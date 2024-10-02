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Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский

Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский - 02.10.2024 Украина.ру

Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский

Формирование Украинского легиона затруднено тем, что украинцы, уехвшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ. Об этом 2 октября заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska

2024-10-02T14:21

2024-10-02T14:21

2024-10-02T14:22

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По его словам, Варшава готовилась в формированию боевого подразделения, однако изначально отказалась от вербовки украинцев, несмотря на заключенное в этом году соглашение с украинской стороной. Речь идет о подписанном летом соглашении о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество Польши и Украины. Согласно данным на весну этого года, в Польше находится 950 тысяч беженцев, не считая украинских граждан, которые живут там, работают и платят налоги. В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС. "Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что заявки на вступление в легион подали несколько тысяч человек.Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240715/1056218477.html

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новости, польша, украина, европа, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, сво, спецоперация