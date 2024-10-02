https://ukraina.ru/20241002/1057841695.html

Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине

Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине - 02.10.2024 Украина.ру

Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине

В 2024 году в результате ударов российской армии по энергообъектам Украина потеряла более чем 9 ГВт тепловой и гидрогенерации, тогда как с 2022 по 2023 было утрачено почти 21 ГВт мощности. Об этом сообщила старший эксперт украинского аналитического центра DiXi Group Оксана Зуева

2024-10-02T15:22

2024-10-02T15:22

2024-10-02T15:22

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Другие специалисты платформы, действующей с 2008 года, посчитали сколько всего ракет и дронов использовала российская армия, атакуя энергообъекты страны. Отмечается, что указанные данные собраны и опубликованы на основе информации Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", однако, как известно, Украина нередко забывает уведомить общественность о последствиях обстрелов или скрывает реально пораженные ВСК РФ цели. Очевидцев, публикующих в сети последствия атак, привлекают к ответственности. Источник признает, что за указанный период Россия атаковала украинскую энергетику значительно чаще. Так, среди ракет приоритет отдавался крылатым – они составили примерно 1200 единиц, из которых три четверти якобы были сбиты украинской системой противовоздушной обороны. Среди прочего, центр пишет, что ПВО на Украине якобы смогла перехватить половину управляемых авиационных ракет, однако зенитные и баллистические ракеты России обычно достигали своей цели. Больше всего от ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской и Харьковской областях. Помимо ракет их атаковали российские ударные дроны "Герань", однако, как уточняется, Украине удалось уничтожать до 90% таких беспилотников еще на подлете. "В течение 2022-2023 гг. энергосистема Украины потеряла почти 21 ГВт мощности. В 2024 году потери от ракетно-дроновой кампании оцениваются более чем в 9 ГВт тепловой и гидрогенерации. Помимо генерации, РФ также регулярно наносит удары по критическим узлам электросетей для дестабилизации энергосистемы и ограничения возможностей передавать э/э внутри страны, а также усложнения ее импорта. Очевидно, что враг снова будет наносить удары, возможно, даже еще до начала зимы", – заключила Зуева. Ранее Владимир Зеленский признал, что в результате российских ударов все украинские теплоэлектростанции уничтожены. Подробнее по теме - в статье "Эксперт раскрыл, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240910/1057358069.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, минэнерго, укрэнерго, энергосистема украины, сво, спецоперация