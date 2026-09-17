"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью - 17.09.2026 Украина.ру
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"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью
"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью - 17.09.2026 Украина.ру
"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью
В ночь на 17 сентября украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из запущенных Россией дальнобойных ракет. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ
2026-09-17T09:27
2026-09-17T09:27
сво
спецоперация
украина
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россия
дональд трамп
владимир зеленский
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По данным ВСУ, Россия запустила четыре "Калибра", а также неуказанное количество "Ониксов" и баллистических "Искандер-М"/С-400/KN-23. В сводке об их перехвате не сообщается.Кроме того, были запущены 10 "Бандеролей"/"Дань-Т", из которых ПВО сбила или подавила семь. Также армия Россия атаковала 157 беспилотниками, более половины из них — реактивными. Попадания ракет и ударных БПЛА зафиксированы на 36 локациях.Российские военные в ходе ночного удара поразили крупные объекты ВПК, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ. Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.По данным ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, работающие на украинскую армию. Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.Украина в последнее время испытывает дефицит перехватчиков. Киев пытается получить новые партии ракет для систем ПВО Patriot. Британская газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал в поставках сотен ракет для комплексов Patriot.При этом, Киев отказался от ракет, предложенных Грецией, из-за "неприемлемых" условий.Подробнее о перспективах получения Украиной необходимых ему средств ПВО – в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, financial times
СВО, Спецоперация, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВПК, Financial Times

"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью

09:27 17.09.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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В ночь на 17 сентября украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из запущенных Россией дальнобойных ракет. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ
По данным ВСУ, Россия запустила четыре "Калибра", а также неуказанное количество "Ониксов" и баллистических "Искандер-М"/С-400/KN-23. В сводке об их перехвате не сообщается.
Кроме того, были запущены 10 "Бандеролей"/"Дань-Т", из которых ПВО сбила или подавила семь. Также армия Россия атаковала 157 беспилотниками, более половины из них — реактивными. Попадания ракет и ударных БПЛА зафиксированы на 36 локациях.
Российские военные в ходе ночного удара поразили крупные объекты ВПК, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ. Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.
По данным ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, работающие на украинскую армию. Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Украина в последнее время испытывает дефицит перехватчиков. Киев пытается получить новые партии ракет для систем ПВО Patriot. Британская газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал в поставках сотен ракет для комплексов Patriot.
При этом, Киев отказался от ракет, предложенных Грецией, из-за "неприемлемых" условий.
Подробнее о перспективах получения Украиной необходимых ему средств ПВО – в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.
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СВОСпецоперацияУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВПКFinancial Times
 
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