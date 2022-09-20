https://ukraina.ru/20220920/1038876425.html

Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского

Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского - 20.09.2022 Украина.ру

Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского

Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру назвал Коломойского личным врагом нынешнего американского лидера, поскольку во время последней президентской избирательной кампании в США именно он передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена

2022-09-20T04:22

2022-09-20T04:22

2022-09-20T04:22

новости

украина

игорь коломойский

олигарх

обыски

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По мнению Царева, такое не забывают и не прощают. Известно, что во время разговора с Байденом Зеленский пытался заступиться за своего покровителя, который дал ему путевку в жизнь, как политику, но у него не получилось. Его просьба не была услышана. Эти обыски в Буковеле, где сейчас живет днепропетровский олигарх, не выбили Коломойского из седла, считает Царев, олигарх не в шоке, подобная ситуация для него привычна.Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла — будет его дожимать, добавил эксперт.Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220919/1038866755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, игорь коломойский, олигарх, обыски