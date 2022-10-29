"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
Политолог Максим Казначеев заявил в интервью изданию Украина.ру, что обвинения со стороны России в недостатке "союзных чувств" жестко и негативно воспринимаются в Казахстане
Казахстан, по мнению эксперта может себе позволить немногое. Например, идти на открытый конфликт или обострение с Западом власти республики не рискнут.
Достаточно вспомнить так называемое дело Стати, когда в Bank of America заморозили 22 миллиарда долларов государственных денег. Проблему только-только сумели урегулировать. И второй раз никто рисковать золотовалютными резервами не будет.
В республике устойчивый дефицит бюджета, объясняет эксперт, его не покрыть без трансфера из Национального фонда. Который инвестирован во многом в ценные бумаги за рубежом.
Акорда осведомлена о различных бизнес-схемах сотрудничества с Россией. Но активнее помогать соседу Казахстан не может. Риск вторичных санкций чреват тем, что экономика страны просто не выдержит, считает политолог.
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18 сентября 2021, 15:22Казахстанский эксперт сказал, что будет, если Астана будет заигрывать с нацистами ради уступок РФПолитика казахстанских властей выторговать преференции в переговорах с Россией за счет заигрывания с националистами может привести к разрушению межнационального единства республики и хаосу по украинскому образцу. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру