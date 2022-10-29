https://ukraina.ru/20221029/1040235516.html
Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами
Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами - 29.10.2022 Украина.ру
Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами
Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о россиянах, которые хотят отправиться добровольцами в зону спецоперации
2022-10-29T04:15
2022-10-29T04:15
2022-10-29T04:15
сво
инструктор
новости
добровольцы
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"Да, многие. Не буду говорить точную цифру, но часть уже уехала, а часть здесь присутствует, но занимается отдельной группой и буквально вот-вот отправится на фронт. Их достаточно большой процент", - сказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/99/1034099995_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_8a6d668ee8ae122f08bfd49e14180546.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, инструктор, новости, добровольцы
СВО, инструктор, Новости, добровольцы
Инструктор рассказал о россиянах, которые хотят пойти в зону СВО добровольцами
Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о россиянах, которые хотят отправиться добровольцами в зону спецоперации
"Да, многие. Не буду говорить точную цифру, но часть уже уехала, а часть здесь присутствует, но занимается отдельной группой и буквально вот-вот отправится на фронт. Их достаточно большой процент", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.