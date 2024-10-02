https://ukraina.ru/20241002/1057845932.html

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО - 02.10.2024 Украина.ру

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки-волонтера фонда "Золотые руки ангела" Валентины. Женщину спасти удалось, а вот ее кошка погибла в пожаре. Об этом 2 октября сообщил телеграм-канал "База"

2024-10-02T17:20

2024-10-02T17:20

2024-10-02T17:20

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поджог

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В публикации уточняется, что возгорание произошло в ночь на 1 октября. Прохожие и быстро подоспевшие пожарные смогли освободить окна квартиры от решеток и эвакуировать пенсионерку через окно. Однако, ее кошка погибла в огне.78-летняя пострадавшая - известная в городе волонтер фонда "Золотые руки ангела". Все свободное время женщина шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО.Нередки случаи нападения и на самых ветеранов СВО. Например, в мае 31-летний житель Краснодара ударил 34-летнего бойца в область колена и живота.В середине апреля было заведено уголовное дело после избиения бойца СВО петербуржскими полицейскими, "в том числе азербайджанской национальности".В том же месяце посетители московского бара жестоко избили бойца СВО Марата Дерябина, который ранее был награжден Георгиевским крестом.Еще раньше уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, 18-летний Рустам Байжуменов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 37-летнего участника СВО Максима Никитина.Подробнее об этом случае - Мигранту дали условно за убийство участника СВО, приехавшего в отпуск.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, боец, бойцы, поджог