У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР
Большинство людей в ДНР требуют смертной казни для главных виновников конфликта на Украине, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что поддерживает запрос общества на введение моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике.
Я думаю, что люди, наблюдая гибель своих близких, наблюдая те жизненные обстоятельства, в которых они живут, и понимая, кто является причиной этой ситуации, в которой они оказались… я думаю, что большинство людей все-таки требуют смертной казни для главных виновников этой ситуации. И я думаю, что у них есть право эту смертную казнь требовать, и я у них этого права отнимать тоже не могу.
По его мнению, вопрос относительно смертной казни – имеет ли право общество лишать человека жизни, либо нет – "это всегда было одной из ключевых причин сетевых холиваров".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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