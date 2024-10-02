Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский - 02.10.2024 Украина.ру
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Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский
Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский - 02.10.2024 Украина.ру
Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский
Формирование Украинского легиона затруднено тем, что украинцы, уехвшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ. Об этом 2 октября заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska
2024-10-02T14:21
2024-10-02T14:22
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По его словам, Варшава готовилась в формированию боевого подразделения, однако изначально отказалась от вербовки украинцев, несмотря на заключенное в этом году соглашение с украинской стороной. Речь идет о подписанном летом соглашении о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество Польши и Украины. Согласно данным на весну этого года, в Польше находится 950 тысяч беженцев, не считая украинских граждан, которые живут там, работают и платят налоги. В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС. "Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что заявки на вступление в легион подали несколько тысяч человек.Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, европа, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Новости, Польша, Украина, Европа, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский

14:21 02.10.2024 (обновлено: 14:22 02.10.2024)
 
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
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Формирование Украинского легиона затруднено тем, что украинцы, уехвшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ. Об этом 2 октября заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska
По его словам, Варшава готовилась в формированию боевого подразделения, однако изначально отказалась от вербовки украинцев, несмотря на заключенное в этом году соглашение с украинской стороной.
Речь идет о подписанном летом соглашении о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество Польши и Украины.

"Количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – сказал министр.

Согласно данным на весну этого года, в Польше находится 950 тысяч беженцев, не считая украинских граждан, которые живут там, работают и платят налоги.
В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС.
"Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он.
Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что заявки на вступление в легион подали несколько тысяч человек.
Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматовУ киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран. Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись уничтожения Вашингтона или Лондона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
 
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