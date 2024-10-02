https://ukraina.ru/20241002/1057844385.html

После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово

После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово - 02.10.2024 Украина.ру

После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как дальше будет освобождаться от ВСУ юг ДНР.

2024-10-02T17:23

2024-10-02T17:23

2024-10-02T17:23

донецкая народная республика

угледар

селидово

вооруженные силы украины

александр чаленко

эксклюзив

сво

спецоперация

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Украинское военное руководство в лице оперкомандования "Хортица" 2 октября все-таки признало потерю Угледара, которое произошло во вторник. Правда, назвало это застенчиво-нейтрально – выводом войск. Мол, мы решили сохранить жизни солдат и технику, так как дальше держаться в городе было нельзя - российская армия охватила фланги и возникла угроза окружения.На самом деле, для ВСУ всё закончилось, как в случаях типа Авдеевки и Бахмута, фактической катастрофой. Сначала военное начальство в надежде, видимо, на Божье чудо не отдает приказ об отходе, тянет до последнего, пока оборона не рушится под ударами российской армии. После этого начинается хаотическое бегство под непрерывной российской артиллерийской, беспилотной и авиационной бомбардировкой. В результате до своих доходит только треть или четверть из тех, кто не сдался в плен или не погиб по дороге.После освобождения Угледара на повестке дня стоит вопрос: какой населенный пункт в ДНР будет освобожден следующим?По информации донецкого волонтера Елены Бобковой, которая находится на постоянной связи с фронтовыми подразделениями российской армии, принимающих участие в освобождении ДНР, это будет Курахово – город к северо-западу от Угледара."Ясно, что главным направлением остается покровское, но очередь Покровска настанет чуть позже – после выбивания врага из Курахово и Селидово. Самое сейчас главное для нас – освобождение юга ДНР, чтобы безопасно запустить железнодорожное сообщение, как из Донецка в Мариуполь, так и из Ростова вдоль сухопутного коридора в Крым. Сейчас наши идут на север от Угледара на Богоявленку, туда, куда смогли добежать недобитые нашими укропы. Дальше Трудовое и Успеновка, а оттуда через Дальнее на Курахово. Таким образом, последнее будут штурмовать с трех сторон: с востока от Максимильяновки, с севера – от Горняка, ну и с юга – с угледарского направления. Вероятней всего, перед штурмом Курахово попытаются отрезать и с запада, освободив Дачное", - предполагает Бобкова.В настоящий момент Курахово после того, как две недели назад была перерезана дорога на Селидово, фактически изолировано. Чтобы довезти в него боеприпасы и подкрепление, нужно двигаться по грунтовым дорогам.Курахово - достаточно большой город, примерно в десять раз больше Угледара. Его площадь составляет 14 кв. км. Но на 2024 год в нем проживало только 4000 человек. В городе есть своя ТЭС и трубный завод, которые служат укрепами ВСУ. Обороне этого населенного пункта помогает то, что с севера он прикрыт большим Кураховским водохранилищем. Его ширина не позволяет быстро и безопасно форсировать его во время штурма. Курахово надо в обязательном порядке обходить с запада или востока. Вот поэтому для российской армии так важно было освобождение Угледара, так как с юга Курахово брать лучше всего.Опять же, тактика российской армии остается прежней: изолировать город, прекратив в него доставку боеприпасов и резервов, потом, после сильнейших ночных авиаударов КАБами и ФАБами, на рассвете начать штурм со всех сторон.Только после освобождения Курахово и наступит очередь Селидово, которое российская армия уже сейчас взяла в клещи.По информации нашей собеседницы, часть российских подразделений, принимавших участие в освобождении Угледара, направится от этого городка на запад для поддержки штурмовых подразделений, которые сейчас наступают от Пречистовки (село к западу Угледара) на Золотую Ниву. После освобождения последнего российское наступление продолжится в сторону Большой Новоселки. Если этот населенный пункт будет освобожден, то вся южная группировка ВСУ на Времьевском выступе будет находиться в полукотле. Ей не останется ничего другого , как уйти в сторону Запорожья.Читайте также материал Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ

донецкая народная республика

угледар

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

донецкая народная республика, угледар, селидово, вооруженные силы украины, александр чаленко, эксклюзив, сво, спецоперация