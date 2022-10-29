"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ - 29.10.2022 Украина.ру
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"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ - 29.10.2022 Украина.ру
"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
Политолог Максим Казначеев заявил в интервью изданию Украина.ру, что обвинения со стороны России в недостатке "союзных чувств" жестко и негативно воспринимаются в Казахстане
2022-10-29T06:06
2022-10-29T06:06
новости
казахстан
россия
экономика
политолог
астана
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Казахстан, по мнению эксперта может себе позволить немногое. Например, идти на открытый конфликт или обострение с Западом власти республики не рискнут. В республике устойчивый дефицит бюджета, объясняет эксперт, его не покрыть без трансфера из Национального фонда. Который инвестирован во многом в ценные бумаги за рубежом.Акорда осведомлена о различных бизнес-схемах сотрудничества с Россией. Но активнее помогать соседу Казахстан не может. Риск вторичных санкций чреват тем, что экономика страны просто не выдержит, считает политолог.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, казахстан, россия, экономика, политолог, астана, рф
Новости, Казахстан, Россия, экономика, политолог, Астана, РФ

"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ

06:06 29.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Политолог Максим Казначеев заявил в интервью изданию Украина.ру, что обвинения со стороны России в недостатке "союзных чувств" жестко и негативно воспринимаются в Казахстане
Казахстан, по мнению эксперта может себе позволить немногое. Например, идти на открытый конфликт или обострение с Западом власти республики не рискнут.
Достаточно вспомнить так называемое дело Стати, когда в Bank of America заморозили 22 миллиарда долларов государственных денег. Проблему только-только сумели урегулировать. И второй раз никто рисковать золотовалютными резервами не будет.
Максим Казначеев
Максим Казначеев
Политолог
В республике устойчивый дефицит бюджета, объясняет эксперт, его не покрыть без трансфера из Национального фонда. Который инвестирован во многом в ценные бумаги за рубежом.
Акорда осведомлена о различных бизнес-схемах сотрудничества с Россией. Но активнее помогать соседу Казахстан не может. Риск вторичных санкций чреват тем, что экономика страны просто не выдержит, считает политолог.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября 2021, 15:22
Казахстанский эксперт сказал, что будет, если Астана будет заигрывать с нацистами ради уступок РФПолитика казахстанских властей выторговать преференции в переговорах с Россией за счет заигрывания с националистами может привести к разрушению межнационального единства республики и хаосу по украинскому образцу. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру
 
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