https://ukraina.ru/20241002/1057846884.html

Редчайшее явление в современной политике: Вэнс и Уолц напомнили американцам о главном

Редчайшее явление в современной политике: Вэнс и Уолц напомнили американцам о главном - 02.10.2024 Украина.ру

Редчайшее явление в современной политике: Вэнс и Уолц напомнили американцам о главном

Кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Вэнс и Тим Уолц продемонсрировали на дебатах то, чего американская общественность не видела очень давно - взаимное уважение и человеческое достоинство

2024-10-02T18:13

2024-10-02T18:13

2024-10-02T18:13

эксклюзив

сша

джей ди вэнс

дональд трамп

камала харрис

президентские выборы

дебаты

израиль

иран

хамас

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1 октября состоялись первые и единственные дебаты кандидатов в вице-президенты США. 40-летний сенатор от Огайо республиканец Джей Ди Вэнс и 60-летний губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолц встретились на площадке телеканала CBS в Нью-Йорке и обменялись рукопожатием, но в эфир не попало, кто первым протянул руку. На дебатах кандидатов в президенты это сделала вице-президент США Камала Харрис, чем, судя по всему, ошарашила бывшего главу государства Дональда Трампа.В целом мероприятие для напарников претендентов на высший пост проходило по тем же правилам: никаких зрителей, заготовленных текстов и консультаций с командой, единственное отличие – микрофоны участников были включены на протяжении всего времени, а не только во время выступления.Без УкраинаТрадиционно вице-президенты затрагивают преимущественно внутриполитические вопросы, но беседа началась с внешнеполитической темы. Всего за несколько часов до начала дебатов произошло громкое событие - Иран нанёс удары Израилю, а конкретно - по двум базам ВВС и штаб-квартире разведывательной службы "Моссад". Стали бы Вы поддерживать превентивный удар Израиля по Ирану, спросили модераторы участников."Израилю самому решать, что ему нужно, чтобы сохранять свою страну в безопасности, и мы должны поддерживать наших союзников, когда они борются с плохими парнями. Я полагаю, что это правильный подход к израильскому вопросу", - заявил Вэнс.Уолц однозначного ответа не дал. "Способность Ирана, то есть Израиля, защищать себя абсолютно необходима. Возвращение заложников, прекращение гуманитарного кризиса в Газе. Но экспансия Израиля и поддерживающих его сил - это абсолютная фундаментальная необходимость для Соединённых Штатов", - сказал он.Не ясно, о какой экспансии Израиля шла речь − вероятно, Уолц оговорился, имея в виду Иран, который и нанёс удар. Видимо, демократ не знал, чем ещё заполнить отведённые на ответ две минуты, и прибег к тактике "в любой непонятной ситуации вали всё на Россию"."Почти 80-летний Дональд Трамп, который беспокоится о количестве сторонников на митингах, - не то, что нам сейчас нужно. Когда наши союзники видят, как Дональд Трамп поворачивается в сторону Владимира Путина, в сторону Северной Кореи, не стоит ожидать ничего хорошего", - заявил Уолц.Шла лишь четвёртая минута дебатов, а имя российского президента уже прозвучало в эфире. Впоследствии Вэнс также упомянет Путина – в контексте попыток демократов оспорить результаты выборов 2016 года и обвинить Россию во вмешательстве в избирательный процесс."Кто был вице-президентом на протяжении последних трёх с половиной лет? Ваша напарница по предвыборной гонке. Дональд Трамп же делал мир более безопасным. Когда Иран, ХАМАС и их союзники атаковали Израиль? Это случилось при администрации Камалы Харрис. Эффективная, умная дипломатия и [установление] мира через силу позволят вернуть стабильность в разрушенный мир. Однажды Дональд Трамп уже сделал это", - парировал оппоненту Вэнс.В период своего правления Трамп инициировал миротворческий процесс на Ближнем Востоке, получивший название "Авраамовы соглашения", который предусматривал нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, а конкретно - с ОАЭ и Бахрейном, за что 45-го президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира.Кстати об Украине модераторы не задавали вопросов. Более того, слово "Украина" вообще ни разу не прозвучало за все 90 минут."Для модераторов это было также возможностью обвинить Джея Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию [украинского конфликта] в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идёт война", - считает американский миллиардер Дэвид Сакс.Дела у ВСУ действительно плохи – накануне они потеряли контроль над стратегически важным пунктом – Угледаром, что позволит, как признаёт даже агентство Bloomberg, улучшить логистическую позицию ВС РФ на поле боя.К тому же произошло это всего через неделю после визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, где он пытался продвинуть свой "план победы" Украины и через действующую администрацию (однако, если верить Associated Press, не получил поддержки), и через обоих кандидатов в президенты. Так и ещё его поездка ознаменовалась скандалом: демократы использовали украинского лидера для агитации за Харрис, а республиканцы в Палате представителей уже начали расследование на предмет, было ли это вмешательством в выборы.Так что, если бы на дебатах подняли украинскую тему, Уолцу, очевидно, пришлось бы оправдываться, и тогда он увяз бы совсем, чего, судя по всему, модераторы с CBS допустить не хотели. Кстати, в той наделавшей шуму поездке на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании Зеленского сопровождал губернатор штата Джош Шапиро, который был более очевидным кандидатом в вице-президенты от демократов, но Харрис остановила свой выбор на Уолце. Вэнс же на дискуссии по Украине, наоборот, мог бы набрать очки.Тёмные страницы биографийНе обошлось без обсуждения личностей потенциальных вице-президентов.Уолц припомнил Вэнсу, как в ходе избирательной кампании 2016 года он был противником Трампа и говорил, что он не подходит на должность президента. Более того, он сравнивал миллиардера с Адольфом Гитлером и клялся, что никогда его не поддержит. Теперь же они борются за место в Белом доме вместе.Вэнс не пытался это отрицать, заявив: "Я всегда очень открыт, и, конечно, в чём-то я не соглашался [с Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа. Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками".Что касается Уолца, то его неоднократно уличали во лжи по поводу его биографии. Недавно всплыл новый эпизод: губернатор Миннесоты рассказывал, что в мае 1989 года был в Гонконге, где и оставался до кульминации студенческих волнений (власти Китая ввели танки на площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина, где происходили наиболее масштабные акции, 4 июня), однако есть фотография, где Уолц запечатлён на складе Нацгвардии 16 мая в Небраске, а в одной из газетных статей приводятся его слова о том, что в Китай он поедет только в августе.Модераторы дебатов попросили кандидата от Демократической партии объяснить свои слова о том, что он был участником тех событий 1989 года."Всё, что я сказал, что был там тем летом и оговорился по этой теме. Я был в Гонконге и Китае во время демократических протестов, и я вынес из этого много уроков", - сказал Уолц."Оговорился" становится любимым оправданием политика в подобных ситуациях. В совместном с Харрис интервью CNN Уолца спросили о другом спорном эпизоде биографии: ранее он говорил, что носил оружие лишь "на войне", хотя политик ушёл со службы в Национальной гвардии США, которой отдал целых 24 года, как только стало известно о перспективе направления его подразделения в Ирак – и тогда он тоже ответил, что оговорился.В общем то, чего так боялся предвыборный штаб, и произошло – Уолц путался во время выступления, допускал оговорки. Как рассказывали источники издания Politico, когда политику указывают на ошибки, он может "уходить в глухую оборону". Уолц сам признавался однопартийцам, что нервничает перед встречей с Вэнсом, а Харрис предупредил, что дебаты даются ему плохо, и он боится подвести её. Тандем демократов вообще редко проводит публичные выступления: за последние два месяца один только Вэнс дал в семь раз больше интервью и пресс-конференций, чем Уолц и Харрис вместе взятые. Подготовиться к поединку Уолцу помогал министр транспорта США Пит Буттиджич, прекрасно проявивший себя на внутрипартийных дебатах в 2019 году, а Вэнса консультировал член Палаты представителей Том Эммер, хорошо знающий губернатора штата Миннесота, господина Уолца. Справиться с нервами во время выступления напарнику вице-президента до конца не удалось.Простое человеческое общение становится чем-то из ряда вон выходящимДебаты кандидатов в вице-президенты – это не то событие, которое способно переломить ход предвыборной гонки, но, учитывая, что Трамп и Харрис идут в пределах статистической погрешности (агрегаторы опросов отдают преимущество от 1,1% до 2,6% вице-президенту), интерес к нынешней встрече вторых номеров был больше обычного.Они много говорили и о внутренней политике, и о внешней, причём говорили по делу, но больше всего внимание общественности привлекли добродушная атмосфера и взаимное уважение кандидатов.Вэнс и Уолц не переходили на личности и не били ниже пояса, как это умеют делать их боссы, не оскорбляли друг друга, хотя, конечно, спорили. Например, когда речь зашла о миграционной политике, ведущим даже пришлось выключить микрофоны кандидатов, слишком высоким стал градус споров. При всём при этом по отдельным темам политики были солидарны, в частности, по ликвидации последствий урагана "Хелен", унесшего жизни 130 человек и оставившего миллионы американцев без электричества. Сошлись политики и во мнении, что необходимо усилить меры безопасности в школах из-за участившихся случаев стрельбы.А потом Уолц сделал неожиданное признание: "У меня есть 17-летний подросток, и он был свидетелем стрельбы в общественном центре, когда играл в волейбол. Такие вещи тебя не покидают".Речь шла о его сыне Гасе. Вэнса эта история повергла в шок."Я не знал, что твой 17-летний парень был свидетелем стрельбы. Я сожалею об этом. Господи, помилуй. Это ужасно", - воскликнул республиканец.В рамках этой же темы Уолц, выступая за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США, сказал: "Я сидел в кабинете с родителями из школы Сэнди-Хук. Я подружился со стрелявшими в школах. Я видел это. Послушайте, я давно поддерживаю стрелковую ассоциацию. Они учили безопасности".Это высказывание вызвало недоумение Трампа, и он написал в соцсети TruthSocial: "Он сказал: "Я подружился со стрелявшими в школах". Что он имеет в виду? Он что, безумен?"Очевидно, что это была очередная оговорка, и Уолц имел в виду, что наладил отношения с родителями жертв стрельбы в школе. К чему Вэнс, в отличие от Трампа, отнёсся снисходительно.В целом нынешние дебаты не были похожи на все те, что американцы видели все последние годы: это была ожесточённая перепалка политиков, нацеленных лишь на то, чтобы посильнее задеть оппонента. Происходящее больше выглядело как разговор двух приятелей о разных политических аспектах, говорили простым языком, Уолц признал, что "временами бывает тупицей".А Вэнс даже предложил помощь своему конкуренту. "Я надеюсь, что мы победим, и я думаю, что мы победим, но если Тим Уолц станет следующим вице-президентом, я буду молиться за него. Я передам ему мои наилучшие пожелания. Я буду помогать ему, когда он этого захочет", - сказал республиканец.Это резко контрастирует с обещаниями Трампа, Байдена, а затем Харрис посадить друг друга в тюрьму, подвести под уголовную статью и прочее в этом духе.Завершились дебаты, как и начались, с рукопожатия. Уолц и Вэнс одобрительно похлопали друг друга по плечу, затем на сцену поднялись их супруги, политики приветствовали их, недолго побеседовали вчетвером, поблагодарили модераторов мероприятия и покинули студию."Дебаты между Вэнсом и Уолцом стали тем, что становится всё более редким явлением в современной американской политике. Два напарника были любезны друг с другом, сосредоточиваясь в основном на политических различиях", - отметил телеканал CNN.Вот что главным образом поразило общественность, и вот почему не ведутся такие ожесточённые споры, как после президентских дебатов, кто же вышел победителем. Вэнс, конечно, показал себя более уверенно, хотя его рейтинг был самым низким среди кандидатов в вице-президенты с 1980 года, и если бы ему срочно потребовалось заменить Трампа в президентской гонке, то он вполне мог бы противостоять Харрис. Его даже называют кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года, в которых Трамп принимать участие точно не будет.

https://ukraina.ru/20241002/1057836637.html

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