Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о последствиях изменения ядерной доктрины России, о факторе неопределённости и о вариантах применения этой доктрины, о позиции наших союзников, а также об устойчивости российской экономики, о возможной мобилизации и о сценариях будущего, необходимых для России
00:25 – О ядерной доктрине РФ;
4:34 – о факторе неопределённости;
5:33 – о сценариях развития СВО;
11:37 – о позиции Китая и зависимости России;
13:46 – об ударах по мостам и не только;
16:28 – о тактическом ядерном оружии и его силе;
17:47 – об устойчивости российской экономики;
20:36 – о численности современных армий.
#Баранчик #ЯдернаяДоктрина #ЯдерноеОружие #Путин #Байден #РФ #Россия #США #ракета #ракеты #HIMARS #президент #НАТО #F16 #самолёты #JDAM #Украина #СВО #спецоперация #война #фронт #газ #Китай #КНР #Бразилия #Венгрия #Франция #Швейцария #Британия #мир #МирныйПлан #Зеленский #ВОВ #история #ВМВ #СопутствующиеПотери #Израиль #Хезболла #Белоусов #дрон #дроны #БПЛА #мобилизация #РЭБ #беспилотник
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4:34 – о факторе неопределённости;
5:33 – о сценариях развития СВО;
11:37 – о позиции Китая и зависимости России;
13:46 – об ударах по мостам и не только;
16:28 – о тактическом ядерном оружии и его силе;
17:47 – об устойчивости российской экономики;
20:36 – о численности современных армий.
#Баранчик #ЯдернаяДоктрина #ЯдерноеОружие #Путин #Байден #РФ #Россия #США #ракета #ракеты #HIMARS #президент #НАТО #F16 #самолёты #JDAM #Украина #СВО #спецоперация #война #фронт #газ #Китай #КНР #Бразилия #Венгрия #Франция #Швейцария #Британия #мир #МирныйПлан #Зеленский #ВОВ #история #ВМВ #СопутствующиеПотери #Израиль #Хезболла #Белоусов #дрон #дроны #БПЛА #мобилизация #РЭБ #беспилотник
ТГ-канал Юрия Баранчика: t.me/barantchik
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
16:11Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал законПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов