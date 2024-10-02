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Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео

Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео - 02.10.2024 Украина.ру

Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине. В разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) он призвал к полному вытеснению Украинской православной церкви из Украины

2024-10-02T16:37

2024-10-02T16:37

2024-10-02T16:37

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Помпео добавил, что УПЦ Московского патриархата на Украине - это "инструмент, целью которого является уничтожение украинцев". Для того, чтобы помешать этому следует вытеснить ту церковь до конца. И, напротив, экс-госсекретарь опроверг информацию о том, что православных на Украине притесняют. "Есть нарратив о том, что Московский патриархат является правильным, и что [Владимир] Зеленский и лидеры Украинской Церкви преследуют христиан. Это безумие. Но я слышу это время от времени от людей...Вам нужно вытеснить Московский Патриархат из Украины, потому что это просто инструмент. Это просто инструмент тех, кто пытается вас убить и уничтожить вашу нацию", - сказал он. Помимо этого, Помпео указал на необходимость экономически повернуть Россию к Западу, чтобы в Москве поняли, что лучше быть частью западной торговой системы. "Нужно вернуть Россию к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем", — поделился он с пранкерами. Ранее, 23 сентября, на Украине официально вступил в силу закон о запрете деятельности канонической УПЦ. Согласно документу, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью. Подробнее по теме - в материале "Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским" на сайте Украина.ру.* Признан экстремистом и террористом в РФ

https://ukraina.ru/20240911/1057361015.html

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новости, украина, сша, россия, майк помпео, петр порошенко, цру, упц, гонения, религия