https://ukraina.ru/20241002/1057843613.html
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон - 02.10.2024 Украина.ру
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
2024-10-02T16:11
2024-10-02T16:11
2024-10-02T16:11
новости
россия
владимир путин
сво
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a724006bb23b33c9e9f0ece2209ea7.jpg.webp
Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Важное уточнение - это соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, а также в стадии апелляции.В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
https://ukraina.ru/20240924/1057651442.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf5ea07927671fedc7e269842a23d045.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, сво, закон
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Важное уточнение - это соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.
Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, а также в стадии апелляции.
В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета
набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД
, ФСБ
, МЧС
, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.
Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.