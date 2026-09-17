https://ukraina.ru/20260917/armiya-rossii-osvobodila-rozovku-i-kontroliruet-maluyu-volchyu-1083250866.html

Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью

Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью - 17.09.2026 Украина.ру

Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью

Подразделения российских группировок в зоне СВО добились новых успехов в освобождении населённых пунктов. Об этом 17 сентября сообщает Минобороны РФ

2026-09-17T11:50

2026-09-17T11:50

2026-09-17T11:50

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"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области", - сказано в официальном сообщении.Подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. "ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей", - отмечено в сводке."Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области", - сообщили в министерстве.Согласно сводке, в зоне ответственности этой группировки войск "Север" противник потерял до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементиевка, Революционное, Грачевка, Братеница и Липцы.В Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кучеровка, Бояро-Лежачи и Хотень.Подразделения войсковой группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. При этом уничтожены группы ВСУ, пытавшиеся прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка этой области.Актуальное интервью: ААлексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и ДобропольяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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