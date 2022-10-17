https://ukraina.ru/20221017/1039781581.html

Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции

Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции - 17.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции

Турция пытается брать на себя роль медиатора в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом напомнил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру

2022-10-17T06:30

2022-10-17T06:30

2022-10-17T06:30

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"При этом Анкара становится активным игроком не только в политических, но и в экономических процессах между Россией и Европой. Однако для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз – экспорт и импорт может попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским. Это серьезная проблема, которую необходимо разрешать в ходе переговорного процесса", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, новости, эксперт, россия