Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского - 20.09.2022 Украина.ру
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Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского
Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского - 20.09.2022 Украина.ру
Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру назвал Коломойского личным врагом нынешнего американского лидера, поскольку во время последней президентской избирательной кампании в США именно он передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена
2022-09-20T04:22
2022-09-20T04:22
новости
украина
игорь коломойский
олигарх
обыски
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По мнению Царева, такое не забывают и не прощают. Известно, что во время разговора с Байденом Зеленский пытался заступиться за своего покровителя, который дал ему путевку в жизнь, как политику, но у него не получилось. Его просьба не была услышана. Эти обыски в Буковеле, где сейчас живет днепропетровский олигарх, не выбили Коломойского из седла, считает Царев, олигарх не в шоке, подобная ситуация для него привычна.Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла — будет его дожимать, добавил эксперт.Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220919/1038866755.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, игорь коломойский, олигарх, обыски
Новости, Украина, Игорь Коломойский, олигарх, обыски

Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского

04:22 20.09.2022
 
© скриншот видео "DW на русском"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "DW на русском"
Читать в
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру назвал Коломойского личным врагом нынешнего американского лидера, поскольку во время последней президентской избирательной кампании в США именно он передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена
По мнению Царева, такое не забывают и не прощают. Известно, что во время разговора с Байденом Зеленский пытался заступиться за своего покровителя, который дал ему путевку в жизнь, как политику, но у него не получилось. Его просьба не была услышана.
В этот раз американской администрации Зеленского ни о чем и просить не пришлось — Коломойским занялись по линии НАБУ. Именно туда поступила команда от американцев.
Олег Царев
Олег Царёв
Экс-депутат Украины
Эти обыски в Буковеле, где сейчас живет днепропетровский олигарх, не выбили Коломойского из седла, считает Царев, олигарх не в шоке, подобная ситуация для него привычна.
Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла — будет его дожимать, добавил эксперт.
Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.
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