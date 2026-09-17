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Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА

Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА - 17.09.2026 Украина.ру

Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА

Министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер и глава оборонного ведомства страны Валентин Хайдиняк прибыли с официальным визитом в Киев, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

2026-09-17T12:16

2026-09-17T12:16

2026-09-17T12:16

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Украинский дипломат поблагодарил гостей за смелость, а также не упустил случая напомнить, что Киев и Любляна обязаны вместе строить "безопасную Европу", намекая на необходимость дальнейшей поддержки.Позже переговоры со словенской делегацией провел Владимир Зеленский. Он рассказал, что стороны ведут активную подготовку соглашения в сфере беспилотных технологий (Drone Deal) и уже наметили первые совместные оборонные проекты. В ходе встречи поднимались вопросы интеграции Украины в европейские структуры, региональной безопасности и отражения ракетных ударов. Зеленский также поблагодарил Словению за очередной финансовый взнос в рамках зарубежной поддержки.В июле министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер объявил, что его страна выделит дополнительные 50 миллионов долларов на программу PURL.В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что подобные финансовые и военные вливания со стороны западных государств никак не изменят ход спецоперации, они лишь затягивают конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции на сайте Украина.ру.

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новости, киев, словения, украина, владимир зеленский, нато, альтернатива для германии (партия), украина.ру, фридрих мерц