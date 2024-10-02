Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине - 02.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241002/1057841695.html
Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине
Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине - 02.10.2024 Украина.ру
Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине
В 2024 году в результате ударов российской армии по энергообъектам Украина потеряла более чем 9 ГВт тепловой и гидрогенерации, тогда как с 2022 по 2023 было утрачено почти 21 ГВт мощности. Об этом сообщила старший эксперт украинского аналитического центра DiXi Group Оксана Зуева
2024-10-02T15:22
2024-10-02T15:22
новости
россия
украина
владимир зеленский
минэнерго
укрэнерго
энергосистема украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043461571_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_215933004ce44ecf9174ffb1a59f23f8.jpg.webp
Другие специалисты платформы, действующей с 2008 года, посчитали сколько всего ракет и дронов использовала российская армия, атакуя энергообъекты страны. Отмечается, что указанные данные собраны и опубликованы на основе информации Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", однако, как известно, Украина нередко забывает уведомить общественность о последствиях обстрелов или скрывает реально пораженные ВСК РФ цели. Очевидцев, публикующих в сети последствия атак, привлекают к ответственности. Источник признает, что за указанный период Россия атаковала украинскую энергетику значительно чаще. Так, среди ракет приоритет отдавался крылатым – они составили примерно 1200 единиц, из которых три четверти якобы были сбиты украинской системой противовоздушной обороны. Среди прочего, центр пишет, что ПВО на Украине якобы смогла перехватить половину управляемых авиационных ракет, однако зенитные и баллистические ракеты России обычно достигали своей цели. Больше всего от ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской и Харьковской областях. Помимо ракет их атаковали российские ударные дроны "Герань", однако, как уточняется, Украине удалось уничтожать до 90% таких беспилотников еще на подлете. "В течение 2022-2023 гг. энергосистема Украины потеряла почти 21 ГВт мощности. В 2024 году потери от ракетно-дроновой кампании оцениваются более чем в 9 ГВт тепловой и гидрогенерации. Помимо генерации, РФ также регулярно наносит удары по критическим узлам электросетей для дестабилизации энергосистемы и ограничения возможностей передавать э/э внутри страны, а также усложнения ее импорта. Очевидно, что враг снова будет наносить удары, возможно, даже еще до начала зимы", – заключила Зуева. Ранее Владимир Зеленский признал, что в результате российских ударов все украинские теплоэлектростанции уничтожены. Подробнее по теме - в статье "Эксперт раскрыл, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240910/1057358069.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043461571_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_14b12275c8ad475119da68a3bf9f1b94.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, минэнерго, укрэнерго, энергосистема украины, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Минэнерго, Укрэнерго, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация

Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине

15:22 02.10.2024
 
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
Читать в
В 2024 году в результате ударов российской армии по энергообъектам Украина потеряла более чем 9 ГВт тепловой и гидрогенерации, тогда как с 2022 по 2023 было утрачено почти 21 ГВт мощности. Об этом сообщила старший эксперт украинского аналитического центра DiXi Group Оксана Зуева
Другие специалисты платформы, действующей с 2008 года, посчитали сколько всего ракет и дронов использовала российская армия, атакуя энергообъекты страны.
"В 2022 году было зафиксировано 11 массированных ударов, с 2023-ем - пять, а в 2024-ом - девять. В целом Россия выпустила более 1,4 тысяч ракет разных типов и 500 ударных беспилотников", - сказано в опубликованном релизе.
Отмечается, что указанные данные собраны и опубликованы на основе информации Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", однако, как известно, Украина нередко забывает уведомить общественность о последствиях обстрелов или скрывает реально пораженные ВСК РФ цели. Очевидцев, публикующих в сети последствия атак, привлекают к ответственности.
Источник признает, что за указанный период Россия атаковала украинскую энергетику значительно чаще. Так, среди ракет приоритет отдавался крылатым – они составили примерно 1200 единиц, из которых три четверти якобы были сбиты украинской системой противовоздушной обороны.
Среди прочего, центр пишет, что ПВО на Украине якобы смогла перехватить половину управляемых авиационных ракет, однако зенитные и баллистические ракеты России обычно достигали своей цели.
Больше всего от ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской и Харьковской областях. Помимо ракет их атаковали российские ударные дроны "Герань", однако, как уточняется, Украине удалось уничтожать до 90% таких беспилотников еще на подлете.
"В течение 2022-2023 гг. энергосистема Украины потеряла почти 21 ГВт мощности. В 2024 году потери от ракетно-дроновой кампании оцениваются более чем в 9 ГВт тепловой и гидрогенерации. Помимо генерации, РФ также регулярно наносит удары по критическим узлам электросетей для дестабилизации энергосистемы и ограничения возможностей передавать э/э внутри страны, а также усложнения ее импорта. Очевидно, что враг снова будет наносить удары, возможно, даже еще до начала зимы", – заключила Зуева.
Ранее Владимир Зеленский признал, что в результате российских ударов все украинские теплоэлектростанции уничтожены.
Подробнее по теме - в статье "Эксперт раскрыл, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС" на сайте Украина.ру.
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
10 сентября, 17:42
Бить или не бить: эксперт о заявлениях Шойгу и Пескова и будущем энергосистемы Украины Удары по энергетическим объектам Украины представляют собой инструмент давления на Киев, и всегда это ответ на провокации и террор Вооруженных сил Украины, санкционирует применение которого высшее руководство России
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМинэнергоУкрэнергоЭнергосистема УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео
16:35Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
16:11Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
16:00Сергей Борзенко: первый военкор – герой
15:53В Грузии впервые применили закон об иноагентах. В их число попал украинский "Рассвет"
15:22Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине
15:21Россияне могут передать свое оружие на нужды СВО. Депутат Хинштейн перечислил правила
14:54На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района
14:40Всадники лошадиного апокалипсиса. На Украине готовы вырезать конское поголовье ради наживы
14:26"Друзья мира" — друзья России, потому что Россия за мир. О желаемом и возможном
14:24Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата
14:21Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский
13:50Ранены дети, погиб мужчина: Гладков рассказал об атаке ВСУ на белгородское село
13:49Украинскую артистку взбесило присутствие сына Никулина на итальянском фестивале, ее протест был высмеян
13:47Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
13:43Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара
13:30Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября
13:19Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько
13:09Как брали Угледар
13:06"Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля
Лента новостейМолния