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"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области
"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области - 02.10.2024 Украина.ру
"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области
ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородской области. Попадание произошло в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-10-02T18:05
2024-10-02T18:05
2024-10-02T18:05
новости
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
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Он добавил, что ранения получили как минимум 13 человек, одиннадцать из них доставлены в больницы областной столицы. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии.В среду, 2 октября, лента Гладкова просто пестрит сообщениями об атаках ВСУ и информацией о пострадавших от них местных жителях.Так, буквально за несколько часов до атаки на Ясные Зори враг обстрелял два грузовых автомобиля на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка. Водитель одной из машин погиб."Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами... Водитель второго транспортного средства ранен", - написал Гладков.Еще чуть раньше ВСУ атаковали село Крапивное Шебекинского округа. Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали. В их числе оказалась 14-летняя девочка, а ее мать была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии."Девочку трех лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил глава региона.Другие темы в материале Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября.
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Украина.ру
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новости, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу
Новости, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ
"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области
ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородской области. Попадание произошло в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких… Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины", - написал Гладков.
Он добавил, что ранения получили как минимум 13 человек, одиннадцать из них доставлены в больницы областной столицы. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
В среду, 2 октября, лента Гладкова просто пестрит сообщениями об атаках ВСУ и информацией о пострадавших от них местных жителях.
Так, буквально за несколько часов до атаки на Ясные Зори враг обстрелял два грузовых автомобиля на автодороге Белгород
- Шебекино
- Волоконовка. Водитель одной из машин погиб.
"Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами... Водитель второго транспортного средства ранен", - написал Гладков.
Еще чуть раньше ВСУ атаковали село Крапивное Шебекинского округа. Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали. В их числе оказалась 14-летняя девочка, а ее мать была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.
"Девочку трех лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил глава региона.