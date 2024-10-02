Россияне могут передать свое оружие на нужды СВО. Депутат Хинштейн перечислил правила - 02.10.2024 Украина.ру
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Россияне могут передать свое оружие на нужды СВО. Депутат Хинштейн перечислил правила
Россияне могут передать свое оружие на нужды СВО. Депутат Хинштейн перечислил правила - 02.10.2024 Украина.ру
Россияне могут передать свое оружие на нужды СВО. Депутат Хинштейн перечислил правила
Депутат Госдумы Александр Хинштейн 2 октября рассказал в Telegram, как можно передать свое оружие на нужды спецоперации
2024-10-02T15:21
2024-10-02T15:21
новости
россия
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запад
госдума
оружие
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По его словам, ему, как инициатору соответствующего закона, поступает множество подобных вопросов.Он подчеркнул, что оружие можно передать в территориальные органы Росгвардии.При себе при этом надо иметь разрешение на хранение и паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность."Наиболее востребованным в зоне СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также огнестрельное нарезное длинноствольное (карабины, винтовки) отечественного или иностранного производства калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм", - перечислил депутат.Оружие должно быть исправно. В случае пригодности оно будет использовано для нужд СВО.Подробнее о проблемах ВСУ с оружием - в материале Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками на сайте Украина.ру.
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новости, россия, хинштейн, запад, госдума, оружие
Новости, Россия, Хинштейн, Запад, Госдума, оружие

Россияне могут передать свое оружие на нужды СВО. Депутат Хинштейн перечислил правила

15:21 02.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн 2 октября рассказал в Telegram, как можно передать свое оружие на нужды спецоперации
По его словам, ему, как инициатору соответствующего закона, поступает множество подобных вопросов.
Он подчеркнул, что оружие можно передать в территориальные органы Росгвардии.
"Владельцу оружия необходимо написать заявление о добровольной сдаче этого оружия", – отметил Хинштейн.
При себе при этом надо иметь разрешение на хранение и паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.
"Наиболее востребованным в зоне СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также огнестрельное нарезное длинноствольное (карабины, винтовки) отечественного или иностранного производства калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм", - перечислил депутат.
Оружие должно быть исправно. В случае пригодности оно будет использовано для нужд СВО.
Подробнее о проблемах ВСУ с оружием - в материале Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками на сайте Украина.ру.
 
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