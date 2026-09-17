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Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро

Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро - 17.09.2026 Украина.ру

Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро

Недвижимость стоимостью €1,5 млн, принадлежащую семье друга и бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира, обнаружили в Германии. Об этом 17 сентября сообщил RT со ссылкой на реестры юридических лиц и адвоката

2026-09-17T11:17

2026-09-17T11:17

2026-09-17T11:17

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Речь идёт об апартаментах в клубном доме на Глацисштрассе, 1. По данным RT, ими могли пользоваться Зеленский и его семья. Схема приобретения позволяет не указывать объект в декларации.Средства шли через белизский офшор SHB, принадлежащий брату Шефира Борису. На него поступали доходы от "Квартала 95". В 2018 году оттуда выделили кредит на $3,7 млн кипрской Triapos Ltd, где секретарём значился Борис Шефир. Изначально фирма создавалась под квартиру Шефиров в Крыму, но после 2014 года это стало неактуальным.Часть суммы перевели двум немецким фирмам — Shef GmbH и Shef Line GmbH, которые контролируют Борис и его жена Елена. В 2019 году Shef Line провела сделку по покупке недвижимости в Дрездене на €1,5 млн. Офис компании находится через дорогу от клубного дома.Этот дом — единственный в районе, скрытый на спутниковых снимках Google путём размытия. "Не представляю, зачем так делать, если там живут обычные люди. Если бы там жила семья президента Украины, скрыть квартиру с карт было бы логичным шагом", — отметил собеседник RT.Ранее RT выяснил, что Никита — сын Сергея Шефира — уже покупал жильё в Чехии по подобной схеме. Напомним, Шефир вместе с соратником Зеленского Тимуром Миндичем фигурировал в материалах НАБУ об откатах с господрядов. Сообщалось, что он уехал с Украины.Актуальное интервью на эту тему: Режим Зеленского стал настолько опасным, что начал кусать руку, которая им управляетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, германия, крым, сергей шефир, борис шефир, владимир зеленский, rt, google, набу