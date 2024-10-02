Склад боеприпасов под Харьковом и военный паром под Одессой: куда сегодня ударили ВС РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
В ночь на 2 октября российские военные нанесли ряд ударов по военным объектам противника. В их числе оказались склад боеприпасов в пригороде Харькова и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на информацию координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева
"Пригород Харькова, Дергачи получил ночью удар по складу с военными припасами. В 4 часа утра в пригород Харькова Дергачи прилетело два ФАБа. По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация… После взрыва возник серьезный пожар и пропало электричество", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая", которая использовалась ВСУ как временное хранилище боекомплектов перед отправкой на линию боестолкновения. Также рядом вэсэушники парковали технику, прибывшую с Запада по железной дороге.
Также стало известно о поражении парома с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией. Лебедев уточнил, что на этом виде транспорта со стороны Румынии на Украину уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Все это складируется в порту, куда и прилетела "Герань".
Координатор добавил что, по неподтвержденным пока данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в украинские подразделения.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара. Параллельно британский эксперт Александр Меркурис посоветовал ВСУ покинуть и донецкое Селидово, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в таком же огневом мешке, как в Угледаре.
"В Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели", - сказал он.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.