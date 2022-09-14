У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР - 14.09.2022 Украина.ру
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У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР
У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР - 14.09.2022 Украина.ру
У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР
Большинство людей в ДНР требуют смертной казни для главных виновников конфликта на Украине, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T06:15
2022-09-14T06:15
смертная казнь
новости
днр
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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что поддерживает запрос общества на введение моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике.По его мнению, вопрос относительно смертной казни – имеет ли право общество лишать человека жизни, либо нет – "это всегда было одной из ключевых причин сетевых холиваров".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220627/1034240500.html
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Новости
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смертная казнь, новости, днр
смертная казнь, Новости, ДНР

У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР

06:15 14.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСуд над иностранными наемниками в ДНР
Суд над иностранными наемниками в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Большинство людей в ДНР требуют смертной казни для главных виновников конфликта на Украине, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что поддерживает запрос общества на введение моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике.
Я думаю, что люди, наблюдая гибель своих близких, наблюдая те жизненные обстоятельства, в которых они живут, и понимая, кто является причиной этой ситуации, в которой они оказались… я думаю, что большинство людей все-таки требуют смертной казни для главных виновников этой ситуации. И я думаю, что у них есть право эту смертную казнь требовать, и я у них этого права отнимать тоже не могу.
Рамиль Замдыханов интервью
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его мнению, вопрос относительно смертной казни – имеет ли право общество лишать человека жизни, либо нет – "это всегда было одной из ключевых причин сетевых холиваров".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Марш националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:17
Смертный приговор для демократии. Что будет с Украиной после запрета «пророссийских» партийИюнь проходит на Украине под знаком формального уничтожения так называемых пророссийских партий. В течение месяца запретили сразу одиннадцать политических объединений — абсолютный рекорд в тридцатилетней истории государства
 
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