Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции - 17.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
Турция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
2022-10-17T06:30
2022-10-17T06:30
турция
новости
эксперт
россия
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"При этом Анкара становится активным игроком не только в политических, но и в экономических процессах между Россией и Европой. Однако для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз – экспорт и импорт может попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским. Это серьезная проблема, которую необходимо разрешать в ходе переговорного процесса", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, новости, эксперт, россия
Турция, Новости, эксперт, Россия

Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции

06:30 17.10.2022
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Public Domain
Читать в
Турция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
"При этом Анкара становится активным игроком не только в политических, но и в экономических процессах между Россией и Европой. Однако для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз – экспорт и импорт может попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским. Это серьезная проблема, которую необходимо разрешать в ходе переговорного процесса", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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