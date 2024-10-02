На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района - 02.10.2024 Украина.ру
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На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района
На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района - 02.10.2024 Украина.ру
На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района
#Алёшки #Алешки #Тарасовка #РФ #Россия #Херсон #СВО #спецоперация #Украина #ВСУ #обстрел #HIMARS #Кулагин #Калининград #война #школа #детсад #восстановление... Украина.ру, 02.10.2024
2024-10-02T14:54
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россия
херсонская область
роман гнатюк
украина.ру
репортажи
видео
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Алешкинский округ Херсонской области сейчас находится вплотную к линии фронта. Жители и администрация округа с гордостью говорят о нём как о непокорённом. И это действительно так. Несмотря на обстрелы, теракты и провокации ВСУ, Россия активно восстанавливает школы и детские сады, ликвидирует последствия обстрелов, ремонтирует дороги.В этом году непокорённым Алешкам исполнилось 940 лет. Все испытания, выпавшие на долю местных жителей, лишь укрепили уверенность людей в правильности их выбора.Как проходит восстановление региона и что говорят его жители? Смотрите спецрепортаж военкора Украина.ру Романа Гнатюка.#Алёшки #Алешки #Тарасовка #РФ #Россия #Херсон #СВО #спецоперация #Украина #ВСУ #обстрел #HIMARS #Кулагин #Калининград #война #школа #детсад #восстановление #Шевченко #президент #Брилёвка #выборы #Путин #конфликт #дети #ХерсонскаяобластьНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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россия, херсонская область, роман гнатюк, украина.ру, репортажи, видео
Россия, Херсонская область, Роман Гнатюк, Украина.ру, репортажи, Видео

На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района

14:54 02.10.2024
 
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Алешкинский округ Херсонской области сейчас находится вплотную к линии фронта. Жители и администрация округа с гордостью говорят о нём как о непокорённом. И это действительно так. Несмотря на обстрелы, теракты и провокации ВСУ, Россия активно восстанавливает школы и детские сады, ликвидирует последствия обстрелов, ремонтирует дороги.

В этом году непокорённым Алешкам исполнилось 940 лет. Все испытания, выпавшие на долю местных жителей, лишь укрепили уверенность людей в правильности их выбора.
Как проходит восстановление региона и что говорят его жители? Смотрите спецрепортаж военкора Украина.ру Романа Гнатюка.

#Алёшки #Алешки #Тарасовка #РФ #Россия #Херсон #СВО #спецоперация #Украина #ВСУ #обстрел #HIMARS #Кулагин #Калининград #война #школа #детсад #восстановление #Шевченко #президент #Брилёвка #выборы #Путин #конфликт #дети #Херсонскаяобласть

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