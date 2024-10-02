Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ - 02.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-02T18:16
2024-10-02T18:16
эксклюзив
угледар
россия
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
дроны
бригада
киевский режим
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Поступают сообщения о полном уничтожении в Угледаре 72-й бригады ВСУ. На самом деле она сидела там уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли. Но киевский режим мог забрасывать туда пополнение до тех пор, пока мы не взяли дороги под пресловутый огневой контроль и потом физически их не перерезали. И сейчас эти остатки пополнения выходят с разной степенью организованности оттуда выходят.Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился.Всего противник за два года потерял в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их сидения. Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать.ВСУ там сейчас находятся в стадии перегруппировки. Вывод остатки 72-й бригады из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях. Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет.Какую пользу нам принесет сам Угледар? По моему личному мнению, нам можно было бы организовать кластер российских дроноводов.Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки.Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу.
https://ukraina.ru/20241001/1057825136.html
угледар
россия
украина
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, бригада, киевский режим
Эксклюзив, Угледар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дроны, бригада, киевский режим

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ

18:16 02.10.2024
 
© Украина.руАлександр Зимовский (СВО)
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Поступают сообщения о полном уничтожении в Угледаре 72-й бригады ВСУ. На самом деле она сидела там уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли. Но киевский режим мог забрасывать туда пополнение до тех пор, пока мы не взяли дороги под пресловутый огневой контроль и потом физически их не перерезали. И сейчас эти остатки пополнения выходят с разной степенью организованности оттуда выходят.
Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился.
Всего противник за два года потерял в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их сидения. Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать.
ВСУ там сейчас находятся в стадии перегруппировки. Вывод остатки 72-й бригады из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях. Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет.
Какую пользу нам принесет сам Угледар? По моему личному мнению, нам можно было бы организовать кластер российских дроноводов.
Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки.
Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу.
Карта СВО
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Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вчера, 18:07
Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивУгледарРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСпецоперациядроныбригадакиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
18:16Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
18:13Редчайшее явление в современной политике: Вэнс и Уолц напомнили американцам о главном
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