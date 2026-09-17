https://ukraina.ru/20260917/ofshornaya-skhema-u-priblizhnnykh-zelenskogo-nashli-nedvizhimost-v-frg-na-15-mln-evro-1083250315.html
Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро
Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро - 17.09.2026 Украина.ру
Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро
Недвижимость стоимостью €1,5 млн, принадлежащую семье друга и бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира, обнаружили в Германии. Об этом 17 сентября сообщил RT со ссылкой на реестры юридических лиц и адвоката
2026-09-17T11:17
2026-09-17T11:17
2026-09-17T11:17
новости
украина
германия
крым
сергей шефир
борис шефир
владимир зеленский
rt
google
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/80/1021998027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a03894ee4388bd3a1cc762c2db20c374.jpg
Речь идёт об апартаментах в клубном доме на Глацисштрассе, 1. По данным RT, ими могли пользоваться Зеленский и его семья. Схема приобретения позволяет не указывать объект в декларации.Средства шли через белизский офшор SHB, принадлежащий брату Шефира Борису. На него поступали доходы от "Квартала 95". В 2018 году оттуда выделили кредит на $3,7 млн кипрской Triapos Ltd, где секретарём значился Борис Шефир. Изначально фирма создавалась под квартиру Шефиров в Крыму, но после 2014 года это стало неактуальным.Часть суммы перевели двум немецким фирмам — Shef GmbH и Shef Line GmbH, которые контролируют Борис и его жена Елена. В 2019 году Shef Line провела сделку по покупке недвижимости в Дрездене на €1,5 млн. Офис компании находится через дорогу от клубного дома.Этот дом — единственный в районе, скрытый на спутниковых снимках Google путём размытия. "Не представляю, зачем так делать, если там живут обычные люди. Если бы там жила семья президента Украины, скрыть квартиру с карт было бы логичным шагом", — отметил собеседник RT.Ранее RT выяснил, что Никита — сын Сергея Шефира — уже покупал жильё в Чехии по подобной схеме. Напомним, Шефир вместе с соратником Зеленского Тимуром Миндичем фигурировал в материалах НАБУ об откатах с господрядов. Сообщалось, что он уехал с Украины.Актуальное интервью на эту тему: Режим Зеленского стал настолько опасным, что начал кусать руку, которая им управляетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
германия
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/80/1021998027_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5f1002957fb6cb123dd3b4441da9235a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, крым, сергей шефир, борис шефир, владимир зеленский, rt, google, набу
Новости, Украина, Германия, Крым, Сергей Шефир, Борис Шефир, Владимир Зеленский, RT, google, НАБУ
Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро
Недвижимость стоимостью €1,5 млн, принадлежащую семье друга и бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира, обнаружили в Германии. Об этом 17 сентября сообщил RT со ссылкой на реестры юридических лиц и адвоката
Речь идёт об апартаментах в клубном доме на Глацисштрассе, 1. По данным RT, ими могли пользоваться Зеленский и его семья. Схема приобретения позволяет не указывать объект в декларации.
Средства шли через белизский офшор SHB, принадлежащий брату Шефира Борису. На него поступали доходы от "Квартала 95". В 2018 году оттуда выделили кредит на $3,7 млн кипрской Triapos Ltd, где секретарём значился Борис Шефир. Изначально фирма создавалась под квартиру Шефиров в Крыму, но после 2014 года это стало неактуальным.
Часть суммы перевели двум немецким фирмам — Shef GmbH и Shef Line GmbH, которые контролируют Борис и его жена Елена. В 2019 году Shef Line провела сделку по покупке недвижимости в Дрездене на €1,5 млн. Офис компании находится через дорогу от клубного дома.
Этот дом — единственный в районе, скрытый на спутниковых снимках Google путём размытия. "Не представляю, зачем так делать, если там живут обычные люди. Если бы там жила семья президента Украины, скрыть квартиру с карт было бы логичным шагом", — отметил собеседник RT.
Ранее RT выяснил, что Никита — сын Сергея Шефира — уже покупал жильё в Чехии по подобной схеме. Напомним, Шефир вместе с соратником Зеленского Тимуром Миндичем фигурировал в материалах НАБУ об откатах с господрядов. Сообщалось, что он уехал с Украины.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру