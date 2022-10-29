https://ukraina.ru/20221029/1040235516.html

Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами

Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами - 29.10.2022 Украина.ру

Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами

Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о россиянах, которые хотят отправиться добровольцами в зону спецоперации

2022-10-29T04:15

2022-10-29T04:15

2022-10-29T04:15

сво

инструктор

новости

добровольцы

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"Да, многие. Не буду говорить точную цифру, но часть уже уехала, а часть здесь присутствует, но занимается отдельной группой и буквально вот-вот отправится на фронт. Их достаточно большой процент", - сказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, инструктор, новости, добровольцы