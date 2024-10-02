"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ
09:24 02.10.2024 (обновлено: 10:21 02.10.2024)
Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери. Об этом сообщило британское издание Reuters уже после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что город на 90% освобожден российскими военными
"Обороняющиеся <...> будут загнаны в угол без входа или выхода. Контроль над городом, <…> является важной целью для обеих сторон из-за его расположения на возвышенности. <…> Взятие Угледара, <...>, откроет путь российским войскам для продвижения на другие позиции", - говорится в материале.
Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара.
Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории.
"Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщил канал.
"Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".
При этом Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.