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Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА
Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА - 17.09.2026 Украина.ру
Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА
Министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер и глава оборонного ведомства страны Валентин Хайдиняк прибыли с официальным визитом в Киев, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
2026-09-17T12:16
2026-09-17T12:16
2026-09-17T12:16
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Украинский дипломат поблагодарил гостей за смелость, а также не упустил случая напомнить, что Киев и Любляна обязаны вместе строить "безопасную Европу", намекая на необходимость дальнейшей поддержки.Позже переговоры со словенской делегацией провел Владимир Зеленский. Он рассказал, что стороны ведут активную подготовку соглашения в сфере беспилотных технологий (Drone Deal) и уже наметили первые совместные оборонные проекты. В ходе встречи поднимались вопросы интеграции Украины в европейские структуры, региональной безопасности и отражения ракетных ударов. Зеленский также поблагодарил Словению за очередной финансовый взнос в рамках зарубежной поддержки.В июле министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер объявил, что его страна выделит дополнительные 50 миллионов долларов на программу PURL.В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что подобные финансовые и военные вливания со стороны западных государств никак не изменят ход спецоперации, они лишь затягивают конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции на сайте Украина.ру.
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новости, киев, словения, украина, владимир зеленский, нато, альтернатива для германии (партия), украина.ру, фридрих мерц
Новости, Киев, Словения, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Альтернатива для Германии (партия), Украина.ру, Фридрих Мерц
Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА
Министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер и глава оборонного ведомства страны Валентин Хайдиняк прибыли с официальным визитом в Киев, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
Украинский дипломат поблагодарил гостей за смелость, а также не упустил случая напомнить, что Киев и Любляна обязаны вместе строить "безопасную Европу", намекая на необходимость дальнейшей поддержки.
Позже переговоры со словенской делегацией провел Владимир Зеленский. Он рассказал, что стороны ведут активную подготовку соглашения в сфере беспилотных технологий (Drone Deal) и уже наметили первые совместные оборонные проекты. В ходе встречи поднимались вопросы интеграции Украины в европейские структуры, региональной безопасности и отражения ракетных ударов. Зеленский также поблагодарил Словению за очередной финансовый взнос в рамках зарубежной поддержки.
В июле министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер объявил, что его страна выделит дополнительные 50 миллионов долларов на программу PURL.
В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что подобные финансовые и военные вливания со стороны западных государств никак не изменят ход спецоперации, они лишь затягивают конфликт.