Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео - 02.10.2024 Украина.ру
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Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео
Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео - 02.10.2024 Украина.ру
Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео
Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине. В разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) он призвал к полному вытеснению Украинской православной церкви из Украины
2024-10-02T16:37
2024-10-02T16:37
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Помпео добавил, что УПЦ Московского патриархата на Украине - это "инструмент, целью которого является уничтожение украинцев". Для того, чтобы помешать этому следует вытеснить ту церковь до конца. И, напротив, экс-госсекретарь опроверг информацию о том, что православных на Украине притесняют. "Есть нарратив о том, что Московский патриархат является правильным, и что [Владимир] Зеленский и лидеры Украинской Церкви преследуют христиан. Это безумие. Но я слышу это время от времени от людей...Вам нужно вытеснить Московский Патриархат из Украины, потому что это просто инструмент. Это просто инструмент тех, кто пытается вас убить и уничтожить вашу нацию", - сказал он. Помимо этого, Помпео указал на необходимость экономически повернуть Россию к Западу, чтобы в Москве поняли, что лучше быть частью западной торговой системы. "Нужно вернуть Россию к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем", — поделился он с пранкерами. Ранее, 23 сентября, на Украине официально вступил в силу закон о запрете деятельности канонической УПЦ. Согласно документу, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью. Подробнее по теме - в материале "Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским" на сайте Украина.ру.* Признан экстремистом и террористом в РФ
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новости, украина, сша, россия, майк помпео, петр порошенко, цру, упц, гонения, религия
Новости, Украина, США, Россия, Майк Помпео, Петр Порошенко, ЦРУ, УПЦ, гонения, Религия

Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео

16:37 02.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине. В разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) он призвал к полному вытеснению Украинской православной церкви из Украины

"Я был в центре событий. Между прочим, я так горжусь тем, что произошло. Я думаю, что это изменило ход войны. Поэтому я воздаю его святейшеству Варфоломею и руководству ПЦУ большую честь за то, что они сделали, - заявил он, думая, что говорит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко*.

Помпео добавил, что УПЦ Московского патриархата на Украине - это "инструмент, целью которого является уничтожение украинцев". Для того, чтобы помешать этому следует вытеснить ту церковь до конца. И, напротив, экс-госсекретарь опроверг информацию о том, что православных на Украине притесняют.
"Есть нарратив о том, что Московский патриархат является правильным, и что [Владимир] Зеленский и лидеры Украинской Церкви преследуют христиан. Это безумие. Но я слышу это время от времени от людей...Вам нужно вытеснить Московский Патриархат из Украины, потому что это просто инструмент. Это просто инструмент тех, кто пытается вас убить и уничтожить вашу нацию", - сказал он.
Помимо этого, Помпео указал на необходимость экономически повернуть Россию к Западу, чтобы в Москве поняли, что лучше быть частью западной торговой системы.
"Нужно вернуть Россию к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем", — поделился он с пранкерами.
Ранее, 23 сентября, на Украине официально вступил в силу закон о запрете деятельности канонической УПЦ. Согласно документу, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.
Подробнее по теме - в материале "Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским" на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистом и террористом в РФ
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
11 сентября, 12:35
Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦМолдавские власти продолжают оказывать давление на Православную церковь Молдавии (ПЦМ) и угрожают ее закрытием. Об этом говорится в официальном заявлении Синода ПЦМ, опубликованном 6 сентября на её сайте.
 
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