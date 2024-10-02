https://ukraina.ru/20241002/1057830022.html

Призыв к отставке Умерова, провалы ВСУ, поголовная мобилизация. Главное на Украине на утро 2 октября

Призыв к отставке Умерова, провалы ВСУ, поголовная мобилизация. Главное на Украине на утро 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру

Призыв к отставке Умерова, провалы ВСУ, поголовная мобилизация. Главное на Украине на утро 2 октября

Нардеп призвал главу МО Украины уйти в отставку из-за потери Угледара. На Украине звучат взрывы, поражены бойцы и техника, однако ВСУ не оставляют попыток атаковать. В стране мобилизуют всех: инвалидов, подростков, священников

2024-10-02T09:00

2024-10-02T09:00

2024-10-02T09:07

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале подтвердил, что Вооруженные силы (ВСУ) потеряли Угледар.Он призвал "немедленно" отстранить его от должности министра обороны.Угледар является ключевым логистическим пунктом в Донецкой Народной Республике, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева.Освобождение города снизит количество обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение.А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ.Военкоры заверяют, что российские военные почти полностью контролируют Угледар."Угледар практически взят, идет активная зачистка", — указали военкоры "Русской весны".Там добавили, что российский флаг поднят в разных частях города. Украинские войска почти полностью отступили. Морская пехота и мотострелки закрепили контроль, организованного сопротивления нет.Некоторые украинские бойцы пытаются покинуть город, но многие уничтожены. В центре и на севере остаются заблокированные украинские подразделения, которые еще сопротивляются, передали в телеграм-канале.Сержант ВСУ Станислав Бунятов в своем телеграм-канале отмечал, что потери ВСУ в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к городу усеяны трупами украинских военных. Город штурмуется с трех сторон, выход из него пешком невозможен из-за обстрелов. ВСУ испытывают нехватку продовольствия, боеприпасов и топлива.Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что освобождение Угледара "можно считать свершившимся фактом", но предстоит его полная зачистка. Это может привести к увеличению давления на последнюю линию обороны ВСУ в районе Богоявленки-Новоукраинки. При этом, по мнению экспертов, обвала фронта после Угледара ожидать не стоит, так как ВСУ заранее создали оборонительный рубеж на этом направлении.Официального подтверждения о переходе города под контроль ВС РФ от Минобороны России или Украины пока не поступало.Провалы ВСУВ ночь на среду в Киевской, Житомирской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранним утром сигнал также звучал в Николаевской и Кировоградской областях.Украинские СМИ информировали о взрыве в Сумах.А мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал о взрыве в городе.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в пригороде Харькова.По его словам, вероятно, в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая"."Рядом с нефтебазой расположены ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как временное хранение БК перед отправкой на линию боестолкновения. Периодически в ангарах и рядом с ними ставят технику, прибывшую по железной дороге перед распределением по подразделениям", - добавил Лебедев.Кроме того, ночью россияне ударили по военному объекту в Одесской области у границы с Румынией."Населенный пункт Орловка в 2.40 и в 3.00 получил удары БПЛА "Герань" в припортовую зону, где находится паромный терминал "Орловка". Со стороны Румынии уже некоторое время паромами завозится военная техника, БК и ГСМ на территорию Украины и складируется в порту", - написал Лебедев в своем телеграм-канале.Он отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы перевозили не только военное имущество, но и иностранных наемников, которые должны были сопровождать технику в подразделения ВСУ."Удары пришлись как раз во время швартовки одного из паромов. Румынская сторона открыла огонь по русским БПЛА, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами", - добавил Лебедев.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что Россия развивает успех на участке фронта Сватово -Кременная."После освобождения Макеевки и Невского (села в ЛНР) ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что юго-западнее Петровского взята стратегическая высота. Западнее Невского наши войска вплотную подошли к Новолюбовке.Об освобождении Макеевки в Луганской Народной Республике Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Во вторник, 1 октября, ведомство информировало о нанесении поражения живой силе ВСУ в районе Невского в ЛНР.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Так, за прошедшие сутки они 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Один обстрел - на Донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 63 боеприпаса. Пострадали два мирных жителя.Также ночью киевский режим попытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако российская ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило утром в среду Минобороны РФ.Поголовная мобилизацияУкраинская армия все больше сталкивается с проблемами с пополнением и качеством новобранцев.Командиры признают, что их войска измотаны, а боевой дух находится на низком уровне. Из-за этого некоторые бойцы покидают свои позиции.На днях Financial Times со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ писала, что новобранцам не хватает мотивации и базовых боевых навыков. По оценкам командиров, от 50 до 70 процентов новобранцев в пехотных войсках были убиты или ранены в первые дни после ротации.Сбежавший во время обучения в Польше экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения рассказал РИА Новости, что на Украине вопреки закону мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования."На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал", - рассказал бывший военный.На уточняющий вопрос, с какого возраста на Украине мобилизуют людей, он ответил, что формально - с 25 лет, но на деле это оказывается не так.Другой украинский военнослужащий Дмитрий Савин, попавший в плен, рассказал, что его мобилизовали несмотря на то, что он почти слепой и не может пользоваться оружием.Дмитрия мобилизовали на улице 10 июля 2024 года, 17 июля завезли в подконтрольную Украине часть ДНР."Я вообще не пригодный к службе … я говорю: "Я не вижу", реально не вижу, зрение если самое плохое, когда человек видит одну строчку, это одна десятая, у меня 0,05, и 0,04 на втором глазу - это почти слепота", - сказал он.С его слов, обучение проходило три дня, его группа просто жила в лесу."Посмотрели: "А, ты стрелять не можешь из-за зрения?", даже не давали (стрелять – ред.)", - добавил военнопленный.Союз православных журналистов в среду сообщил, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Полищука."Отец Иоанн прибыл в Кременец из Германии, где более года занимался духовным окормлением прихожан УПЦ. По последним данным, его доставляют в учебный центр в Ровенской области. На данный момент состояние священника неизвестно", - говорится в телеграм-канале СПЖ.Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены президентом Владимиром Зеленским 24 февраля, в день начала российской военной операции. С тех пор оно неоднократно продлевалось, последний раз — 7 августа.В апреле украинский президент подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом. До этого глава государства также снизил возраст подлежащих мобилизации мужчин с 27 до 25 лет.Подробнее о принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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хроники, спецоперация, сво, эксклюзив, украина, донецкая народная республика, тернопольская область, илья лебедев, рустем умеров, алексей гончаренко, упц, мобилизация, удары, атака