Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик - 02.10.2024 Украина.ру
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Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик - 02.10.2024 Украина.ру
Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о последствиях изменения ядерной доктрины России, о факторе неопределённости и о вариантах применения этой доктрины, о позиции наших союзников, а также об устойчивости российской экономики, о возможной мобилизации и о сценариях будущего, необходимых для России
2024-10-02T16:35
2024-10-02T16:35
россия
китай
сша
юрий баранчик
украина.ру
мобилизация
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00:25 – О ядерной доктрине РФ;4:34 – о факторе неопределённости;5:33 – о сценариях развития СВО;11:37 – о позиции Китая и зависимости России;13:46 – об ударах по мостам и не только;16:28 – о тактическом ядерном оружии и его силе;17:47 – об устойчивости российской экономики;20:36 – о численности современных армий. #Баранчик #ЯдернаяДоктрина #ЯдерноеОружие #Путин #Байден #РФ #Россия #США #ракета #ракеты #HIMARS #президент #НАТО #F16 #самолёты #JDAM #Украина #СВО #спецоперация #война #фронт #газ #Китай #КНР #Бразилия #Венгрия #Франция #Швейцария #Британия #мир #МирныйПлан #Зеленский #ВОВ #история #ВМВ #СопутствующиеПотери #Израиль #Хезболла #Белоусов #дрон #дроны #БПЛА #мобилизация #РЭБ #беспилотник ТГ-канал Юрия Баранчика: t.me/barantchik Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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россия, китай, сша, юрий баранчик, украина.ру, мобилизация
Россия, Китай, США, Юрий Баранчик, Украина.ру, мобилизация

Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик

16:35 02.10.2024
 
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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о последствиях изменения ядерной доктрины России, о факторе неопределённости и о вариантах применения этой доктрины, о позиции наших союзников, а также об устойчивости российской экономики, о возможной мобилизации и о сценариях будущего, необходимых для России
00:25 – О ядерной доктрине РФ;
4:34 – о факторе неопределённости;
5:33 – о сценариях развития СВО;
11:37 – о позиции Китая и зависимости России;
13:46 – об ударах по мостам и не только;
16:28 – о тактическом ядерном оружии и его силе;
17:47 – об устойчивости российской экономики;
20:36 – о численности современных армий.

#Баранчик #ЯдернаяДоктрина #ЯдерноеОружие #Путин #Байден #РФ #Россия #США #ракета #ракеты #HIMARS #президент #НАТО #F16 #самолёты #JDAM #Украина #СВО #спецоперация #война #фронт #газ #Китай #КНР #Бразилия #Венгрия #Франция #Швейцария #Британия #мир #МирныйПлан #Зеленский #ВОВ #история #ВМВ #СопутствующиеПотери #Израиль #Хезболла #Белоусов #дрон #дроны #БПЛА #мобилизация #РЭБ #беспилотник

ТГ-канал Юрия Баранчика: t.me/barantchik

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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Rutube: rutube.ru/...el/4478643

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ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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Заголовок открываемого материала
16:37Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео
16:35Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
16:11Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
16:00Сергей Борзенко: первый военкор – герой
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