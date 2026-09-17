Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ - 17.09.2026 Украина.ру
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Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ
Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ - 17.09.2026 Украина.ру
Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ
Владимир Зеленский отказался от выборов на Украине, боится их проводить и впал в истерику. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-09-17T11:27
2026-09-17T11:27
новости
выборы
россия
украина
владимир зеленский
родион мирошник
израиль
президентские выборы
выборы на украине
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Российский дипломат напомнил о высказываниях Зеленского на тему проведения выборов на Украине. По мнению Мирошника, аргументы в пользу отказа от проведения выборов несостоятельны и эмоции киевского политика понятны. "Исходя даже из этой мини-истерики Зелинского можно констатировать, что выборов он боится. Сильно боится. У него нет желания задавать вопрос своему населению, не только как они относятся к нему лично, но к тому курсу, который он проводит. К войне, которая началась в период его президентства. К сдаче страны и народа в качестве ресурса западным спонсорам, которые и оплачивают эту войну. К расцвету коррупции и криминала, которые захватили страну тоже в период его главенства режима. Получать ответ на этот вопрос для него очень боязно", - констатировал Мирошник. Он также рассмотрел положения украинских конституционных норм и отметил: в украинском законодательстве нет понятия "подзадержавшийся президент". "Если уж с точки зрения права, то ждать новых выборов он должен был покинув коридоры Банковой. Но он предпочел роль диктатора", - заметил российский посол.Также он напомнил о выборах, проводимых в условиях боевых действияй в разных государствах. Помимо России дипломат упомянул Израиль.По мнению Мирошника, "можно еще подобрать примеры подтверждающие, что вотум доверия власти независимо от ситуации дает народ, а не сам узурпатор решает править ему дальше или покинуть должность".Разбирая арументы Зеленсткго о невозможности организовать голосование, в том числе за границей, дипломат их последовательно опроверг."Да и узнать хочется, а в 2019-ом когда избирали, и его самого, и его монобольшенство в парламенте, как голосовали избиратели в Крыму, в Донбассе, да и в целом ряде прифронтовых регионов, которые признали нелояльными? Я вам напомню - никак! Но все было прозрачно и легитимно? А как же сейчас?! Да и мы, наверное, были бы готовы обсудить, как проголосовать украинским беженцам в России, но нам этот вопрос никто не задавал", - заметил Мирошник.В своём телеграм-канале он напомнил, что технологий проведения выборов и плебисцитов достаточно. Также он напомнил, что в 2019-ом Зеленский обещал первым своим законом сделать закон "О народовластии"."Одним словом, Зеленский пояснил свое отношение к выборам. Понятно, что никакие выборы добровольно он проводить не собирается. Да и западные хозяева пока особо не требуют", - резюмировал дипломат.Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: Режим Зеленского стал настолько опасным, что начал кусать руку, которая им управляет Накануне в новостях: Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил ПутинТакже на эту тему: "В отличие от нашего противника": Медведев рассказал, почему выборы в РФ состоятсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, россия, украина, владимир зеленский, родион мирошник, израиль, президентские выборы, выборы на украине
Новости, выборы, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Израиль, президентские выборы, выборы на Украине

Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ

11:27 17.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Владимир Зеленский отказался от выборов на Украине, боится их проводить и впал в истерику. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Российский дипломат напомнил о высказываниях Зеленского на тему проведения выборов на Украине. По мнению Мирошника, аргументы в пользу отказа от проведения выборов несостоятельны и эмоции киевского политика понятны.
"Исходя даже из этой мини-истерики Зелинского можно констатировать, что выборов он боится. Сильно боится. У него нет желания задавать вопрос своему населению, не только как они относятся к нему лично, но к тому курсу, который он проводит. К войне, которая началась в период его президентства. К сдаче страны и народа в качестве ресурса западным спонсорам, которые и оплачивают эту войну. К расцвету коррупции и криминала, которые захватили страну тоже в период его главенства режима. Получать ответ на этот вопрос для него очень боязно", - констатировал Мирошник.
Он также рассмотрел положения украинских конституционных норм и отметил: в украинском законодательстве нет понятия "подзадержавшийся президент".
"Если уж с точки зрения права, то ждать новых выборов он должен был покинув коридоры Банковой. Но он предпочел роль диктатора", - заметил российский посол.
Также он напомнил о выборах, проводимых в условиях боевых действияй в разных государствах. Помимо России дипломат упомянул Израиль.
По мнению Мирошника, "можно еще подобрать примеры подтверждающие, что вотум доверия власти независимо от ситуации дает народ, а не сам узурпатор решает править ему дальше или покинуть должность".

Разбирая арументы Зеленсткго о невозможности организовать голосование, в том числе за границей, дипломат их последовательно опроверг.
"Да и узнать хочется, а в 2019-ом когда избирали, и его самого, и его монобольшенство в парламенте, как голосовали избиратели в Крыму, в Донбассе, да и в целом ряде прифронтовых регионов, которые признали нелояльными? Я вам напомню - никак! Но все было прозрачно и легитимно? А как же сейчас?! Да и мы, наверное, были бы готовы обсудить, как проголосовать украинским беженцам в России, но нам этот вопрос никто не задавал", - заметил Мирошник.
В своём телеграм-канале он напомнил, что технологий проведения выборов и плебисцитов достаточно. Также он напомнил, что в 2019-ом Зеленский обещал первым своим законом сделать закон "О народовластии".
"Одним словом, Зеленский пояснил свое отношение к выборам. Понятно, что никакие выборы добровольно он проводить не собирается. Да и западные хозяева пока особо не требуют", - резюмировал дипломат.
Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: Режим Зеленского стал настолько опасным, что начал кусать руку, которая им управляет
Накануне в новостях: Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин
Также на эту тему: "В отличие от нашего противника": Медведев рассказал, почему выборы в РФ состоятся
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