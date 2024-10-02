Украинские беженцы в ЕС не хотят в становиться частью военного легиона, о котором мечтал Зеленский
14:21 02.10.2024 (обновлено: 14:22 02.10.2024)
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
Формирование Украинского легиона затруднено тем, что украинцы, уехвшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ. Об этом 2 октября заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska
По его словам, Варшава готовилась в формированию боевого подразделения, однако изначально отказалась от вербовки украинцев, несмотря на заключенное в этом году соглашение с украинской стороной.
Речь идет о подписанном летом соглашении о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество Польши и Украины.
"Количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – сказал министр.
Согласно данным на весну этого года, в Польше находится 950 тысяч беженцев, не считая украинских граждан, которые живут там, работают и платят налоги.
В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС.
"Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он.
Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что заявки на вступление в легион подали несколько тысяч человек.
Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.
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