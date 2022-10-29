Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами - 29.10.2022 Украина.ру
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Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами
Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами - 29.10.2022 Украина.ру
Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами
Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о россиянах, которые хотят отправиться добровольцами в зону спецоперации
2022-10-29T04:15
2022-10-29T04:15
сво
инструктор
новости
добровольцы
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"Да, многие. Не буду говорить точную цифру, но часть уже уехала, а часть здесь присутствует, но занимается отдельной группой и буквально вот-вот отправится на фронт. Их достаточно большой процент", - сказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, инструктор, новости, добровольцы
СВО, инструктор, Новости, добровольцы

Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами

04:15 29.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о россиянах, которые хотят отправиться добровольцами в зону спецоперации
"Да, многие. Не буду говорить точную цифру, но часть уже уехала, а часть здесь присутствует, но занимается отдельной группой и буквально вот-вот отправится на фронт. Их достаточно большой процент", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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