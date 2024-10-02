В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО - 02.10.2024 Украина.ру
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В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО - 02.10.2024 Украина.ру
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки-волонтера фонда "Золотые руки ангела" Валентины. Женщину спасти удалось, а вот ее кошка погибла в пожаре. Об этом 2 октября сообщил телеграм-канал "База"
2024-10-02T17:20
2024-10-02T17:20
новости
сво
боец
бойцы
поджог
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В публикации уточняется, что возгорание произошло в ночь на 1 октября. Прохожие и быстро подоспевшие пожарные смогли освободить окна квартиры от решеток и эвакуировать пенсионерку через окно. Однако, ее кошка погибла в огне.78-летняя пострадавшая - известная в городе волонтер фонда "Золотые руки ангела". Все свободное время женщина шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО.Нередки случаи нападения и на самых ветеранов СВО. Например, в мае 31-летний житель Краснодара ударил 34-летнего бойца в область колена и живота.В середине апреля было заведено уголовное дело после избиения бойца СВО петербуржскими полицейскими, "в том числе азербайджанской национальности".В том же месяце посетители московского бара жестоко избили бойца СВО Марата Дерябина, который ранее был награжден Георгиевским крестом.Еще раньше уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, 18-летний Рустам Байжуменов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 37-летнего участника СВО Максима Никитина.Подробнее об этом случае - Мигранту дали условно за убийство участника СВО, приехавшего в отпуск.
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новости, сво, боец, бойцы, поджог
Новости, СВО, боец, бойцы, поджог

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

17:20 02.10.2024
 
© телеграм-канал BAZA
© телеграм-канал BAZA
Читать в
В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки-волонтера фонда "Золотые руки ангела" Валентины. Женщину спасти удалось, а вот ее кошка погибла в пожаре. Об этом 2 октября сообщил телеграм-канал "База"
В публикации уточняется, что возгорание произошло в ночь на 1 октября. Прохожие и быстро подоспевшие пожарные смогли освободить окна квартиры от решеток и эвакуировать пенсионерку через окно. Однако, ее кошка погибла в огне.

"Первой версией пожара стала неисправность проводки, но затем на видео с камер наблюдения заметили двух неизвестных в масках. Они зашли в подъезд поздно ночью, а через несколько секунд в подъезде что-то сильно сверкнуло, а парни выбежали на улицу. Правда сотрудники МВД пока не приняли заявление в полицию - по словам сына пострадавшей в отделе ему сказали, что пенсионерка сама должна писать заявление когда выйдет из больницы", - уточнил канал.

78-летняя пострадавшая - известная в городе волонтер фонда "Золотые руки ангела". Все свободное время женщина шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО.
Нередки случаи нападения и на самых ветеранов СВО. Например, в мае 31-летний житель Краснодара ударил 34-летнего бойца в область колена и живота.
В середине апреля было заведено уголовное дело после избиения бойца СВО петербуржскими полицейскими, "в том числе азербайджанской национальности".
В том же месяце посетители московского бара жестоко избили бойца СВО Марата Дерябина, который ранее был награжден Георгиевским крестом.
Еще раньше уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, 18-летний Рустам Байжуменов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 37-летнего участника СВО Максима Никитина.
Подробнее об этом случае - Мигранту дали условно за убийство участника СВО, приехавшего в отпуск.
 
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