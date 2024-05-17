https://ukraina.ru/20240517/1055124625.html
КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына
КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына - 17.05.2024 Украина.ру
КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи
2024-05-17T12:27
2024-05-17T12:27
2024-05-17T12:27
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По словам Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют "враждебные силы", чтобы ввести в заблуждение общественность.Она отметила, что в последнее время оборонная промышленность КНДР стремительно развивается."Вот почему не может идти речь о возможности экспорта (оружия). У нас нет желания экспортировать и предать гласности наш военно-технический потенциал", - объяснила она.Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.
https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html
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новости, кндр, россия, корея, ким е чжон, ким чен ын, совет безопасности оон
Новости, КНДР, Россия, Корея, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Совет Безопасности ООН
КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи
По словам Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют "враждебные силы", чтобы ввести в заблуждение общественность.
"Как мы уже не раз заявляли, версия об "оружейных сделках между КНДР и РФ", полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать", - сказала Ким Ё Чжон.
Она отметила, что в последнее время оборонная промышленность КНДР стремительно развивается.
"Вот почему не может идти речь о возможности экспорта (оружия). У нас нет желания экспортировать и предать гласности наш военно-технический потенциал", - объяснила она.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.