Барвенковского выступа, то за два месяца затишья на их участках фронта никто не удосужился подготовить достаточно глубоко эшелонированную оборону. Не была создана сплошная линия минных полей, противотанковых рвов, эскарпов и прочих фортификационных укреплений. На 180-километровом фронте возвели всего 11 км проволочных заграждений.

Если вначале советская авиация господствовала на харьковском направлении, то уже через пять дней, за счет подтягивания резервов и активной регулярной бомбардировки советских аэродромов, люфтваффе перехватило инициативу. Массированные налеты немецких штурмовиков и бомбардировщиков замедлили советское наступление.

Фотоматериалы и публикации газеты Красная звезда периода Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
26 мая 2020, 02:00
День в истории. 26 мая: в Полтаве убит военкор «Красной Звезды» Сергей Сапиго26 мая 1942 года на окраине Полтавы ко рву местного тира подвели группу из шести истерзанных человек. Офицер-немец взмахнул рукой, грянул залп, и убитые рухнули вниз. Стоящие рядом гробокопатели неспешно замахали лопатами. Так погиб один из полутора тысяч советских корреспондентов, написавший за всю войну, пожалуй, самый удивительный военный очерк

Шесть дней 6-я армия вермахта яростно отбивалась, контратакуя своими 13-й и 23-й танковыми дивизиями, а 17 мая, на день раньше запланированного срока, немцы сами перешли в наступление.

1-я танковая армия фельдмаршала Эвальда фон Клейста нанесла удар в основание выступа. Фронт был прорван в первый же день, и к его исходу стало ясно, что войскам, сражающимся в районе Барвенкова, грозит окружение.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Александр Василевский предложил Сталину прекратить наступление и срочно отвести войска. Но к его мнению не прислушались. На следующий день ситуация значительно ухудшилась, Василевский снова обратился к Ставке с этим предложением, и снова его отвергли.

В результате 23 мая «крышка котла» захлопнулась. 6-я армия ЮЗФ генерала Городнянского и 57-я армия ЮФ генерал-лейтенанта Кузьмы Подласа вместе с приданными им ударными танковыми корпусами и бригадами оказались в окружении.

 / Перейти в фотобанкХарьковская битва 1942
Харьковская битва 1942
Перейти в фотобанк

Начиная с 25 мая окруженцы отчаянно пытались вырваться из западни, но все усилия оказались тщетными. Немцы встречали атакующие войска огнем танковых и артиллерийских орудий, пулеметными очередями и массированными бомбардировками. Из окружения удалось вырваться лишь десятой части войск.

25 мая в одной из попыток прорыва погиб командующий 57-й армией генерал Подлас. Не выдержав психологической нагрузки, застрелился командующий 6-й армией генерал Городнянский. Пропал без вести заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Федор Костенко (его останки украинские поисковики нашли и перезахоронили в 2017 году).

- РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 15:08
Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда2 октября 1942 года для 1-го батальона 883-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии выдалось тяжелым. В ротах оставалось по несколько человек. Вражеские миномёты сыпали минами не переставая, бомбовозы практически висели над передним краем. Закончился очередной налет, и на батальон поползли семь вражеских самоходок

Последние попытки прорыва прекратились 31 мая.

По советским данным, только пленными в Барвенковском котле Красная армия потеряла до 80 тыс. человек. Немцы заявили о 239 тысячах. Неподалеку от Харькова, в городе Дергачи, в карьере кирпичного завода города Красногорска, в других местах была создана система пересыльных лагерей DULAG 205. Военнопленные подвергались здесь страшным издевательствам.

Попавший в Сталинграде в плен офицер контрразведки (абвер-офицер) при лагере Вильгельм Лангхельд на допросах признался, что имел обыкновение избивать заключенных палками толщиной 4-5 см. Через свою агентуру он провоцировал их на побег, после чего устраивал показательные казни.

Еще более эффективным средством решения «вопроса пленных» стал сыпной тиф. Немцы не озаботились какими-либо карантинными мероприятиями, и эпидемия в короткий срок выкосила тысячи людей. Тех, кто не умер сразу, мало кормили и привлекали к тяжелым работам. Люди умирали от истощения и вызванных им болезней.

Разъяренный неудачей Сталин высказал командованию ЮЗФ все, что он о нем думал:

«В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18-20 дивизий… Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с Вами поступили бы очень круто…»

Чуйков и Зайцев - РИА Новости, 1920, 23.03.2020
23 марта 2020, 01:00
Война до Киева довела. Боевой путь легендарного снайпераПод стальным листом, выдав «лёжку» вражеского снайпера, блеснул оптический прицел. Сержант Николай Куликов осторожно, имитируя поведение опытного стрелка, приподнял одетую в каску голову-муляж. Выстрел: каску пробила пуля. Куликов рухнул на дно окопа. Немецкий снайпер вопреки всем наставлениям, высунул из-под листа пол головы и тут же рухнул убитый

В результате тяжелого поражения в сплошной линии фронта образовалась зияющая брешь, в которую тут же хлынули немецкие войска. Советскому руководству пришлось снова, как и год назад, изыскивать резервы, бросая их в «мясорубку» немецкого наступления. Его удалось остановить только осенью по линии среднего Дона, на Кавказских высокогорьях и в Сталинграде.

Именно здесь, на Волге, те, кто выжил в боях под Харьковом, в конце концов смогли сломать немецкую военную машину.

А на полях под Барвенковом до сих пор остались лежать сотни людей, которых в короткие перерывы между полевыми работами поисковики находят буквально под плугами — в полной амуниции, с личными вещами и оружием. Кавалеристы с шашками на боку. Пехотинцы с винтовками.

«Пропавшие без вести», каждый год прорастающие новым хлебом.

 
Красная АрмиявермахтХарьков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"
10:16Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ
10:04Экс-судья Шмидт заявил о нарушении его прав польскими властями
10:00Атака на Новороссийск, снос храма. Главное на Украине на утро 17 мая
09:31Американский институт изучения войны оценил возможности российских БПЛА
09:21НАТО направят войска на Украину "для поддержки" ВСУ - Politico
08:49Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков
08:31Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации
08:06Главное за ночь 17 мая
07:54Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
07:33"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена
07:14ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь
06:26"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране
06:05Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
06:00Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
05:55Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
05:50Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему вокруг Волчанска - "туман войны"
05:40Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
05:30Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
05:20Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима
Лента новостейМолния