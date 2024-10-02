https://ukraina.ru/20241002/1057845319.html

Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик

Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик - 02.10.2024 Украина.ру

Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик

Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о последствиях изменения ядерной доктрины России, о факторе неопределённости и о вариантах применения этой доктрины, о позиции наших союзников, а также об устойчивости российской экономики, о возможной мобилизации и о сценариях будущего, необходимых для России

2024-10-02T16:35

2024-10-02T16:35

2024-10-02T16:35

россия

китай

сша

юрий баранчик

украина.ру

мобилизация

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00:25 – О ядерной доктрине РФ;4:34 – о факторе неопределённости;5:33 – о сценариях развития СВО;11:37 – о позиции Китая и зависимости России;13:46 – об ударах по мостам и не только;16:28 – о тактическом ядерном оружии и его силе;17:47 – об устойчивости российской экономики;20:36 – о численности современных армий. #Баранчик #ЯдернаяДоктрина #ЯдерноеОружие #Путин #Байден #РФ #Россия #США #ракета #ракеты #HIMARS #президент #НАТО #F16 #самолёты #JDAM #Украина #СВО #спецоперация #война #фронт #газ #Китай #КНР #Бразилия #Венгрия #Франция #Швейцария #Британия #мир #МирныйПлан #Зеленский #ВОВ #история #ВМВ #СопутствующиеПотери #Израиль #Хезболла #Белоусов #дрон #дроны #БПЛА #мобилизация #РЭБ #беспилотник ТГ-канал Юрия Баранчика: t.me/barantchik Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241002/1057843613.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, китай, сша, юрий баранчик, украина.ру, мобилизация