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"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ

"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ - 29.10.2022 Украина.ру

"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ

Политолог Максим Казначеев заявил в интервью изданию Украина.ру, что обвинения со стороны России в недостатке "союзных чувств" жестко и негативно воспринимаются в Казахстане

2022-10-29T06:06

2022-10-29T06:06

2022-10-29T06:06

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Казахстан, по мнению эксперта может себе позволить немногое. Например, идти на открытый конфликт или обострение с Западом власти республики не рискнут. В республике устойчивый дефицит бюджета, объясняет эксперт, его не покрыть без трансфера из Национального фонда. Который инвестирован во многом в ценные бумаги за рубежом.Акорда осведомлена о различных бизнес-схемах сотрудничества с Россией. Но активнее помогать соседу Казахстан не может. Риск вторичных санкций чреват тем, что экономика страны просто не выдержит, считает политолог.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20210918/1032276181.html

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