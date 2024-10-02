В Грузии впервые применили закон об иноагентах. В их число попал украинский "Рассвет" - 02.10.2024 Украина.ру
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В Грузии впервые применили закон об иноагентах. В их число попал украинский "Рассвет"
В Грузии впервые применили закон об иноагентах. В их число попал украинский "Рассвет" - 02.10.2024 Украина.ру
В Грузии впервые применили закон об иноагентах. В их число попал украинский "Рассвет"
В список "агентов иностранного влияния" в Грузии попали пять организаций: "Молодежная организация украинцев в Грузии – Світанок (Рассвет)", "Профессиональный союз фермеров и работников сельского хозяйства", "Дом молодежи Кутаиси", "Христианский союз" и "Еврейский культурно-просветительский фонд"
2024-10-02T15:53
2024-10-02T16:06
новости
грузия
украина
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саломе зурабишвили
ес
иноагент
закон
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Это первый случай применения закона об иноагентах в стране после его принятия. Согласно документу, организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве "иноагентов", иначе получат штраф в размере 25 тысяч лари (более 860 тысяч рублей).Вот как на попадание своей организации в число иноагентов отреагировали в украинском "Рассвете":Партия "Грузинская мечта" дважды вносила законопроект об иноагентах в парламент. Первый был отозван из-за массовых протестов, где закон окрестили "российским", хотя он совпадает с аналогичным законом в США.Слушание в парламенте сопровождалось потасовками между депутатами правящей партии и оппозиции, однако 14 мая парламент все же принял законопроект, а 28 мая преодолел вето президента Саломе Зурабишвили.Борьба антироссийских и пророссийских сил в Грузии продолжается. На днях партия "Грузинская мечта" в очередной раз вызвала недовольство своих оппонентов, когда развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!".На билбордах были размещены две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким способом политическая сила намекнула своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах.Подробнее по теме: Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись.
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новости, грузия, украина, киев, саломе зурабишвили, ес, иноагент, закон
Новости, Грузия, Украина, Киев, Саломе Зурабишвили, ЕС, иноагент, Закон

В Грузии впервые применили закон об иноагентах. В их число попал украинский "Рассвет"

15:53 02.10.2024 (обновлено: 16:06 02.10.2024)
 
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В список "агентов иностранного влияния" в Грузии попали пять организаций: "Молодежная организация украинцев в Грузии – Світанок (Рассвет)", "Профессиональный союз фермеров и работников сельского хозяйства", "Дом молодежи Кутаиси", "Христианский союз" и "Еврейский культурно-просветительский фонд"
Это первый случай применения закона об иноагентах в стране после его принятия. Согласно документу, организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве "иноагентов", иначе получат штраф в размере 25 тысяч лари (более 860 тысяч рублей).
Вот как на попадание своей организации в число иноагентов отреагировали в украинском "Рассвете":

"Мы хотим сообщить общественности, что решение нашей организации о регистрации в Реестре прозрачности иностранного влияния не вытекает из нашей позиции по этому закону. <…> Мы не можем рисковать возможностью оказания помощи украинцам за границей и поставить под угрозу сотрудников нашей организации, оставаясь на территории Грузии, через неисполнение закона. <…> Надеемся, что Конституционный суд примет единое правомерное решение и приостановит его (закона. - Ред.) работу. Мы надеемся, что данный закон утратит силу и Грузия из-за разнообразного, свободного и сильного гражданского сектора скоро отпразднует переход к новому этапу интеграции в ЕС", - говорится в комментарии организации.

Партия "Грузинская мечта" дважды вносила законопроект об иноагентах в парламент. Первый был отозван из-за массовых протестов, где закон окрестили "российским", хотя он совпадает с аналогичным законом в США.
Слушание в парламенте сопровождалось потасовками между депутатами правящей партии и оппозиции, однако 14 мая парламент все же принял законопроект, а 28 мая преодолел вето президента Саломе Зурабишвили.
Борьба антироссийских и пророссийских сил в Грузии продолжается. На днях партия "Грузинская мечта" в очередной раз вызвала недовольство своих оппонентов, когда развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!".
На билбордах были размещены две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким способом политическая сила намекнула своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах.
Подробнее по теме: Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись.
 
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