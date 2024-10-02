Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру
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Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября
Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру
Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября
Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области; ВС РФ проводят зачистку Угледара; ВСУ несут потери, но продолжают обстрелы российской территории; на Курском направлении идут бои
2024-10-02T13:30
2024-10-02T13:48
эксклюзив
сво
украина
потери всу
россия
вс рф
одесса
угледар
донбасс
курская область
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Боевые действияБоевые действия в зоне СВО и в Курской области России продолжаются. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, информирует 2 октября МО России. По данным ведомства, в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли до 855 военных."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сообщает МО России.Также средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО РФ.Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, об этом сообщил в своем телеграм-канале координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, "по пока неподтвержденным данным, ночью на 2 октября паромы шли не только с военным имуществом, но и с иностранными наемниками, которые должны были сопровождать накопленную в Паромном терминале технику в подразделения ВСУ.Зачистка УгледараНакануне сообщалось о взятии российскими войсками города Угледар. Украинское издание "Страна" отмечает, что официально о потере города на Украине не сообщалось, но украинский Генштаб перестал упоминать Угледар в своих последних сводках. Издание цитирует высказывание военного с позывным "Алекс", который критикует командование за отсутствие своевременных решений. По его словам, "если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать".Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Генштабе пишет, что "серьезных оборонительных сооружений за Угледаром нет и будет повторение ситуации с Авдеевкой, когда город пал, то просыпался фронт".Украинский военный паблик DeepState сообщает, что Украина полностью потеряла Волновахский район Донецкой области в его старых границах до укрупнения.Западные партнеры киевского режима обеспокоены ситуацией на фронте. Так, Washington Post сообщает со ссылкой на украинских военных, что ВСУ утратили контроль над городом Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донбассе, издание отмечает, что "уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян".Bloomberg отмечает стратегическую важность потерянного ВСУ Угледара– тут и уголь добывают, и расположен город в нескольких километрах от контролируемой РФ железной дороги из Донецка на Крым. Кроме того, падение Угледара "может усилить давление на Владимира Зеленского".Впрочем, о взятии Угледара говорить пока преждевременно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, "действительно наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг". Однако в городе также остаются разрозненные части ВСУ – "идет зачистка, и на это потребуется какое-то время".ОбстрелыУтром 2 октября воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.ВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам на российской территории. По информации МО РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один украинский БПЛА был сбит здесь же около 8.30 мск.В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель. Об этом сообщает 2 октября в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Также ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района, там ранены два мирных жителя.Кроме того, по информации губернатора, ВСУ атаковали пять населённых пунктов региона. По предварительной информации, пострадавших нет.Украинские войска дважды за сутки обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.По его словам, "в результате артиллерийского обстрела бандеровцы повредили кровлю крыши больницы, фасад здания и окна отделения терапии, в которой на момент обстрела находилось несколько десятков пациентов - местных мирных жителей".Рогов добавил: "Также боевики ЗеРейха осуществили артобстрел с применением кассетных боеприпасов территории предприятия молокозавода "Племзавод Степной". По словам политика, "в обоих случаях чудом никто не пострадал".Ситуация в Курской областиПо информации телеграм-канала "Архангел спецназа", на Курском направлении продолжаются бои в Глушковском районе и в районе населенного пункта Веселое, противник пытается прорываться для создания плацдарма. Бои идут также за населенный пункт Любимовка."Активно работали ВКС РФ, нанесли удары по лесополосам в Кореневском районе, а так же по противнику в населенных пунктах Мирное, Богдановка, юго-западнее Кремяного, Южном", - сообщают авторы канала.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину"
https://ukraina.ru/20241002/1057830022.html
https://ukraina.ru/20241001/1057802077.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, вс рф, одесса, угледар, донбасс, курская область, белгородская область, мо рф, хроники
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, Россия, ВС РФ, Одесса, Угледар, Донбасс, Курская область, Белгородская область, МО РФ, Хроники

Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октября

13:30 02.10.2024 (обновлено: 13:48 02.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сергей Зуев
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Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области; ВС РФ проводят зачистку Угледара; ВСУ несут потери, но продолжают обстрелы российской территории; на Курском направлении идут бои
Боевые действия
Боевые действия в зоне СВО и в Курской области России продолжаются. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, информирует 2 октября МО России. По данным ведомства, в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли до 855 военных.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сообщает МО России.
Также средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО РФ.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2024
09:00
Призыв к отставке Умерова, провалы ВСУ, поголовная мобилизация. Главное на Украине на утро 2 октябряНардеп призвал главу МО Украины уйти в отставку из-за потери Угледара. На Украине звучат взрывы, поражены бойцы и техника, однако ВСУ не оставляют попыток атаковать. В стране мобилизуют всех: инвалидов, подростков, священников
Российская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области около границы с Румынией, об этом сообщил в своем телеграм-канале координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, "по пока неподтвержденным данным, ночью на 2 октября паромы шли не только с военным имуществом, но и с иностранными наемниками, которые должны были сопровождать накопленную в Паромном терминале технику в подразделения ВСУ.
Зачистка Угледара
Накануне сообщалось о взятии российскими войсками города Угледар. Украинское издание "Страна" отмечает, что официально о потере города на Украине не сообщалось, но украинский Генштаб перестал упоминать Угледар в своих последних сводках. Издание цитирует высказывание военного с позывным "Алекс", который критикует командование за отсутствие своевременных решений. По его словам, "если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать".
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Генштабе пишет, что "серьезных оборонительных сооружений за Угледаром нет и будет повторение ситуации с Авдеевкой, когда город пал, то просыпался фронт".
Украинский военный паблик DeepState сообщает, что Украина полностью потеряла Волновахский район Донецкой области в его старых границах до укрупнения.
Западные партнеры киевского режима обеспокоены ситуацией на фронте. Так, Washington Post сообщает со ссылкой на украинских военных, что ВСУ утратили контроль над городом Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донбассе, издание отмечает, что "уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян".
Bloomberg отмечает стратегическую важность потерянного ВСУ Угледара– тут и уголь добывают, и расположен город в нескольких километрах от контролируемой РФ железной дороги из Донецка на Крым. Кроме того, падение Угледара "может усилить давление на Владимира Зеленского".
Впрочем, о взятии Угледара говорить пока преждевременно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, "действительно наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг". Однако в городе также остаются разрозненные части ВСУ – "идет зачистка, и на это потребуется какое-то время".
Обстрелы
Утром 2 октября воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
ВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам на российской территории. По информации МО РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один украинский БПЛА был сбит здесь же около 8.30 мск.
В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель. Об этом сообщает 2 октября в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Также ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района, там ранены два мирных жителя.
Кроме того, по информации губернатора, ВСУ атаковали пять населённых пунктов региона. По предварительной информации, пострадавших нет.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вчера, 04:58
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Украинские войска дважды за сутки обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, "в результате артиллерийского обстрела бандеровцы повредили кровлю крыши больницы, фасад здания и окна отделения терапии, в которой на момент обстрела находилось несколько десятков пациентов - местных мирных жителей".
Рогов добавил: "Также боевики ЗеРейха осуществили артобстрел с применением кассетных боеприпасов территории предприятия молокозавода "Племзавод Степной". По словам политика, "в обоих случаях чудом никто не пострадал".
Ситуация в Курской области
По информации телеграм-канала "Архангел спецназа", на Курском направлении продолжаются бои в Глушковском районе и в районе населенного пункта Веселое, противник пытается прорываться для создания плацдарма. Бои идут также за населенный пункт Любимовка.
"Активно работали ВКС РФ, нанесли удары по лесополосам в Кореневском районе, а так же по противнику в населенных пунктах Мирное, Богдановка, юго-западнее Кремяного, Южном", - сообщают авторы канала.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину"
 
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