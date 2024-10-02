На линии огня: как Россия защищает и отстраивает Херсонскую область. Репортаж из Алешкинского района
Алешкинский округ Херсонской области сейчас находится вплотную к линии фронта. Жители и администрация округа с гордостью говорят о нём как о непокорённом. И это действительно так. Несмотря на обстрелы, теракты и провокации ВСУ, Россия активно восстанавливает школы и детские сады, ликвидирует последствия обстрелов, ремонтирует дороги.
В этом году непокорённым Алешкам исполнилось 940 лет. Все испытания, выпавшие на долю местных жителей, лишь укрепили уверенность людей в правильности их выбора.
Как проходит восстановление региона и что говорят его жители? Смотрите спецрепортаж военкора Украина.ру Романа Гнатюка.
#Алёшки #Алешки #Тарасовка #РФ #Россия #Херсон #СВО #спецоперация #Украина #ВСУ #обстрел #HIMARS #Кулагин #Калининград #война #школа #детсад #восстановление #Шевченко #президент #Брилёвка #выборы #Путин #конфликт #дети #Херсонскаяобласть
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В этом году непокорённым Алешкам исполнилось 940 лет. Все испытания, выпавшие на долю местных жителей, лишь укрепили уверенность людей в правильности их выбора.
Как проходит восстановление региона и что говорят его жители? Смотрите спецрепортаж военкора Украина.ру Романа Гнатюка.
#Алёшки #Алешки #Тарасовка #РФ #Россия #Херсон #СВО #спецоперация #Украина #ВСУ #обстрел #HIMARS #Кулагин #Калининград #война #школа #детсад #восстановление #Шевченко #президент #Брилёвка #выборы #Путин #конфликт #дети #Херсонскаяобласть
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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