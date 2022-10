https://ukraina.ru/20221005/1039410011.html

"Чтобы добить Европу". Джеффри Сакс признался, что газопроводы взорвали американцы

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T15:06

2022-10-05T15:06

2022-10-05T16:07

Имя Джеффри Сакса несомненно известно каждому, кто хоть что-то слышал об экономике. И дело не только в том, что это одна из самых крупных человеческих величин в обширном мире экономических отношений. Многих крупных специалистов по экономике почти не знают за пределами профильного сообщества, а Джеффри Сакс был в свое время настоящей экономической поп-звездой. Совсем как Фрэнсис Фукуяма в области философии.В девяностые годы Сакса почти обязательно упоминали в каждом выпуске новостей, как баскетболиста Майкла Джордана, потому что он считался чем-то вроде чудесного доктора, способного реанимировать кризисную экономику постсоциалистических государств.И неудивительно. Ведь в 1989 году Джеффри назначили экономическим советником польского движения «Солидарность», которое как раз превратилась из поддерживаемой Западом оппозиции в новую польскую власть. А США не скрывали намерений превратить Польшу в витрину нового восточноевропейского капитализма.Но с витриной получилось не очень. Джеффри Сакс и тесно сотрудничавший с ним Джордж Сорос являлись главными вдохновителями так называемого «плана Лешека Бальцеровича». Это была программа шоковых экономических реформ, которая получила свое название в честь тогдашнего польского министра финансов и привела к разорению миллионов жителей декоммунизированной Польши.Суть реформы была очень простой: плановая экономка отменялась в пользу неконтролируемого хаоса на валютном рынке, где наживались всевозможные спекулянты. Инфляция злотого сразу съела все сбережения, а вполне конкурентоспособные польские заводы закрывались как нерентабельные, в то время как польский рынок сразу завалили немецкой и американской продукцией. И хотя Сакс получил за эти достижения Командорский Крест Ордена Возрождения Польши, польская экономика оправилась от последствия этого разгрома только несколько лет назад. И за счет совершенно других экономических методов.А самого Джеффри тут же перекинули из Варшавы в Москву, где он занимался теми же шоковыми реформами, с теми же или еще более трагическими последствиями для людей. С 1991 года по январь 1994 года Сакс являлся руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина — и, как считают некоторые комментаторы, во многом руководил тогда экономикой всей России, направляя действия Егора Гайдара, с которым он состоял в добрых отношениях.Впоследствии Джеффри Сакс только укреплял свой международный авторитет. Он работал в Гарвардском и Колумбийском университете, занимал должность специального советника Генерального секретаря ООН, а журнал Time дважды включал этого человека в престижную сотню самых влиятельных мировых лидеров, чего удостаивался далеко не каждый политик в статусе президента.По мнению журнала The Economist, Джеффри Сакс входит в тройку самых влиятельных мировых экономистов последнего десятилетия, газета The New York Times называла Джеффри Сакса «возможно, самым важным экономистом в мире», а все тот же журнал Time был убежден, что он таки самый известный в мире экономист. И никто не скрывал, что к мнению этого специалиста прислушиваются в Белом доме, — причем при каждой администрации, потому что технократ Сакс работал и с республиканцами, и с демократами.Одним словом, это глубоко системный человек, который всегда считался одним из архитекторов современной финансово-экономической системы, выстроенной после распада СССР и основанной на тотальной западной гегемонии. Никто не ожидал от такого заслуженного почтенного человека политического бунта. Но этот бунт случился и привел к большому скандалу, замять который пока что не получилось.В комментарии агентству Bloomberg Джеффри Сакс заявил о том, что диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», вероятно, были совершены США, при возможном участии Польши.Причем знатный американский экономист убежден, что это происходит в рамках стратегии экономического подавления Западной Европы, которую обескровили, лишив доступа к дешевым энергоресурсам.«Европа переживает очень резкий экономический спад. Падение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить Европу окончательно, разрушили газопроводы "Северный поток". Я готов поспорить, что это дело рук США, — возможно, США вместе с Польшей», — заявил об этом своему собеседнику Джеффри Сакс.«Джеф, Джеф, погодите пожалуйста. Это громкое заявление. С чего вы взяли, что это США? У вас есть доказательства?», — сразу же обратился к нему озадаченный ведущий телевизионной программы.Доказательства у Сакса действительно оказались, и он тут же заявил об этом огромной американской аудитории. Экономист даже не побоялся признаться в том, что американские журналисты сами говорят друг с другом про американский след. Но не рассказывают об этом общественности, как это принято в современных этичных и честных СМИ.«Во-первых, есть конкретные радиолокационные данные, что над этим районом кружили американские военные вертолеты, которые обычно базируются в Гданьске.Во-вторых, США сами ранее угрожали, что "так или иначе" положат "Северному потоку" конец.А еще было удивительное заявление секретаря Блинкена в прошлую пятницу: на пресс-конференции он сообщил, что это "потрясающая возможность". Довольно странная формулировка, если вас действительно волнует пиратство и безопасность ключевой международной инфраструктуры.Я знаю, что это идет вразрез с нашей общепринятой легендой, и такое вообще нельзя говорить на Западе, но все мои собеседники во всем мире убеждены, что это дело рук США. Кстати, даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: "Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают"», — рассказал журналисту Bloomberg Джеффри Сакс.Эти заявления трудно переоценить. По сути, Сакс обрушил старательно выстроенную схему пропагандистской лжи, и теперь все знают, кто на самом деле занимается диверсиями против европейской экономики. Ведь взрывы газопроводов по сути представляют собой настоящее преступление, совершенное на государственном уровне — во имя многомиллиардной прибыли и геополитического контроля.Мотивы, которые подвигли Джеффри Сакса на подобные откровения, служат сейчас предметом достаточно оживленных дискуссий. Все сходятся на том, что известный экономист находится в добром здравии и трезвом рассудке. Возможно, этот человек начал задумываться о вечном, пересматривает личное наследие и решил называть некоторые вещи своими именами, игнорируя общепринятые сегодня нормы. Потому что они являются лицемерными и фальшивыми. Вспоминают о том, что в прежние годы Сакс разочарованно высказывался о последствиях рыночных реформ в России и даже критиковал расширение НАТО на восток, считая, что это усугубляет сложившиеся проблемы. Просто до поры до времени на эту особую позицию не обращали внимание.К тому же подобный путь прошли многие бывшие неолиберальные экономические эксперты, которые участвовали в разграблении стран Третьего мира, а потом каялись за содеянное. Достаточно вспомнить американца Джона Перкинса, работавшего на Всемирный банк, МВФ, и американское правительство в слаборазвитых государствах мира, который написал об этом бестселлер «Исповедь экономического убийцы».Но есть и другая версия внезапной откровенности Джеффри Сакса. По мнению некоторых комментаторов, он озвучивает позицию той части американской элиты, которая считает, что Белый дом зашел с диверсиями на европейских газопроводах слишком далеко. Такие люди, среди которых можно упомянуть и миротворца Илона Маска, много теряют на крахе европейской экономики. И они напоминают команде Байдена, что все ходы на самом деле записаны.

Александр Савко

