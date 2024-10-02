https://ukraina.ru/20241002/1057850566.html

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-02T18:16

2024-10-02T18:16

2024-10-02T18:16

эксклюзив

угледар

россия

украина

вооруженные силы украины

спецоперация

дроны

бригада

киевский режим

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Поступают сообщения о полном уничтожении в Угледаре 72-й бригады ВСУ. На самом деле она сидела там уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли. Но киевский режим мог забрасывать туда пополнение до тех пор, пока мы не взяли дороги под пресловутый огневой контроль и потом физически их не перерезали. И сейчас эти остатки пополнения выходят с разной степенью организованности оттуда выходят.Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился.Всего противник за два года потерял в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их сидения. Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать.ВСУ там сейчас находятся в стадии перегруппировки. Вывод остатки 72-й бригады из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях. Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет.Какую пользу нам принесет сам Угледар? По моему личному мнению, нам можно было бы организовать кластер российских дроноводов.Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки.Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу.

https://ukraina.ru/20241001/1057825136.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, бригада, киевский режим