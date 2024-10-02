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Как брали Угледар

Как брали Угледар - 02.10.2024 Украина.ру

Как брали Угледар

Российская армия фактически взяла под контроль город Угледар в ДНР. Официально Минобороны РФ еще это не подтверждало, однако украинцы уже признали отход своих сил из этого населенного пункта

2024-10-02T13:09

2024-10-02T13:09

2024-10-02T14:24

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Угледар — город примерно в 50 км от Донецка по прямой. Небольшой населенный пункт с населением около 15 тысяч человек (до 2022 года) был превращен Вооруженными силами Украины в крепость. С 2014 года там создавались укрепления и опорные пункты, которые армии России пришлось взламывать после начала СВО.Активной фазе боев за этот город предшествовали более ранние попытки ВС РФ закрепиться в Угледаре и его окрестностях. Известно, что бои в черте города шли в конце 2022 года, а также в начале 2023-го. В январе того года советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские подразделения ведут бои за город, задача, по его словам, состояла в том, чтобы взять Угледар в клещи.Взятия города тогда не произошло. Украинские пропагандистские ресурсы в середине февраля сообщали, что части российской морской пехоты, ведущие бои на этом направлении, были выдавлены со своих позиций.В Угледаре против них действовала 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных запорожцев ВСУ. Новая фаза боев за Угледар наступила летом-осенью этого года. Вместо лобового штурма город стали брать в клещи силами группировки "Восток". До этого была выровнена линия фронта, подразделения ВС РФ вышли на трассу Угледар — Константиновка.Третьего сентября российская армия взяла под контроль село Пречистовка, которое располагается западнее Угледара. Еще через неделю было освобождено село Водяное. Украинский гарнизон в Угледаре оказался под угрозой остаться без снабжения, так как из этих мест открывалась дорога на Богоявленку — важный логистический пункт ВСУ.Вот как описывал взятие Пречистовки военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Штурм начался на рассвете, с расчетом на эффект внезапности. Первыми шли танки Т-80БВ, оснащенные тралами, которые смогли пробить проходы в минно-взрывных заграждениях и подавили огневые точки противника.Затем в поселок стали заходить группы морпехов. Всего их было 15, по 8 человек в каждой. Бой за населенный пункт длился около 4 часов. Остатки украинских формирований спасались бегством."В принципе, они всегда бегут. Они не могут воевать, у них нет духа в стрелковом бою участвовать… Оборону они не держат, потому что они знают, что мы назад не уйдем. Мы идем только вперед", — привел Коц рассказ стрелка-штурмовика с позывным Шама.Зайдя в Пречистовку, российские бойцы сразу же эвакуировали 13 местных жителей, так как ВСУ начали обстреливать село из артиллерии.Одновременно с этим ВС РФ подошли к городу с северо-востока, зайдя в район высотной застройки в черте Угледара. Восточнее города завязались бои в районе Водяного и шахты "Южнодонбасская-3", где ключевое значение имело взятие террикона этой шахты, что лишало ВСУ последней удобной точки для обороны на этом участке.Следующей важной точкой на пути к Угледару для российской армии стала укрепрайон противника на шахте "Южнодонбасская-1". Под вечер 9 сентября телеграм-каналы распространили информацию о зачистке этой территории от ВСУ. В доказательство появились кадры водружения там флага России. На следующий день Министерство обороны РФ подтвердило взятие шахты.Пятнадцатого сентября появились сведения о взятии "Южнодонбасской-3". Кадры артподготовки и штурмовых действий незадолго до этого опубликовали российские военкоры. ВС РФ были вынуждены подорвать главный ствол шахты, так как он был заминирован украинцами и сохранялась угроза его взрыва. Эти кадры также были обнародованы в интернете. Ключевые узлы обороны Украины на восточном фланге Угледара перешли под контроль России.К этому моменту из стана противника стала поступать информация о неблагополучной ситуации у ВСУ на этом направлении. Пленный украинский военнослужащий Роберт Погорелов рассказал журналистам, что под Угледаром Украина потеряла уже десятки человек, а эвакуацией, в том числе тел убитых, никто с украинской стороны не занимается.Некоторые украинские военные признали туманные перспективы удержания Угледара и заговорили об окружении."Это означает, что скоро город возьмут в клещи. Перспективы удерживать позиции в таких условиях не очень обнадеживающие, особенно если учесть попытки врага развивать успех в направлении дороги Богоявленка — Угледар", — прокомментировал 22 сентября форсирование российскими военными реки Кашлагач западнее Пречистовки боец "Айдара"* Станислав Бунятов.По его словам, украинскому гарнизону нужно либо выходить из города, либо он окажется в окружении.Как это обычно бывает, начался поиск виноватых. Похоже, что за потерю Угледара будет отвечать командир 72-й бригады Иван Винник.В минувшее воскресенье, 29 сентября, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что комбрига сняли с должности. Официально он якобы пойдет на повышение, однако в украинском сегменте соцсетей превалирует мнение, что именно на Винника повесят всю вину за неудачу с Угледаром.Двадцать пятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои идут уже непосредственно в Угледаре. Тогда же появились первые сообщения о начале эвакуации частей ВСУ из этого города. Единственным путем для этого оставалась дорога на Богоявленку, однако она находилась под огневым контролем армии России. Согласно военным экспертам, это осознанная тактика ВС РФ — отступающие отряды ВСУ накрывают снарядами и беспилотниками.При этом сопротивление в самом городе сохранялось. Так, сообщалось о контратаке российских подразделений на юго-восточном фланге Угледара, но атаки были отбиты.Штурм Угледара постепенно набирал обороты, украинцы отходили на западные окраины, полукольцо, в котором они оказались, постепенно сжималось. За несколько дней под контроль армии РФ перешли южная, западная и восточные части города.Первого октября в сети были опубликованы кадры флага России и Знамени Победы над горадминистрацией Угледара. Второго октября оперативное командование "Хортица" ВСУ объявило об оставлении этого города. *Организация запрещена в РФ.О значении освобождения Угледара изданию Украина.ру рассказал ранее донецкий волонтер и ополченец первой войны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.

https://ukraina.ru/20241001/1057825136.html

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эксклюзив, угледар, донбасс, сво, спецоперация, всу, вс рф, россия, украина