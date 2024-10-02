https://ukraina.ru/20241002/1057839018.html

Всадники лошадиного апокалипсиса. На Украине готовы вырезать конское поголовье ради наживы

Всадники лошадиного апокалипсиса. На Украине готовы вырезать конское поголовье ради наживы - 02.10.2024 Украина.ру

Всадники лошадиного апокалипсиса. На Украине готовы вырезать конское поголовье ради наживы

Много людей в одном полузабытом советском фильме уже как-то определило свое отношение к лошадям шикарнейшей фразой "Кони – не люди, они все красивы". И тут не поспоришь: по преданности и пользе для человека лошади делят первенство с собаками.

2024-10-02T14:40

2024-10-02T14:40

2024-10-02T14:40

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Однако ушли далеко в прошлое лихие кавалерийские атаки, вершащие судьбы войн, государств и династий. Не стучат зазывно изящные дрожки. Не скрипят вычурные тарантасы, респектабельные кареты и непритязательные крестьянские грузовые телеги самого широкого профиля. Лошади остались для спорта и претенциозных скачек, немножко для милиции и парадов и, ясное дело, для выставок тщеславия, конкурсов амбиций и престижных утех звенящих достатком нуворишей, бредящих ретроспективными забавами и славой умелых наездников в своих собственных как бы поместьях. Фазендейро Сидор Кривопупов, плантатор Никодим Лопуцько или помещица Элеонора Кизяк – это звучит гордо!Но все равно же лошади как были, так и остаются в человеческом бытии символами грации и преданности, стати и верности, красоты и единения человека с братьями нашими меньшими. А эти конские глаза, с неизъяснимой тоской, надеждой и любовью глядящие на хозяина и на этот мир. А иноходь и рысь, переходящие в галоп, когда кажется, что грудью рассекаешь не только ветер, но и рвущееся навстречу пространство, расступающееся перед мечтой. А эти гривы, в которые можно зарыться головой и как бы спрятаться от всего, что иногда мучит и морочит…А вот современная Украина и в плане изуверской контрпродуктивности опять впереди планеты всей − "а Баба-Яга против". Недавно в соцсетях завирусилось видео, на котором основательница конного клуба "Пегас" Светлана Заставнюк со слезами на глазах рассказала, что в Запорожье планируют ликвидировать местный конный завод и вырезать всех лошадей, и попросила помощи неравнодушных.И знаете, за что собрались убивать? За то, что лошади – породы "русская рысистая". Ее выведением занимались десятилетиями многие поколения селекционеров, в том числе и украинцев, но сегодня порода для местных патриотов-русофобов – москальская, вражеская, путинская. И чиновники решили уничтожить труд многих поколений. Несмотря даже на то, что, по словам Светланы, "русскую рысистую" переименовали в "украинскую породную группу".Переименование лошадей не спасает. Так решили чиновники на самом верху: приказ о ликвидации конезавода в Запорожье и истреблении поголовья издало госпредприятие "Коневодство Украины". Повторяю: государственное, а значит, тоже неонацистское.Та же Заставнюк рассказала, что в живых пока что оставят только беременных кобыл. Но когда они ожеребятся, их и жеребят ждет та же участь – смерть. Вместе с "русской рысистой" будет уничтожена и "орловская рысистая", а также другие известные породы, если в них найдут "московский" или "русский" след.И это притом, что еще совсем недавно, например, в декабре 2022 года, те же украинские СМИ писали восторженно-хвалебные статьи и снимали репортажи об отданном на заклание конезаводе: "Запорожский конный завод продолжает воспитывать элитных рысаков-чемпионов, несмотря ни на что... Конный завод под Запорожьем работает с 1945 года. За 77 лет воспитали тысячи лучших рысаков-призеров. Сейчас здесь около трехсот лошадей".Намекали, значит, что и война (то бишь СВО) не мешает украинским коневодам делать свое великое и славное дело.И вдруг такой поворот – все под нож. Некоторые даже заметили, что до такого – убивать животных за расово неправильное название породы – даже идеологический предшественник украинских неонаци Адольф Гитлер не додумался, хотя тот еще изувер и садист был.Однако, как выяснилось, все дело даже не в Гитлере и его с успехом осваиваемом на Украине наследстве. Все дело – в наживе и прибыли, которую лошадиные убийцы могут поиметь в результате резни.Издание "Антифашист" выяснило, что СВО только подтолкнула живодеров к ускоренному решению проблемы. Потому что группа депутатов от партии "Слуга народа", которой руководит некий Илья Павлюк, с 2020 года пытается продвигать в украинском парламенте законопроект №7588 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики.Суть предлагаемого документа проста, как дикорастущий показатель жадности указанных фигурантов из партии просроченного главы неонацистского режима Владимира Зеленского – приватизировать или просто передать в частные руки бесплатно или за деньги земли всех украинских научно-исследовательских учреждений. Другими словами, узаконить распил всех земельных участков, которые являются собственностью украинских НИИ, отвечающих за любую селекцию, семеноводство и другие отрасли науки для сельского хозяйства, угодий Национальной Академии аграрных наук и т. д. Сегодня под нож пойдут элитные породы лошадей, ведь нужна земля.И началось это еще четыре года назад, в 2020-м, именно с конезаводов и коневодства. Тогда начали с забоя 400 лошадей, а госпредприятие "Коневодство Украины" понесло убытки на сотни миллионов из-за несогласованного проведения сельскохозяйственных работ на землях предприятий владельцев этих конных заводов.Вот только некоторые этапы большого пути уничтожения "великой аграрной державы", коей пообещалась быть неонацистская Украина, экономически переформатирующаяся по чужой указке и переживающая этап насильственной деиндустриализации. И уже ясно – убивают промышленность. Но, как оказалось, убивают и сельское хозяйство, потому что нужна земля на продажу. Особенно если украинские предприятия являются конкурентами аналогичных западных. Или занимают землю, облюбованную западниками. Любую землю, не только уже существующие сельхозугодия.Начали с коневодства. И ударили по людям: работникам просто не выплачивают зарплаты и тем самым понуждают специалистов увольняются и бежать из отрасли выживания ради. Несколько раз работники конезавода пытались бороться, выходили на акции протеста, но ничего у них не получилось.Вот вам февраль 2020 года: ГП "Коневодство Украины" открыто сообщило, что находится в состоянии банкротства, а его Днепропетровский и Запорожский филиалы искусственно разорили на 150 млн грн. На сайте ГП так и было сказано: "В ходе ревизии деятельности предыдущего руководства ГП "Коневодство Украины" разоблачено нанесение ущерба путем заключения невыгодных договоров аренды земли, завышения стоимости услуг по культивации, вывода средств за якобы поставленные гербициды и посевной материал, передачу по фиктивным документам урожая и т.д.".Уже в июле 2020 года работающие в ГП "Коневодство Украины" директор Александрийского конного завода Олег Родионов, директор филиала "Западный Племконецентр" Юрий Волынец и директор Лозовского конного Игорь Дубовик, а также бывший руководитель Одесского ипподрома Константин Савчиц, президент организации "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игорь Егоров, адвокат АО "РИ ГРУП" Сабина Кныш и другие директора ведущих государственных коневодческих организаций Украины в прeсс-цeнтрe информационного агентства "Интeрфaкс-Укрaинa" рассказали, что коневодство страны загнали в банкротство и фактически заблокировали работу отрасли.Их пресс-конференция так и называлась "Кто и почему уничтожал коневодство Украины и как спасти отрасль. Мнение руководителей коневодческих предприятий". И директор Александрийского конного завода Олег Родионов рассказал о состоянии спортивного коневодства: "На Олимпиаду на свинье мы не поедем. А такие заводы, как Деркульский, где проработали по 10 поколений конюхов, тренеров, жокеев, сегодня полностью доводят до нуля".Его поддержал со своей стороны директор Лозовского конного завода Игорь Дубовик, отмечая, что на сегодня отрасль коневодства в первую очередь держится на государственных конных заводах, которые лишены поддержки государства. А директор филиала "Западный Племконецентр" Юрий Волынец поведал:Адвокат же АО "РИ ГРУП" Сабина Кныш рассказала, что на основании полученных документов было установлено: руководителями конных заводов Луганской области (Стрелецкий, Лимаревский, Деркуливский, Новоалександровский) совершен ряд правонарушений с использованием государственного имущества, незаконными операциями по посеву, уборке и продаже урожая на землях ГП "Коневодство Украины".Участники пресс-конференции просили у государства защиты. Но, увы, государство-то, захваченное жадными и недальновидными неонацистами, как раз и выступило заказчиком указанных процессов – ему тогда, в 2020-м, надо было расплачиваться за помощь. А сегодня, когда идет война исключительно на западную помощь -- тем более.Уже в октябре 2021 года Государственная аудиторская служба во время ревизии ГП "Коневодство Украины" обнаружила, что и оно само подключилось к процессу разворовывания. Выяснилось, что есть финансовые нарушения на сумму почти 3 млрд грн, которые привели к убыткам на сумму 225 млн грн и росту долгов, что и ведет к банкротству. А пoгoлoвьe лошадей за три года до этого уменьшилось с 1858 до 1692.И такое же состояние дел – разворовывание и нецелевое использование любых средств, что прибыль, что дотации – аудиторы обнаружили на многих аграрных предприятиях и объединениях. К примеру, в Аграрном фонде нашли нарушений и потерь активов в общую сумму 2,17 млрд грн. Многомиллиардные убытки понесли предприятия Минэкономики, и огромные суммы убытков сформировала Государственная продовольственно-зерновая федерация.И это притом, что, например, ГП "Коневодство Украины" было создано в 2010 году и объединило 15 филиалов по всей Украине, имея в постоянном пользовании 54,1 тыс. гектаров сельхозземли. Вот на эти земли и зарятся сегодняшние убийцы лошадей и продавцы земель. Светлана Косенко, преподаватель коневодства и доцент из Одесского аграрного университета в интервью одесскому "7 каналу" прямо сказала, что проводится политика уничтожения конных заводов и коневодства в целом, а лошадей отправляют на бойню ради продажи земли ГП "Коневодство Украины". Под контролем, разумеется, Министерства развития экономики и сельского хозяйства, которое все и курирует.И еще пару лет назад замминистра экономики Павел Кухта утверждал, что земли того же ГП "Коневодство Украины" и подобных предприятий передадут Фонду госимущества. А когда, мол, окончательно откроется рынок сельхозземель, то их (земли) подготовят и выставят на продажу в рамках приватизации. Видимо, тогда и собирались конезаводы закрывать, а лошадей продавать.Но, похоже, решили не дожидаться распродажи, а решить проблему окончательно. Ведь когда есть кони, как и люди, то есть и проблема. Особенно когда лошадей называют "русскими". А нет коней, нет и проблемы – в неонацистской Украине это знают хорошо…На ту же тему: Главный коневод Украины оказался в эпицентре "сепаратистского" скандала

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украина, запорожье, тернопольская область, адольф гитлер, владимир зеленский, игорь егоров, слуга народа, лошади, мнения