Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон - 02.10.2024 Украина.ру
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Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон - 02.10.2024 Украина.ру
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
2024-10-02T16:11
2024-10-02T16:11
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Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Важное уточнение - это соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, а также в стадии апелляции.В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
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новости, россия, владимир путин, сво, закон
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, Закон

Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон

16:11 02.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Важное уточнение - это соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.
Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, а также в стадии апелляции.
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В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.
Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
 
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