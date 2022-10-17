https://ukraina.ru/20221017/1039781581.html
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
Турция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
2022-10-17T06:30
2022-10-17T06:30
2022-10-17T06:30
турция
новости
эксперт
россия
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"При этом Анкара становится активным игроком не только в политических, но и в экономических процессах между Россией и Европой. Однако для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз – экспорт и импорт может попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским. Это серьезная проблема, которую необходимо разрешать в ходе переговорного процесса", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/51/1018155102_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_e20c162e82b8fcb67ecfc40c8c7e1234.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, новости, эксперт, россия
Турция, Новости, эксперт, Россия
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
Турция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
"При этом Анкара становится активным игроком не только в политических, но и в экономических процессах между Россией и Европой. Однако для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз – экспорт и импорт может попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским. Это серьезная проблема, которую необходимо разрешать в ходе переговорного процесса", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.