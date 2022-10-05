https://ukraina.ru/20221005/1039370090.html

Марат Баширов: Теперь мы стоим перед развилкой - объявлять ли войну Украине

Марат Баширов: Теперь мы стоим перед развилкой - объявлять ли войну Украине - 05.10.2022 Украина.ру

Марат Баширов: Теперь мы стоим перед развилкой - объявлять ли войну Украине

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T04:36

2022-10-05T04:36

2022-10-05T04:36

интервью

марат баширов

сво

северный поток

германия

сша

рф

кризис

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Разворачивающийся сейчас мировой кризис, закончится в тот момент, когда Соединенные Штаты поймут, что они съели конкурентное производство в Европе, уже сейчас европейские производства перемещаются в США. После этого барьеры будут снимать, так как США нужны будут рынки сбыта, в том числе, рынок сбыта в Европе и в России, считает политолог Марат Баширов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Марат, решения Госдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации - это уже финальный этап, или нужны еще какие-то указы, законы, республикам и освобожденным территориям придется еще чего-то делать? Какие дальнейшие шаги?– После этого (решений Думы – Ред.) будет еще одно действие юридическое, уже появится решение президента Путина, которое после этого будет опубликовано, размещено на портале правовой информации, после этого эта юридическая часть, рамочная, будет закончена.То есть, все четыре территории станут областями Российской Федерации, и Российская Федерация прирастет этими территориями. Но нам еще потребуется очень длительное время для того, чтобы состыковать законодательство и очень многие другие вопросы госуправления, регионального управления.Когда Конституционный суд выносил свои решения относительно того, что эти договоры соответствуют законодательству Российской Федерации, он указал, что будет переходный период до 2026 года.То есть, до 2026 года все законодательство этих регионов должно быть приведено в полное соответствие с тем, что есть в Белгородской области или в городе Москва и т.д. Аналогичная процедура была и по Крыму.– Спрашивают, как долго еще просуществует таможня между ДНР и ЛНР?– Таможня исчезнет, таможен между субъектами Российской Федерации не должно быть. Там будут посты безопасности, которые не будут контролировать перемещение товаров, но будут с точки зрения антитеррористических процедур досматривать на предмет оружия или каких-то запрещенных веществ. Такой же досмотр может быть осуществлен в любой точке Российской Федерации. Я, когда езжу в Казань, то там перед Камой всегда стоит пост, и выборочно машины останавливают, досматривают. Здесь будет то же самое, но не более того.– С присоединением новых территорий, боевые действия переносятся фактически на территорию Российской Федерации. Значительная часть Запорожской области еще не освобождена. Боевые действия ведутся и на территории Херсонской области, и на территории ДНР и ЛНР. Можно много обсуждать различных моментов, мы видим критику от Кадырова, Ходаковского, военкоров, мобилизованных. Здесь главный вопрос – что-то из этой критики примут во внимание или же продолжат говорить, что - все по плану? И к каким последствиям может это привести?– Конечно, с юридической точки зрения мы тут вступаем в новую реальность… признавая эти территории частью Российской Федерации. Мы будем к этому относиться, к военным действиям со стороны ВСУ, как к агрессии в отношении Российской Федерации. И любое ранение, тем более, убийство людей на этих территориях, которые становятся гражданами России, будет считаться или террористическим актом, или актом военного действия.Соответственно, юридически это будет развилка. Это уже будет не СВО. Или нужно объявлять проведение контртеррористической операции, как было в Чечне, например, или - соответственно, мы стоим перед развилкой – объявлять ли войну Украине.Это серьезно меняет статус тех действий, которые на сегодняшний день происходят. Что относительно критики? Вы знаете, это как раз элемент здорового гражданского общества. Самое главное, чтобы мы это обсуждали, все-таки, в таких экспертных кругах, между собой, и не делали это частью пиара личного и пропаганды.Слышат (критику – Ред.) или не слышат? Безусловно, слышат. У нас настолько прозрачное информационное общество, что считает - если даже президент Путин не читает Телеграм, у него вообще, говорят, нет сотового телефона, то он читает обзоры прессы, а туда входят, в частности, и обзоры по постам в Телеграм.Так что, с этой точки зрения, очень беспокоиться не стоит. Но нужно помнить о том, что у нас есть федеральное законодательство, которое нас с вами ограничивает в части критики или, как это называется – дискредитацией наших вооруженных сил, или Росгвардии, всех, кто там сейчас задействован.Это все-таки касается жизни людей, которые на сегодняшний день там ведут эти боевые действия или обеспечивают вопросы безопасности, или строительства и т.д. Здесь очень тонкая грань, тут я бы коллегам рекомендовал все-таки быть аккуратнее.– Где грань между здоровой критикой и дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации?– Вы знаете, факты, личное оценочное суждение, которое не должно выходить за рамки критики… Все-таки, экспертная работа - это сложный процесс, это не в "Тик-Токе" снимать. Поэтому - здесь личная ответственность каждого автора. Еще раз подчеркну, это очень тонкая грань. поэтому лучше не сказать, чем - ради яркого словца и каких-то лайков - что-то такое броское написать. Но и заметать сор [под лавку] тоже нельзя, это правда.– После диверсии на "Северном потоке" мир находится в огромном напряжении. Какими могут быть дальнейшие шаги Запада, готова ли какая-то из западных стран к глобальному конфликту? Или же все закончится жесткими границами, железным занавесом?– Давайте разделим события вокруг "Северных потоков", эти трубы лежат рядом, эти четыре трубы. Соответственно, конечно, будет расследование. Весь вопрос, будут Германия, Дания, Швеция и, может быть, кто-то еще из западных стран присоединиться к этой группе расследовательской, будут ли они проводить его в координации с Российской Федерацией, или, соответственно, они на первом этапе будут делать все самостоятельно.Обратите внимание, что Российская Федерация… Буквально через день-два, на основании тех данных, которые ей предоставила компания "Газпром", Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.А с той стороны все прекрасно понимают, где искать подозреваемых, где эти спутники посмотреть, кто отключал все эти камеры наблюдения и т.д. С той стороны пока все говорят про саботаж, они такое слово используют, но при этом обеспокоенность Германии, Дании и Швеции - по разным причинам - огромная.Мы знаем, что в германском экспертном сообществе есть четкое убеждение, что это нанесение огромного экономического ущерба, в первую очередь, Германии – трубы-то приходили в Германию, и после этого Германия уже распределяла этот газ по Европе. На этом стояла одна из опор могущества Германии, все-таки, дешевый газ дает огромные преимущества.В первую очередь – Германия заинтересована в этом. Но давайте поясним, что "Газпром" примерно на пятьдесят процентов только владеет этими трубами. Совладельцы этой трубы - те компании, которые давали деньги, они из Франции, из Германии, из Нидерландов, еще деньги давала австрийская компания "ОМV".Эти компании на сегодняшний день просто потеряли эти деньги. Мы-то потеряли только трубу, но мы хотя бы газ еще продаем, у нас газ есть, мы можем компенсировать те вложения, которые были сделаны в строительство этой трубы. А эти компании – они потеряли.Здесь серьезная развилка. Потому что, если Германия та же проглотит эту оплеуху экономическую, можно будет считать, что ее экономическое могущество будет схлопываться в течение нескольких месяцев.Обратите внимание на сегодняшний день – очень многие эксперты банковской среды ожидают на этой или на следующей неделе банкротство трех банков – это очень крупные банки, они в совокупности держат на своем балансе несколько триллионов долларов. Это Credit Suisse, Deutsche Bank, это Societe Generale. Это как раз банки Швейцарии, Германии и Франции, тех стран, которые попали под эту историю с "Северным потоком-2".Почему Швейцария? Потому, что там очень много трейдеров, тех, кто торгует газом и нефтью. На сегодняшний день все эти банки очевидно оказались в кризисной ситуации из-за той энергополитики, которую проводит Евросоюз под давлением Соединенных Штатов.Что касается реакции на этот подрыв – конечно, там есть спекуляции, что сейчас Россия пойдет, в ответ что-то тоже взорвет, какие-то кабели перережет. Но этого не будет, Российская Федерация всегда давала ответ очень взвешенный, и уж мы точно никогда не пойдем взрывать все эти кабели и трубы.У нас достаточно других возможностей для того, чтобы, если пойдет такой замес, ответку дать, но точно - не нарушать мировую инфраструктуру, это не выгодно, в первую очередь, самой Российской Федерации.– До какой степени может дойти общее мировое разделение сейчас? Мы видим, как действительно пытаются выстраивать чуть ли не новые железные занавесы, пользуясь любым поводом, не только "Северным потоком".– Я вам скажу, когда все это остановится, в том числе, раздутие Вооруженных сил Украины – в тот момент, когда Соединенные Штаты поймут, что они съели конкурентное производство в Европе. Уже мы видим, что идет перенос этих производств в США. В этот момент как раз Соединенные Штаты начнут переговоры с нами – для того, чтобы восстановиться, им нужна будет нормально действующая экономика мировая, а не та, которая строит эти самые барьеры.Второе – они и так у нас покупают нефть, правда, они запрещают ее покупать европейцам, и газ тоже, а сами все это покупают, потом перепродают тем же европейцам – таким образом, убивают их экономику.Как только они съедят все маржинальные, то есть, прибыльные производства в Европе, как только эти производства вместе с банковскими операциями переместятся на территорию США, вся эта история закончится – с разделениями и т.д. Потому что США нужны рынки сбыта, в том числе, рынок сбыта в Европе и в России. Все барьеры – транспортные, банковские – все это будет сниматься, если не одномоментно, то точно пакетно. И очень быстро.Обратите внимание, что санкции Соединенных Штатов и санкции Евросоюза различны по своей природе. Евросоюз всегда принимает санкции коллективно. И потом, чтобы их снять, опять-таки, нужно коллективно всем согласиться.У Соединенных Штатов механизм очень простой – выдается мандат Минфину США - это часть администрации президента Соединенных Штатов – на определенные санкции. Дальше Минфин может трактовать, как их применять, правоприменение - это тоже важная часть санкций. Или, соответственно, просто их снимать.И они их регулярно же снимают. Невыгодно им стало, что стало мало алюминия – они быстро сняли санкции и стали покупать алюминий. Невыгодно им вводить санкции против нашей урановой, атомной промышленности - они не вводят, потому что их экономика от этого зависит. А европейцам они запрещают, они их подталкивают – ребята, введите санкции. Вот, в чем разница, вот, в чем разная природа этих санкций.Американцы всегда про деньги – они зарабатывают. В настоящий момент они поняли, что, когда мир начал делиться, он становится многополярным, то можно Европу чуть-чуть, что называется, подсадить. Оставить ее как рынок сбыта, но уничтожить как конкурента.– И еще один вопрос - о заявке Украины на вступлении в НАТО. Насколько реальны их надежды? Насколько помним, все уставы запрещают стране с территориальными спорами, с конфликтами вступать в НАТО. Однако мы видим, как международные системы рушатся в последнее время? Что помешает нарушить правила сейчас?– Правил в мире нет, на самом деле, вы абсолютно правы с этой точки зрения. Но Украина не вступит в НАТО, они на самом деле даже не получили план ПДЧ с 2008 года. Замысел американцев очень простой – с помощью войны, опять-таки, подсадить Европу в экономическом плане. Вторая задача – заработать на бюджете США, он же бездонный у них, деньги печатают и печатают. Соответственно, им выгодно зарабатывать, им не выгодно воевать.Все деньги, которые выделяются из американского бюджета, идут в карман предприятий ВПК, в первую очередь, американских. Они еще подталкивают страны Евросоюза, Германию, чтобы они тоже тратили денежки из своего бюджета, это тоже ослабляет их экономики. А мы здесь всю эту технику перемалываем. Это вторая задача – зарабатывать. А третья – они не хотят вступать в прямой конфликт.Если вы намерены через какое-то время договариваться, вы не должны воевать против России официальными войсками НАТО. То, что тут существуют наемники, прокси так называемые – они тут разводят руками. Соответственно, лучше иметь рычаг перекрытия поставок оружия перед тем, как ты начинаешь договариваться, чтобы украинский режим не сильно дергался и был договороспособным, чем вы примете Украину в НАТО и дадите ей все права, которые есть у члена НАТО. Вы из марионетки делаете, как минимум, партнера равноправного, с точки зрения прав. Вот, почему они никогда не примут Украину в состав НАТО.

https://ukraina.ru/20210312/1030813143.html

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https://ukraina.ru/20221002/1039295140.html

https://ukraina.ru/20221003/1039328621.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, марат баширов, сво, северный поток, германия, сша, рф, кризис