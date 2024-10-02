https://ukraina.ru/20241002/1057833220.html

Сергей Борзенко: первый военкор – герой

Сергей Борзенко: первый военкор – герой - 02.10.2024 Украина.ру

Сергей Борзенко: первый военкор – герой

30 сентября 2024 года первым в Российской федерации журналистом – Героем России стал уроженец Белгорода, известный военкор Евгений Евгеньевич Поддубный. В связи с этим наша редакция решила напомнить о другом первом журналисте-Герое, только уже Советского Союза, Сергее Александровиче Борзенко

2024-10-02T16:00

2024-10-02T16:00

2024-10-02T16:00

история

история

история ссср

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великая отечественная война

журналист

военкор

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Сергей Борзенко родился 2 июля 1909 года в Харькове, окончил среднюю школу, затем Харьковский электротехнический институт. С 1932 года стал работать журналистом – писал статьи в газеты "Краматорская правда", "Молотарка" ("Молотилка") и "Шахтарка" ("Шахтёрка"), готовил и редактировал радиопередачи. А ещё – собрал вокруг себя молодых поэтов и писателей и основав Краматорское городское литературное объединение.С началом Великой Отечественной войны Борзенко стал военным корреспондентом газеты 18-й армии "Знамя Родины". Летом 1942 года он уже носил в петлицах знаки различия интенданта 3-го ранга (аналог военного звания "капитан"). Сергей Александрович собирал для своих статей материал непосредственно на передовой, был свидетелем многих ожесточенных боев. Более того, неоднократно сам с оружием в руках принимал в них участие.11 июля 1942 года Борзенко находился в передней атакующей цепи батальона, который штурмовал немецкие позиции в деревне Новоорловка – это происходило на Донбассе. Затем Борзенко отражал атаки немцев у Зугрэса. Командование высоко оценило его действия и наградило медалью "За Отвагу".В августе Борзенко в составе разведотряда, вместе с разведчиками проводил операции во вражеском тылу. 19 августа в районе станицы Ходыженской группа была вынуждена принять бой, и военкор сражался наравне с другими, используя гранаты и автомат. За этот подвиг его уже наградили орденом Красной Звезды.После отступления 18-й армии на Кавказ, храбрый военкор, действуя на передовой, описывал бои по обороне Туапсе, по освобождению Краснодара, участвовал в десанте на Малую землю, дослужился до звания майора.Одно из самих важных событий в жизни Борзенко произошло в ноябре 1943 года. По заданию редакции газеты "Знамя Родины" военкор прибыл в расположение войск 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии, чтобы вместе с бойцами батальона морской пехоты капитана Белякова высадиться на Керченском полуострове – батальон получил приказ захватить там плацдарм. В ночь на 1 ноября десантники на мотоботах, под огнем противника, форсировали Керченский пролив и высадились на крымском побережье в районе посёлка Эльтиген.Немцы оказали яростное сопротивление и всячески пытались сбросить десант обратно в море. Ухудшало положение советских войск то, что немецкие позиции находились на возвышенностях, имели хороший сектор обстрела. Плацдарм засыпали снаряды и мины, активно действовала вражеская авиация, а немецкие снайперы буквально охотились на советских офицеров. Пока Борзенко делал в блокноте записи и писал публикацию на 50 строк, немцы вывели из строя всех офицеров. Сергей Александрович успел передать на мотобот корреспонденцию, завернув её в прорезиненную противоипритную палатку.Море тоже буквально кипело от разрывов снарядов и падающих осколков. Мотобот смог еще отчалить от берега, хотя рядом на минах подорвались другие два мотобота. Но при приближении к противоположному берегу он был расстрелян немецкой авиацией. Советские бойцы смогли вытащить из воды несколько тел. У одного погибшего на груди в непромокаемом пакете нашли записки Борзенко. Поначалу советское командование не знало, уничтожен ли десант, или ему всё же удалось закрепиться на плацдарме. То, что морские пехотинцы ведут бой, удалось узнать из записей Борзенко. Утверждают, что потом сами записи показывали даже лично Сталину. Уже через несколько часов свежий номер газеты "Знамя Родины" вышел со статьей на передовице "Наши войска ворвались в Крым!"А её автор, тем временем, с головой окунулся в гущу боя. На плацдарме было жарко, словно в паровозной топке – немцы постоянно атаковали десант, и морпехи обратились к Борзенко, как к последнему уцелевшему офицеру, с требованием принять командование. Понимая, что другого выхода у десанта нет, Борзенко приказал бойцам прорываться вперёд – если они останутся на берегу, их всех перебьют. Морпехи проделали в проволочных заграждениях проходы, ликвидировали пулеметные точки и заняли немецкие окопы."До того как подоспели подкрепления, он командовал, и очень толково командовал обороной маленького, как говорят военные, пятачка на прибрежной полосе. Днём командовал, отражая натиск врага, сам ходил в штыковые атаки, а по ночам писал корреспонденции в газету. Их он направлял с лодками, на которых подвозили подкрепление, боеприпасы и продовольствие. И корреспонденции эти шли не только по прямому назначению, то есть в печать, но и использовались командованием как оперативные сводки и политические донесения, написанные хотя и не по форме, однако весьма точно", – так писал о Борзенко известный советский журналист и писатель Борис Полевой.Немцы, разъяренные такой дерзостью морпехов, усилили натиск – советские бойцы отразили 19 контратак, израсходовав почти весь боезапас. В критический момент Борзенко приказал бойцам подняться в атаку и контратаковать немецкую пехоту. Возможно, его бойцы думали, что это их последняя атака, что они все в ней погибнут. Но в этот момент по наступавшим немцам с противоположного берега Керченского пролива, с Таманского полуострова ударили советские дальнобойные батареи, и враг побежал.А дальше на плацдарм высадились подкрепления, и немцы уже были не в силах его ликвидировать – десант завершился успехом. Когда немцы вновь пошли вперед, их уже встретила шрапнель поставленных на прямую наводку орудий и пулеметы.За проявленные героизм и мужество 17 ноября 1943 года Сергею Борзенко присвоили звание Героя Советского Союза. Он стал первым в СССР военным корреспондентом, носившим Золотую Звезду Героя.В 1944 году Борзенко уже работал в газете "Правда", был повышен в звании до полковника. В апреле 1945 года его наградили орденом Отечественной войны 1-й степени.После Победы все увиденное за войну Сергей Александрович перенёс на бумагу в виде рассказов и очерков "Десант в Крым" (1944), "Храбрость" (1948), повести "Повинуясь законам Отечества" (1950), "Жизнь на войне" (1958), "Фронтовые были" (1959) и др.Борзенко продолжал трудиться журналистом, был очевидцем грандиозных событий мирового масштаба. Ему довелось описывать бои Корейской войны 1950-53 годов, в результате появились циклы очерков "Корея в огне" (1951), "Мужество Кореи" (1953). Не прошел мимо него и пограничный конфликт на острове Даманский (2-15 марта 1969 года). Здесь опытный военкор сконцентрировал основное внимание на действиях советских пограничников.Вместе с журналистом Николаем Денисовым Сергей Александрович сопровождал в поездках по миру Юрия Гагарина и Германа Титова. В 1969 году журналисты издали книгу "Первый космонавт".Несколько лет Борзенко прожил в качестве специального корреспондента "Правды" за рубежом: в Югославии, а затем в Индии. Там он поднял очень интересную тему – участие советских граждан в боевых действиях в Северной Африке. Это был не миф, а правда – попавших в плен на Восточном фронте красноармейцев немцы иногда использовали на различных работах в Африке. Те часто сбегали и переходили на сторону союзников. В рамках своего журналистского исследования Борзенко даже встречался с Клодом Окинлеком – бывшим командующим британской 8-й армии, которая воевала в Африке.Писал Борзенко и книги. Например, его перу принадлежит биография одного из легендарных советских маршалов "Наш Буденный" (1974), роман "Какой простор" (1958-1963) о жизни в УССР.Не стало Сергея Александровича 19 февраля 1972 года, он похоронен в Москве. В Краматорске в честь Сергея Борзенко названа площадь, на которой располагалась редакция газеты "Краматорская правда". Его имя носят улицы в Керчи и Харькове. В последнем 5 сентября 2024 года украинские нацисты демонтировали посвященную ему памятную табличку, но им это вряд ли поможет победить.Эстафету у отца принял его сын Алексей, который тоже стал военным корреспондентом. Он снимал репортажи в Чечне, Ираке, Южной Осетии и других горячих точках, сейчас занимается публицистикой, в том числе и на военную тематику. Так что дело Сергея Борзенко живет, на смену ему и его товарищам пришли новые поколения самоотверженных военкоров. В том числе и настоящих героев, таких как Евгений Поддубный.

https://ukraina.ru/20240427/1054756636.html

https://ukraina.ru/20240207/1053129166.html

https://ukraina.ru/20230917/1049462985.html

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Алексей Стаценко

история, история ссср, харьков, керченский пролив, крым, великая отечественная война, журналист, военкор