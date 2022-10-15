https://ukraina.ru/20221015/1039769262.html

Подполковник ФСБ Сергей Храпач рассказал, есть ли угроза подрыва "Турецкого потока"

Подполковник ФСБ Сергей Храпач рассказал, есть ли угроза подрыва "Турецкого потока" - 15.10.2022 Украина.ру

Подполковник ФСБ Сергей Храпач рассказал, есть ли угроза подрыва "Турецкого потока"

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач проанализировал возможность подрыва... Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T12:19

2022-10-15T12:19

2022-10-15T12:19

интервью

турецкий поток

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Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач проанализировал возможность подрыва "Турецкого потока". Он также объяснил, почему террористы не смогли разрушить Крымский мост полностью.Напомним, что ранее Кремль сообщил об аресте диверсантов из-за попытки теракта на "Турецком потоке".— Сергей Валентинович, при попытке теракта на турецком газопроводе были взяты диверсанты, несколько человек арестованы. Есть угроза для него сейчас?- Я думаю, что радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет. Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа. Однако в течение последующих 2-4 месяцев нельзя исключать возможность того, что диверсия коснется и этой трубы. Тогда газ и нефть Европа сможет получать только через Украину, а Россия будет вынуждена стать уступчивее в переговорах.— Зачем Турция выступает миротворцем между Россией и Украиной?- Турция пытается на себя брать роль медиатора в переговорном процессе. При этом Анкара становится активным игроком не только в политических, но и в экономических процессах между Россией и Европой. Однако для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз – экспорт и импорт может попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским. Это серьезная проблема, которую необходимо разрешать в ходе переговорного процесса.— Как виноват в аварии на газопроводе "Северный поток"?- Тут можно вспомнить греческо-римскую формулу. Раз никто на себя не берет ответственности за диверсию на морском трубопроводе, то нужно искать тех, кому это выгодно. Не важно кто это исполнил, важно – кто заказал. Во-первых, это на руку тем, кто собирается заместить объем российского газа своими ресурсами, например, США, которые хотят аккумулировать большие газовые потоки и снабжать ими Европу. Во-вторых, это могут быть диверсанты, которые желают дестабилизировать ситуацию в мире: торговцы оружием, наркобароны и другие организации. В-третьих, это может быть демонстрация силы со стороны Украины для стран Запада – дескать, мы вот как умеем, дайте нам еще ракет и гранат. Кроме того, есть игроки в Южной и Юго-Восточной Азии. — Сергей Валентинович. Вы служили в подразделении, занимавшемся выявлением разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта. Расскажите, неужели так легко подорвать газопровод?- Конечно его охраняют, но трубопровод проходит многие тысячи километров по разной местности: море, горы, песок – промониторить все это пространство и выставить охрану невозможно. Технические средства защиты могут проинформировать операторов о происшествии, но вряд ли смогут остановить диверсанта на подводной лодке с торпедами. Такие акты, как правило, пресекают в момент подготовки, когда у кого-то рождается замысел о диверсии.— Почему о подлом замысле не узнали? Можно ведь было предположить, что диверсия на главной газовой нитке случится.- Я вам отвечу вопросом на вопрос: "Почему Крымский мост удалось подорвать?". Любой мост является объектом транспортной инфраструктуры и подлежит специализированной обязательной охране. Более 1,5 млрд рублей было вложено в обеспечение системы транспортной безопасности Крымского моста. Еще полгода назад официальные лица убеждали общество, что нанести вред этому транспортному объекту невозможно, потому что его охраняют по всем параметрам: воздух, вода, земля. Публично были представлены интерактивные карты, на которых показано, что мониторинг за подходами к мосту осуществляется чуть ли не со Спутника. Говорили, что мост с воды охраняют специально обученные водолазы, установлены радиолокационные специализированные системы, работают ПВО, идет круглосуточное видеонаблюдение.Я считаю, что как минимум на защите моста должны были стоять СВО, ФСБ, Минтранс России и Росгвардия. Пограничники, которые досматривают грузовые и пассажирские авто и граждан также должны были проявить бдительность. Но, увы, трагедия произошла. Недоглядели. Именно по этим причинам случился и подрыв газопровода.Мне кажется, что дело в недоработке специальной службы, которая должна была узнавать своевременно о планах потенциального врага и купировать различными способами. Но раз диверсия произошла в море, а потом и на мосту, напрашивается вывод – некачественно сработали спецслужбы. Ведь такие теракты готовятся тщательно: привлекают десятки-сотни людей, проводят инструктаж и отчитываются, разрабатывают маршруты, готовят определенную технику. Об этом всегда можно узнать, если есть желание и профессиональный подход.— Сергей Валентинович, любопытно, а почему Крымский мост не обрушился полностью при взрыве?Не так просто сломать такую сложнейшую конструкцию как мост. Проектировщики таких объектов всегда учитывают факторы риска для сооружения: сейсмическую активность, блуждающий грунт, рост интенсивности движения транспорта. Подбираются специальные материалы для свай моста.Во-первых, террористы не планировали полностью разрушать мост как переправу для военных. В данном случае у России есть все необходимые средства, военные и гражданские технологии, которые позволяют в течение суток восстановить движение по мосту. Это больше политический момент. Диверсанты хотели показать всему миру, что вот мы, дескать, можем эффективно сражаться, дайте нам больше денег и вооружений.Во-вторых, заказчики понимали, что такое резонансное событие на известном объекте не удастся скрыть от людей. Такие акты вызывают панику у населения и дестабилизируют обстановку в государстве. Напуганными людьми легче управлять, и они внушаемы.В-третьих, уничтожить такое крепкое сооружение очень сложно с технической точки зрения. Ни торпеда, ни самолеты, ни дроны не способны полностью разрушить мост. Только ядерный взрыв или серьезное землетрясение способно нанести серьезный урон такому объекту.— Какие еще мосты могут подорвать? Есть ли угроза объектам в Курской или Белгородской области?- Вряд ли террористам интересны локальные мосты. Любой диверсионный акт направлен на то, чтобы привлечь внимание у общественности своей кровожадностью. Для этого выбирают значимые известные объекты. Важно, как я уже говорил, возбудить и напугать людей, чтобы можно было ими манипулировать.- Как предотвратить подобные теракты?- Необходимо бросить все силы всех военных ведомств и органов по противодействию подобным диверсиям: усилить охрану главных репутационных объектов страны, стратегически важных структур, которые участвуют в вооружении российской армии и доставке военной техники. На это следует направить главное внимание всех спецслужб и чиновников. При этом все ведомства, в том числе экономические и транспортные, должны работать скоординировано и оперативно. Тогда наши потери будут минимальными.

https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

https://ukraina.ru/20221014/1039704311.html

https://ukraina.ru/20221013/1039685639.html

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турецкий поток