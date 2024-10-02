https://ukraina.ru/20241002/1057850566.html
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-02T18:16
2024-10-02T18:16
2024-10-02T18:16
эксклюзив
угледар
россия
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
дроны
бригада
киевский режим
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Поступают сообщения о полном уничтожении в Угледаре 72-й бригады ВСУ. На самом деле она сидела там уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли. Но киевский режим мог забрасывать туда пополнение до тех пор, пока мы не взяли дороги под пресловутый огневой контроль и потом физически их не перерезали. И сейчас эти остатки пополнения выходят с разной степенью организованности оттуда выходят.Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился.Всего противник за два года потерял в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их сидения. Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать.ВСУ там сейчас находятся в стадии перегруппировки. Вывод остатки 72-й бригады из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях. Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет.Какую пользу нам принесет сам Угледар? По моему личному мнению, нам можно было бы организовать кластер российских дроноводов.Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки.Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу.
https://ukraina.ru/20241001/1057825136.html
угледар
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, бригада, киевский режим
Эксклюзив, Угледар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дроны, бригада, киевский режим
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Поступают сообщения о полном уничтожении в Угледаре 72-й бригады ВСУ. На самом деле она сидела там уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли. Но киевский режим мог забрасывать туда пополнение до тех пор, пока мы не взяли дороги под пресловутый огневой контроль и потом физически их не перерезали. И сейчас эти остатки пополнения выходят с разной степенью организованности оттуда выходят.
Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился.
Всего противник за два года потерял в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их сидения. Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать.
ВСУ там сейчас находятся в стадии перегруппировки. Вывод остатки 72-й бригады из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях. Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет.
Какую пользу нам принесет сам Угледар? По моему личному мнению, нам можно было бы организовать кластер российских дроноводов.
Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки.
Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу.