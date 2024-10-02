После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово - 02.10.2024 Украина.ру
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После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово - 02.10.2024 Украина.ру
После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как дальше будет освобождаться от ВСУ юг ДНР.
2024-10-02T17:23
2024-10-02T17:23
донецкая народная республика
угледар
селидово
вооруженные силы украины
александр чаленко
эксклюзив
сво
спецоперация
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Украинское военное руководство в лице оперкомандования "Хортица" 2 октября все-таки признало потерю Угледара, которое произошло во вторник. Правда, назвало это застенчиво-нейтрально – выводом войск. Мол, мы решили сохранить жизни солдат и технику, так как дальше держаться в городе было нельзя - российская армия охватила фланги и возникла угроза окружения.На самом деле, для ВСУ всё закончилось, как в случаях типа Авдеевки и Бахмута, фактической катастрофой. Сначала военное начальство в надежде, видимо, на Божье чудо не отдает приказ об отходе, тянет до последнего, пока оборона не рушится под ударами российской армии. После этого начинается хаотическое бегство под непрерывной российской артиллерийской, беспилотной и авиационной бомбардировкой. В результате до своих доходит только треть или четверть из тех, кто не сдался в плен или не погиб по дороге.После освобождения Угледара на повестке дня стоит вопрос: какой населенный пункт в ДНР будет освобожден следующим?По информации донецкого волонтера Елены Бобковой, которая находится на постоянной связи с фронтовыми подразделениями российской армии, принимающих участие в освобождении ДНР, это будет Курахово – город к северо-западу от Угледара."Ясно, что главным направлением остается покровское, но очередь Покровска настанет чуть позже – после выбивания врага из Курахово и Селидово. Самое сейчас главное для нас – освобождение юга ДНР, чтобы безопасно запустить железнодорожное сообщение, как из Донецка в Мариуполь, так и из Ростова вдоль сухопутного коридора в Крым. Сейчас наши идут на север от Угледара на Богоявленку, туда, куда смогли добежать недобитые нашими укропы. Дальше Трудовое и Успеновка, а оттуда через Дальнее на Курахово. Таким образом, последнее будут штурмовать с трех сторон: с востока от Максимильяновки, с севера – от Горняка, ну и с юга – с угледарского направления. Вероятней всего, перед штурмом Курахово попытаются отрезать и с запада, освободив Дачное", - предполагает Бобкова.В настоящий момент Курахово после того, как две недели назад была перерезана дорога на Селидово, фактически изолировано. Чтобы довезти в него боеприпасы и подкрепление, нужно двигаться по грунтовым дорогам.Курахово - достаточно большой город, примерно в десять раз больше Угледара. Его площадь составляет 14 кв. км. Но на 2024 год в нем проживало только 4000 человек. В городе есть своя ТЭС и трубный завод, которые служат укрепами ВСУ. Обороне этого населенного пункта помогает то, что с севера он прикрыт большим Кураховским водохранилищем. Его ширина не позволяет быстро и безопасно форсировать его во время штурма. Курахово надо в обязательном порядке обходить с запада или востока. Вот поэтому для российской армии так важно было освобождение Угледара, так как с юга Курахово брать лучше всего.Опять же, тактика российской армии остается прежней: изолировать город, прекратив в него доставку боеприпасов и резервов, потом, после сильнейших ночных авиаударов КАБами и ФАБами, на рассвете начать штурм со всех сторон.Только после освобождения Курахово и наступит очередь Селидово, которое российская армия уже сейчас взяла в клещи.По информации нашей собеседницы, часть российских подразделений, принимавших участие в освобождении Угледара, направится от этого городка на запад для поддержки штурмовых подразделений, которые сейчас наступают от Пречистовки (село к западу Угледара) на Золотую Ниву. После освобождения последнего российское наступление продолжится в сторону Большой Новоселки. Если этот населенный пункт будет освобожден, то вся южная группировка ВСУ на Времьевском выступе будет находиться в полукотле. Ей не останется ничего другого , как уйти в сторону Запорожья.Читайте также материал Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ
донецкая народная республика
угледар
селидово
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, угледар, селидово, вооруженные силы украины, александр чаленко, эксклюзив, сво, спецоперация
Донецкая Народная Республика, Угледар, Селидово, Вооруженные силы Украины, Александр Чаленко, Эксклюзив, СВО, Спецоперация

После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово

17:23 02.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как дальше будет освобождаться от ВСУ юг ДНР.
Украинское военное руководство в лице оперкомандования "Хортица" 2 октября все-таки признало потерю Угледара, которое произошло во вторник. Правда, назвало это застенчиво-нейтрально – выводом войск. Мол, мы решили сохранить жизни солдат и технику, так как дальше держаться в городе было нельзя - российская армия охватила фланги и возникла угроза окружения.
На самом деле, для ВСУ всё закончилось, как в случаях типа Авдеевки и Бахмута, фактической катастрофой. Сначала военное начальство в надежде, видимо, на Божье чудо не отдает приказ об отходе, тянет до последнего, пока оборона не рушится под ударами российской армии. После этого начинается хаотическое бегство под непрерывной российской артиллерийской, беспилотной и авиационной бомбардировкой. В результате до своих доходит только треть или четверть из тех, кто не сдался в плен или не погиб по дороге.
После освобождения Угледара на повестке дня стоит вопрос: какой населенный пункт в ДНР будет освобожден следующим?
По информации донецкого волонтера Елены Бобковой, которая находится на постоянной связи с фронтовыми подразделениями российской армии, принимающих участие в освобождении ДНР, это будет Курахово – город к северо-западу от Угледара.
"Ясно, что главным направлением остается покровское, но очередь Покровска настанет чуть позже – после выбивания врага из Курахово и Селидово. Самое сейчас главное для нас – освобождение юга ДНР, чтобы безопасно запустить железнодорожное сообщение, как из Донецка в Мариуполь, так и из Ростова вдоль сухопутного коридора в Крым. Сейчас наши идут на север от Угледара на Богоявленку, туда, куда смогли добежать недобитые нашими укропы. Дальше Трудовое и Успеновка, а оттуда через Дальнее на Курахово. Таким образом, последнее будут штурмовать с трех сторон: с востока от Максимильяновки, с севера – от Горняка, ну и с юга – с угледарского направления. Вероятней всего, перед штурмом Курахово попытаются отрезать и с запада, освободив Дачное", - предполагает Бобкова.
В настоящий момент Курахово после того, как две недели назад была перерезана дорога на Селидово, фактически изолировано. Чтобы довезти в него боеприпасы и подкрепление, нужно двигаться по грунтовым дорогам.
Курахово - достаточно большой город, примерно в десять раз больше Угледара. Его площадь составляет 14 кв. км. Но на 2024 год в нем проживало только 4000 человек. В городе есть своя ТЭС и трубный завод, которые служат укрепами ВСУ. Обороне этого населенного пункта помогает то, что с севера он прикрыт большим Кураховским водохранилищем. Его ширина не позволяет быстро и безопасно форсировать его во время штурма. Курахово надо в обязательном порядке обходить с запада или востока. Вот поэтому для российской армии так важно было освобождение Угледара, так как с юга Курахово брать лучше всего.
Опять же, тактика российской армии остается прежней: изолировать город, прекратив в него доставку боеприпасов и резервов, потом, после сильнейших ночных авиаударов КАБами и ФАБами, на рассвете начать штурм со всех сторон.
Только после освобождения Курахово и наступит очередь Селидово, которое российская армия уже сейчас взяла в клещи.
По информации нашей собеседницы, часть российских подразделений, принимавших участие в освобождении Угледара, направится от этого городка на запад для поддержки штурмовых подразделений, которые сейчас наступают от Пречистовки (село к западу Угледара) на Золотую Ниву. После освобождения последнего российское наступление продолжится в сторону Большой Новоселки. Если этот населенный пункт будет освобожден, то вся южная группировка ВСУ на Времьевском выступе будет находиться в полукотле. Ей не останется ничего другого , как уйти в сторону Запорожья.
Читайте также материал Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ
 
Донецкая Народная РеспубликаУгледарСелидовоВооруженные силы УкраиныАлександр ЧаленкоЭксклюзивСВОСпецоперация
 
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