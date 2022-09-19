Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл - 19.09.2022 Украина.ру
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Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл
Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл - 19.09.2022 Украина.ру
Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл
Утром в воскресенье, 18 сентября, у украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». Об этом сообщила... Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T15:29
2022-09-19T15:54
интервью
игорь коломойский
джо байден
владимир зеленский
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Утром в воскресенье, 18 сентября, у украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». Об этом сообщила газета «Зеркало недели» со ссылкой на свидетелей. «У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Ред.) был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое», — пишет издание. По словам очевидцев, следователи пришли по месту проживания олигарха на курорте Буковель в 5 часов утра. Источники ZN.UA в НАБУ подтвердили эту информацию, отметив, что об обыске, «едва ли не впервые на их памяти», никого не предупреждали. Также сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. «Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях», — говорится в статье.О том, что угрожает Коломойскому, изданию Украина.ру рассказал бывший народный депутат Украины Олег Царёв.— Олег, у Коломойского был проведён обыск в связи с уголовным делом о завладении активами «Укрнафты» на сумму в 13 млрд гривен (в ценах 2015 года). Памятуя, что именно днепропетровский олигарх дал путевку в жизнь Зеленскому как политику, напрашивается вопрос: кто и что за этими обысками стоит?— Байден. Нужно понимать, что Коломойский — личный враг нынешнего американского президента. Во время последней президентской избирательной кампании в Америке через адвоката Дональда Трампа — Роберта Джулиани — он передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена — Хантера. Естественно, такое не забывают и не прощают.Зеленский пытался заступиться за Коломойского во время разговора с Байденом, но у него не получилось. Его просьба не была услышана. В этот раз американской администрации Зеленского ни о чем и просить не пришлось — Коломойским занялись по линии НАБУ. Именно туда поступила команда от американцев.Эти обыски в Буковеле, где сейчас живет днепропетровский олигарх, не выбили Игоря Валерьевича из седла. Он не в шоке, хотя ситуация для него неприятная. Просто он в ситуации конфликта чувствует себя как рыба в воде. Подобная ситуация для него привычна, это его родная стихия.Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла — будет его дожимать.Кстати, для следователей, которые пришли к Коломойскому с обыском, это была первая ситуация, когда обыскиваемый заранее не знал, что к нему придут.— Может ли Украина выдать Коломойского США?— Может. Он же лишен украинского гражданства. В США против него возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача. Но ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке.— А если в Белый дом вернется Трамп, уголовные дела против Коломойского закроют?— По крайней мере, их поставят на паузу. В Штатах очень сложно, даже будучи президентом, остановить Фемиду, которая обладает некоторой свободой и независимостью. Так что при Трампе вряд ли возможно вообще прекращение уголовных дел в отношении Коломойского.Однако Джулиани останется в команде Трампа и попробует помочь Коломойскому как человеку, снабжавшему его компроматом. Например, американское правосудие не будет требовать его выдачи с Украины и из Израиля.
https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html
https://ukraina.ru/20220726/1036813665.html
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интервью, игорь коломойский, джо байден, владимир зеленский
Интервью, Игорь Коломойский, Джо Байден, Владимир Зеленский

Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл

15:29 19.09.2022 (обновлено: 15:54 19.09.2022)
 
© Нина ЗотинаОлег Царев интервью
Олег Царев интервью
© Нина Зотина
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
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Утром в воскресенье, 18 сентября, у украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». Об этом сообщила газета «Зеркало недели» со ссылкой на свидетелей.
«У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Ред.) был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое», — пишет издание.
По словам очевидцев, следователи пришли по месту проживания олигарха на курорте Буковель в 5 часов утра.
Источники ZN.UA в НАБУ подтвердили эту информацию, отметив, что об обыске, «едва ли не впервые на их памяти», никого не предупреждали.
Также сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось.
«Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях», — говорится в статье.
О том, что угрожает Коломойскому, изданию Украина.ру рассказал бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
— Олег, у Коломойского был проведён обыск в связи с уголовным делом о завладении активами «Укрнафты» на сумму в 13 млрд гривен (в ценах 2015 года). Памятуя, что именно днепропетровский олигарх дал путевку в жизнь Зеленскому как политику, напрашивается вопрос: кто и что за этими обысками стоит?
Байден. Нужно понимать, что Коломойский — личный враг нынешнего американского президента. Во время последней президентской избирательной кампании в Америке через адвоката Дональда Трампа — Роберта Джулиани — он передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена — Хантера. Естественно, такое не забывают и не прощают.
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Зеленский пытался заступиться за Коломойского во время разговора с Байденом, но у него не получилось. Его просьба не была услышана. В этот раз американской администрации Зеленского ни о чем и просить не пришлось — Коломойским занялись по линии НАБУ. Именно туда поступила команда от американцев.
Эти обыски в Буковеле, где сейчас живет днепропетровский олигарх, не выбили Игоря Валерьевича из седла. Он не в шоке, хотя ситуация для него неприятная. Просто он в ситуации конфликта чувствует себя как рыба в воде. Подобная ситуация для него привычна, это его родная стихия.
Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла — будет его дожимать.
Кстати, для следователей, которые пришли к Коломойскому с обыском, это была первая ситуация, когда обыскиваемый заранее не знал, что к нему придут.
— Может ли Украина выдать Коломойского США?
— Может. Он же лишен украинского гражданства. В США против него возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача.
Но ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке.
— А если в Белый дом вернется Трамп, уголовные дела против Коломойского закроют?
— По крайней мере, их поставят на паузу. В Штатах очень сложно, даже будучи президентом, остановить Фемиду, которая обладает некоторой свободой и независимостью. Так что при Трампе вряд ли возможно вообще прекращение уголовных дел в отношении Коломойского.
Однако Джулиани останется в команде Трампа и попробует помочь Коломойскому как человеку, снабжавшему его компроматом. Например, американское правосудие не будет требовать его выдачи с Украины и из Израиля.
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26 июля, 05:00
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении КоломойскогоВ информационном пространстве активно обсуждается сообщение о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных персон, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Какой логикой руководствуется Зеленский, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
 
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