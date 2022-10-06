https://ukraina.ru/20221006/1039407161.html

Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ

Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ - 06.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ

Признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов РФ создаёт новую юридическую реальность в отношении вооружённого конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2022-10-06T07:45

2022-10-06T07:45

2022-10-06T07:45

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Он указал, что после окончательного, юридически оформленного признания этих территорий в качестве части Российской Федерации, военные действия на них со стороны ВСУ будут означать агрессию в отношении РФ.Он добавил, что, соответственно, правительству РФ придётся или объявлять проведение контртеррористической операции, или официально объявлять войну Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039376720.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, марат баширов, всу, война