"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру
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"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ
"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру
"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ
Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери. Об этом сообщило британское издание Reuters уже после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что город на 90% освобожден российскими военными
2024-10-02T09:24
2024-10-02T10:21
новости
угледар
запад
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
reuters
вс рф
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Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара. Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории."Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщил канал."Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".При этом Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов.Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.
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новости, угледар, запад, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, reuters, вс рф
Новости, Угледар, Запад, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Reuters, ВС РФ

"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ

09:24 02.10.2024 (обновлено: 10:21 02.10.2024)
 
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Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери. Об этом сообщило британское издание Reuters уже после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что город на 90% освобожден российскими военными
"Обороняющиеся <...> будут загнаны в угол без входа или выхода. Контроль над городом, <…> является важной целью для обеих сторон из-за его расположения на возвышенности. <…> Взятие Угледара, <...>, откроет путь российским войскам для продвижения на другие позиции", - говорится в материале.
Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара.
Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории.
"Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщил канал.
"Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".
При этом Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов.
Фото: украинские СМИ. Селидово
Вчера, 15:37
"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один городВСУ должны покинуть донецкое Селидово, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в таком же огневом мешке, как в Угледаре. Такое мнение 1 октября озвучил на своем канале британский эксперт Александр Меркурис
Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.
 
НовостиУгледарЗападДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныReutersВС РФ
 
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