https://ukraina.ru/20221027/1040173863.html

Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России

Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России - 27.10.2022 Украина.ру

Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России

Казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал, что сейчас волнует элиты республики, как на самом деле граждане страны относятся к России, как в Акорде... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T12:40

2022-10-27T12:40

2022-10-27T12:40

украина

потери всу

казахстан

касым-жомарт токаев

астана

россия

сша

пропаганда

интервью

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Казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал, что сейчас волнует элиты республики, как на самом деле граждане страны относятся к России, как в Акорде реагируют на упреки в недостатке союзных чувств- Максим, чем сейчас занята казахстанская элита?- Казахстанская элита оправилась от страха, связанного с попыткой переворота и пытается восстановить управляемость вертикали. Только сейчас вертикаль выстраивается под персону президента [Касым-Жомарта] Токаева так же, как раньше она замыкалась на предыдущего главу государства. И в коридорах власти на полном серьезе рассчитывают, что все будет, как и до 2022-го, то есть до январской попытки государственного переворота. Просто все группы переключатся на Токаева и его окружение.- Тем более сейчас в стране выборы…- Текущая президентская избирательная кампания пока ведется не в самых лучших традициях прошлого. Уже за месяц очевидно, что действующий президент победит с 90-процентным или похожим результатом. Интриги нет.- Конфликт на Украине не очень волнует казахстанскую элиту?- Конфликт на Украине особо элиту не задевает, с одной стороны. С другой – есть опасения попасть под вторичные санкции. С этим связана прозападная риторика дипломатического корпуса. С третьей: бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно.- Но у общества свои настроения. Весной был скандал, когда социологи из "Демоскопа" опубликовал данные о том, что большинство казахстанцев поддерживают Россию. Это, конечно, списали на действие пропаганды. Какие на самом деле взгляды у жителей республики?- Да, можно выделить два базовых компонента. Первый – на казахстанском информационном поле господствуют откровенно прозападные и западные фонды и донорские организации, они плотно работают как с редакциями, так и с журналистами поодиночке. Повестка заполняется и выполняется в полном объеме, высокий градус антироссийски и русофобских настроений поддерживается.Второй компонент – можно сослаться на данные социологический агентств, которые называют провластными, того же Казахстанского института стратегических исследований. Итоги исследований подтверждают результаты опроса "Демоскопа". Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США. Проукраинские, как говорят, взгляды там, где работают наши "партнеры": среди казахоязычной молодежи.- Мягкая сила России на это поле не представлена?- Если говорить об информационном поле, то Россия представлена минимум спикеров, людей, доносящих российскую точку зрения, альтернативную информацию.- Российская патриотическая медиасфера часто критиковала Казахстан за недостаток союзных чувств. Как это воспринималось в республике?- Это, конечно, воспринимается жестко и негативно. Казахстан предпринимает те действия, которые может себе позволить, а позволить себе он может немногое. Идти на открытый конфликт или обострение с Западом Акорда не рискнет. Достаточно вспомнить так называемое дело Стати, когда в Bank of America заморозили 22 миллиарда долларов государственных денег. Проблему только-только сумели урегулировать. И второй раз никто рисковать золото-валютными резервами не будет. В республике устойчивый дефицит бюджета, и его не покрыть без трансфера из Национального фонда. Который инвестирован во многом в ценные бумаги за рубежом.Акорда осведомлена о различных бизнес-схемах сотрудничества с Россией. Но активнее помогать соседу Казахстан не может. Риск вторичных санкций чреват тем, что экономика страны просто не выдержит.

https://ukraina.ru/20221025/1040092753.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

украина, потери всу, казахстан, касым-жомарт токаев, астана, россия, сша, пропаганда, интервью