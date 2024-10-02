https://ukraina.ru/20241002/1057830769.html

"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ

"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру

"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ

Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери. Об этом сообщило британское издание Reuters уже после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что город на 90% освобожден российскими военными

2024-10-02T09:24

2024-10-02T09:24

2024-10-02T10:21

новости

угледар

запад

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

reuters

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057805196_0:56:823:518_1920x0_80_0_0_26ea72cbcd7cb38a7bf9d71e827e785d.png.webp

Накануне ряд военкоров и телеграм-каналов опубликовали кадры водружения российского флага на здание администрации Угледара. Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории."Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщил канал."Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".При этом Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов.Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.

https://ukraina.ru/20241001/1057812263.html

угледар

запад

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, угледар, запад, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, reuters, вс рф