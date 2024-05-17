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ВСУ перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский - El País

ВСУ перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский - El País - 17.05.2024 Украина.ру

ВСУ перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский - El País

Киев перебросил резервные подразделения на Харьковское направление. Об этом сообщили журналисты испанской газеты El País со ссылкой на украинских военнослужащих

2024-05-17T13:05

2024-05-17T13:05

2024-05-17T13:05

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, служащие в Харьковском районе, подтвердили El País, что туда были переброшены батальоны, находившиеся в резерве.Журналисты El País сообщили, что по крайней мере две бригады были переброшены из Донецкого района в Харьковский.Российские войска начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.В интервью американскому телеканалу ABC Зеленский заявил, что Украина может потерять Харьков, если не получит новые системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, для Харькова требуется две системы ПВО.

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новости, украина, харьковская область, харьков, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, всу