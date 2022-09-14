https://ukraina.ru/20220914/1038688536.html

У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР

У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР - 14.09.2022 Украина.ру

У них есть право эту смертную казнь требовать – Замдыханов о местных жителях ДНР

Большинство людей в ДНР требуют смертной казни для главных виновников конфликта на Украине, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру

2022-09-14T06:15

2022-09-14T06:15

2022-09-14T06:15

смертная казнь

новости

днр

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что поддерживает запрос общества на введение моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике.По его мнению, вопрос относительно смертной казни – имеет ли право общество лишать человека жизни, либо нет – "это всегда было одной из ключевых причин сетевых холиваров".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220627/1034240500.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

смертная казнь, новости, днр