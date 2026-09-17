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"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью

"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью - 17.09.2026 Украина.ру

"Калибры" и "Искандеры" достигли целей: ПВО Украины оказалась бессильна этой ночью

В ночь на 17 сентября украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из запущенных Россией дальнобойных ракет. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ

2026-09-17T09:27

2026-09-17T09:27

2026-09-17T09:27

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По данным ВСУ, Россия запустила четыре "Калибра", а также неуказанное количество "Ониксов" и баллистических "Искандер-М"/С-400/KN-23. В сводке об их перехвате не сообщается.Кроме того, были запущены 10 "Бандеролей"/"Дань-Т", из которых ПВО сбила или подавила семь. Также армия Россия атаковала 157 беспилотниками, более половины из них — реактивными. Попадания ракет и ударных БПЛА зафиксированы на 36 локациях.Российские военные в ходе ночного удара поразили крупные объекты ВПК, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ. Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.По данным ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, работающие на украинскую армию. Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.Украина в последнее время испытывает дефицит перехватчиков. Киев пытается получить новые партии ракет для систем ПВО Patriot. Британская газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал в поставках сотен ракет для комплексов Patriot.При этом, Киев отказался от ракет, предложенных Грецией, из-за "неприемлемых" условий.Подробнее о перспективах получения Украиной необходимых ему средств ПВО – в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, financial times