https://ukraina.ru/20260917/desyatki-kilometrov-pod-ognem-besplatno-serzhant-vsu-raskryl-katastroficheskuyu-pravdu-o-dengakh-na-1083250908.html
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте - 17.09.2026 Украина.ру
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим перестали выплачивать боевые надбавки за выдвижение на позиции и возвращение с них, посетовал в YouTube сержант-инструктор 59-й бригады Антон Чёрный
2026-09-17T11:30
2026-09-17T11:30
2026-09-17T11:59
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Он подчеркнул, что этот этап является самым опасным, поскольку бойцам приходится преодолевать пешком до 20 километров под непрерывными обстрелами, а сам процесс может растягиваться на несколько недель. Военнослужащий выразил опасение, что в будущем ранения, полученные в эти моменты, могут перестать оформлять как боевые. Он заверил, что в стране закончились деньги, добавив, что солдаты на передовой до сих пор вынуждены покупать топливо для служебных автомобилей на личные средства.На днях народный депутат Вадим Ивченко также отмечал, что Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военным в ближайшие два месяца. По словам парламентария, в казне нет денег даже на минимальное довольствие, обещания поднять выплаты сорваны, а текущая ситуация в финансовой сфере близка к катастрофе. Подробнее - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, деньги, выплаты
"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
11:30 17.09.2026 (обновлено: 11:59 17.09.2026)
В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим перестали выплачивать боевые надбавки за выдвижение на позиции и возвращение с них, посетовал в YouTube сержант-инструктор 59-й бригады Антон Чёрный
Он подчеркнул, что этот этап является самым опасным, поскольку бойцам приходится преодолевать пешком до 20 километров под непрерывными обстрелами, а сам процесс может растягиваться на несколько недель.
Военнослужащий выразил опасение, что в будущем ранения, полученные в эти моменты, могут перестать оформлять как боевые.
Он заверил, что в стране закончились деньги, добавив, что солдаты на передовой до сих пор вынуждены покупать топливо для служебных автомобилей на личные средства.
На днях народный депутат Вадим Ивченко также отмечал, что Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военным в ближайшие два месяца. По словам парламентария, в казне нет денег даже на минимальное довольствие, обещания поднять выплаты сорваны, а текущая ситуация в финансовой сфере близка к катастрофе.