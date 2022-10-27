https://ukraina.ru/20221027/1040175081.html

Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям

Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям - 27.10.2022 Украина.ру

Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T12:59

2022-10-27T12:59

2022-10-27T12:59

интервью

россия

военные

инструкторы

переподготовка

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/15/1034161596_101:0:825:407_1920x0_80_0_0_eb4401eb50d32ba43073e2bf91a9e6f0.jpg

После начала специальной военной операции все больше россиян желают приобрести военную профессию. Востребованность курсов подготовки к службе или мобилизации привела к тому, что по всей стране появляются организации, которые предоставляют людям такие возможности.Издание Украина.ру побывало на одном из полигонов в Подмосковье, где проходят такие курсы начальной военной подготовки и записало интервью с одним из инструкторов центра "Каскад".- Никита, расскажите, кто записывается к вам на курсы?- Ребята добровольно изъявили желание изучить новые навыки. Кто-то, кто уже служил в армии, хочет обновить свои знания.- Сколько проходит обучение?- Вот эти ребята занимаются уже месяц. Еще одну неделю мы с ними проведем учебные занятия, далее будет объявлен новый набор. Потому что очень много желающих.Мы, честно говоря, были не готовы к такому наплыву людей, поэтому еще одну неделю они занимаются, а дальше, кто изъявит желание, мы сможем принять уже по окончании следующего потока.Сейчас на полигоне находится порядка 60 человек и 10 инструкторов, а в общей сложности желающих больше шестисот человек на сегодняшний день.- Для тех, кто хочет учиться дальше, будет расширенный курс?- Да, это будет расширенный курс, для тех людей, которые пришли не просто провести здесь свои выходные, а которым уже нужны были глубокие навыки и знания, чтобы подготовиться к возможной мобилизации или поехать добровольцем.- А многие ли хотят пойти добровольцами в зону СВО?- Да, многие. Не буду говорить точную цифру, но часть уже уехала, а часть здесь присутствует, но занимается отдельной группой и буквально вот-вот отправится на фронт. Их достаточно большой процент.- А известно, в какие подразделения или регионы они отправятся?- Им это уже известно. Те, кто уже добровольцы, они как правило заранее выбирают себе подразделения, в которых у них есть какие-то связи или рекомендации, и идут туда.Но также много ребят, которые приходят в военкоматы и изъявляют желание.- Расскажите немного больше о своей организации. Чему вы можете научить тех, кто приходит к вам?- Мы представляем учебный центр "Каскад". Центр "Каскад" существует с 1982 года, в этом году нам 40 лет. Основные направления действия учебного центра - это подготовка молодежи допризывного возраста.У нас дети с 10 лет занимаются круглогодично бесплатно, также выезжают летом в летние лагеря на сборы. По две недели живут в полевых условиях. Зимой тоже организуем выходы в полевых условиях, проводим тренировки.По окончании обучения в учебном центре наших выпускников с удовольствием берут в различные специальные подразделения, потому что они приходят подготовленными, обученными и много всего знающими.Как со взрослым населением у нас работа сложилась? После объявления частичной мобилизации стало поступать очень много запросов на проведение подобного рода курсов.Первоначально мы хотели 16-20 человек взять и поработать с ними, но буквально за три дня образовалось огромное количество заявок на участие, и сейчас у нас в работе 600 человек.- И из этих 600 человек существенная часть собирается пойти добровольцами в зону конфликта?- Да, мы стараемся этих людей в первую очередь брать, чтобы у них было больше времени на подготовку.- Можете немного поподробнее рассказать о том, чему учатся люди на курсах?- В первую очередь они учатся обращению с оружием, тактической медицине, как оказать себе первую медицинскую помощь, как на поле боя себя вести. Люди учатся военной тактике, люди учатся жить в полевых условиях, учатся армейскому быту.Также приезжают инструктора с большим опытом, которые были в различных горячих точках.- Расскажите, вы как-то взаимодействуете с другими подобными группами, которые готовят желающих к мобилизации?- Мы сотрудничаем с ребятами из инициативной группы "Рокот", они предложили объединить усилия всех таких организаций, как наша, по всей стране. Скоординировали.Мы вместе проводим в мессенджерах общение, делимся опытом, методичками, друг другу помогаем. Какие-то проблемы у нас - мы обращаемся к ним, они помогают. Мы тоже чем можем помогаем.- А много таких курсов подготовки, как ваш, в России?- Точное число вам не скажу, просто не знаю, но я знаю, что их очень много, они во всех крупных городах, даже в небольших есть, и постоянно их количество только растет.Это очень востребовано в данный момент. Наконец у людей пришло осознание того, что специальная военная операция затрагивает каждого из нас, поэтому люди предпочитают получить какие-то навыки и быть готовыми ко всему.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Ткач https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182895_212:0:688:476_100x100_80_0_0_72a7b771fdfc1985318d75c67daa3333.jpg

Василий Ткач https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182895_212:0:688:476_100x100_80_0_0_72a7b771fdfc1985318d75c67daa3333.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182895_212:0:688:476_100x100_80_0_0_72a7b771fdfc1985318d75c67daa3333.jpg

интервью, россия, военные, инструкторы, переподготовка, спецоперация