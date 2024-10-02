https://ukraina.ru/20241002/1057830926.html

Склад боеприпасов под Харьковом и военный паром под Одессой: куда сегодня ударили ВС РФ

Склад боеприпасов под Харьковом и военный паром под Одессой: куда сегодня ударили ВС РФ - 02.10.2024 Украина.ру

Склад боеприпасов под Харьковом и военный паром под Одессой: куда сегодня ударили ВС РФ

В ночь на 2 октября российские военные нанесли ряд ударов по военным объектам противника. В их числе оказались склад боеприпасов в пригороде Харькова и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на информацию координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева

2024-10-02T09:39

2024-10-02T09:39

2024-10-02T09:39

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Он уточнил, что в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая", которая использовалась ВСУ как временное хранилище боекомплектов перед отправкой на линию боестолкновения. Также рядом вэсэушники парковали технику, прибывшую с Запада по железной дороге.Также стало известно о поражении парома с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией. Лебедев уточнил, что на этом виде транспорта со стороны Румынии на Украину уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все это складируется в порту, куда и прилетела "Герань".Координатор добавил что, по неподтвержденным пока данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в украинские подразделения.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара. Параллельно британский эксперт Александр Меркурис посоветовал ВСУ покинуть и донецкое Селидово, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в таком же огневом мешке, как в Угледаре."В Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели", - сказал он.Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.

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новости, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, вс рф, удары, одесская область