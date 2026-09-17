https://ukraina.ru/20260917/desyatki-kilometrov-pod-ognem-besplatno-serzhant-vsu-raskryl-katastroficheskuyu-pravdu-o-dengakh-na-1083250908.html

"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте

"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте - 17.09.2026 Украина.ру

"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте

В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим перестали выплачивать боевые надбавки за выдвижение на позиции и возвращение с них, посетовал в YouTube сержант-инструктор 59-й бригады Антон Чёрный

2026-09-17T11:30

2026-09-17T11:30

2026-09-17T11:59

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Он подчеркнул, что этот этап является самым опасным, поскольку бойцам приходится преодолевать пешком до 20 километров под непрерывными обстрелами, а сам процесс может растягиваться на несколько недель. Военнослужащий выразил опасение, что в будущем ранения, полученные в эти моменты, могут перестать оформлять как боевые. Он заверил, что в стране закончились деньги, добавив, что солдаты на передовой до сих пор вынуждены покупать топливо для служебных автомобилей на личные средства.На днях народный депутат Вадим Ивченко также отмечал, что Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военным в ближайшие два месяца. По словам парламентария, в казне нет денег даже на минимальное довольствие, обещания поднять выплаты сорваны, а текущая ситуация в финансовой сфере близка к катастрофе. Подробнее - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, деньги, выплаты