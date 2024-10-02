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Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон

Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон - 02.10.2024 Украина.ру

Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

2024-10-02T16:11

2024-10-02T16:11

2024-10-02T16:11

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Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Важное уточнение - это соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, а также в стадии апелляции.В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.

https://ukraina.ru/20240924/1057651442.html

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