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КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына

КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына - 17.05.2024 Украина.ру

КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи

2024-05-17T12:27

2024-05-17T12:27

2024-05-17T12:27

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По словам Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют "враждебные силы", чтобы ввести в заблуждение общественность.Она отметила, что в последнее время оборонная промышленность КНДР стремительно развивается."Вот почему не может идти речь о возможности экспорта (оружия). У нас нет желания экспортировать и предать гласности наш военно-технический потенциал", - объяснила она.Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html

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