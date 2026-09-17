"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте - 17.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260917/desyatki-kilometrov-pod-ognem-besplatno-serzhant-vsu-raskryl-katastroficheskuyu-pravdu-o-dengakh-na-1083250908.html
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте - 17.09.2026 Украина.ру
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим перестали выплачивать боевые надбавки за выдвижение на позиции и возвращение с них, посетовал в YouTube сержант-инструктор 59-й бригады Антон Чёрный
2026-09-17T11:30
2026-09-17T11:59
новости
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
деньги
выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/10/1083223913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b1327fcea2a14744b59a9bac9d54de6.jpg
Он подчеркнул, что этот этап является самым опасным, поскольку бойцам приходится преодолевать пешком до 20 километров под непрерывными обстрелами, а сам процесс может растягиваться на несколько недель. Военнослужащий выразил опасение, что в будущем ранения, полученные в эти моменты, могут перестать оформлять как боевые. Он заверил, что в стране закончились деньги, добавив, что солдаты на передовой до сих пор вынуждены покупать топливо для служебных автомобилей на личные средства.На днях народный депутат Вадим Ивченко также отмечал, что Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военным в ближайшие два месяца. По словам парламентария, в казне нет денег даже на минимальное довольствие, обещания поднять выплаты сорваны, а текущая ситуация в финансовой сфере близка к катастрофе. Подробнее - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/10/1083223913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7587656bc5435836977e3766230e0ca0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, деньги, выплаты
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, деньги, выплаты

"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте

11:30 17.09.2026 (обновлено: 11:59 17.09.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Читать в
ДзенTelegram
В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим перестали выплачивать боевые надбавки за выдвижение на позиции и возвращение с них, посетовал в YouTube сержант-инструктор 59-й бригады Антон Чёрный
Он подчеркнул, что этот этап является самым опасным, поскольку бойцам приходится преодолевать пешком до 20 километров под непрерывными обстрелами, а сам процесс может растягиваться на несколько недель.
Военнослужащий выразил опасение, что в будущем ранения, полученные в эти моменты, могут перестать оформлять как боевые.
Он заверил, что в стране закончились деньги, добавив, что солдаты на передовой до сих пор вынуждены покупать топливо для служебных автомобилей на личные средства.
На днях народный депутат Вадим Ивченко также отмечал, что Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военным в ближайшие два месяца. По словам парламентария, в казне нет денег даже на минимальное довольствие, обещания поднять выплаты сорваны, а текущая ситуация в финансовой сфере близка к катастрофе.
Подробнее - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУденьгивыплаты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:16Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА
11:50Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью
11:45Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентября
11:30"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
11:27Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ
11:17Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро
10:48"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ
10:43Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры
10:10"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно
10:03Разнесли заводы, мосты и сухогрузы: Минобороны раскрыло сокрушительные детали ночных ударов ВС РФ
10:02От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась
10:02Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник
09:32"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам
09:27"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью
09:21Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры
08:55"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада
08:50Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине
08:29Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения
08:03Русская драма Леси Украинки. 135 лет знаменитому театру Соловцова
08:03ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском
Лента новостейМолния