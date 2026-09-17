Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью - 17.09.2026 Украина.ру
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Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью
Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью - 17.09.2026 Украина.ру
Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью
Подразделения российских группировок в зоне СВО добились новых успехов в освобождении населённых пунктов. Об этом 17 сентября сообщает Минобороны РФ
2026-09-17T11:50
2026-09-17T11:50
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"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области", - сказано в официальном сообщении.Подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. "ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей", - отмечено в сводке."Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области", - сообщили в министерстве.Согласно сводке, в зоне ответственности этой группировки войск "Север" противник потерял до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементиевка, Революционное, Грачевка, Братеница и Липцы.В Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кучеровка, Бояро-Лежачи и Хотень.Подразделения войсковой группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. При этом уничтожены группы ВСУ, пытавшиеся прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка этой области.Актуальное интервью: ААлексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и ДобропольяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, наступление вс рф, донбасс, харьковская область, россия, всу, потери всу, сумская область, запорожская область
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, наступление ВС РФ, Донбасс, Харьковская область, Россия, ВСУ, потери ВСУ, Сумская область, Запорожская область

Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью

11:50 17.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ сводно-артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа МОГ сводно-артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения российских группировок в зоне СВО добились новых успехов в освобождении населённых пунктов. Об этом 17 сентября сообщает Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области", - сказано в официальном сообщении.
Подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.
"ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей", - отмечено в сводке.
"Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области", - сообщили в министерстве.
Согласно сводке, в зоне ответственности этой группировки войск "Север" противник потерял до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементиевка, Революционное, Грачевка, Братеница и Липцы.
В Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кучеровка, Бояро-Лежачи и Хотень.
Подразделения войсковой группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. При этом уничтожены группы ВСУ, пытавшиеся прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка этой области.
Актуальное интервью: ААлексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья
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