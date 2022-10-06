Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039407161.html
Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ - 06.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
Признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов РФ создаёт новую юридическую реальность в отношении вооружённого конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2022-10-06T07:45
2022-10-06T07:45
новости
спецоперация
марат баширов
всу
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039295667_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_d68c2516946a802881b7e010dcf02751.jpg
Он указал, что после окончательного, юридически оформленного признания этих территорий в качестве части Российской Федерации, военные действия на них со стороны ВСУ будут означать агрессию в отношении РФ.Он добавил, что, соответственно, правительству РФ придётся или объявлять проведение контртеррористической операции, или официально объявлять войну Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039376720.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039295667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2367b1717ddc12cebf2e2eb68a6053eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, марат баширов, всу, война
Новости, Спецоперация, Марат Баширов, ВСУ, война

Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ

07:45 06.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов РФ создаёт новую юридическую реальность в отношении вооружённого конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Он указал, что после окончательного, юридически оформленного признания этих территорий в качестве части Российской Федерации, военные действия на них со стороны ВСУ будут означать агрессию в отношении РФ.

И любое ранение, тем более убийство людей на этих территориях, которые становятся гражданами России, будет считаться или террористическим актом, или актом военного действия

Марат Баширов
Марат Баширов
Политолог
Он добавил, что, соответственно, правительству РФ придётся или объявлять проведение контртеррористической операции, или официально объявлять войну Украине.
Владимир Леонтьев интервью - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 04:46
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: На новых территориях люди ждут от России предсказуемости
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияМарат БашировВСУвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
07:47В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
07:45Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
07:45Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
07:33"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
07:30"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
07:26В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
07:25Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть
07:15Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
07:10Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
07:00Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
06:45Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
06:30Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви
06:30Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
06:21"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
06:15Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
06:14Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
06:03Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет
06:00Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
05:55"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине
Лента новостейМолния